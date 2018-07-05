Ä°ki dilli dergi Dilopâ€™un Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ sayÄ±sÄ± Ã§Ä±ktÄ±!

KÃ¼rtÃ§e-TÃ¼rkÃ§e yayÄ±n yapan Dilop dergisi, 3. sayÄ±sÄ±nda 'Tarihsel MekÃ¢n- KÃ¼ltÃ¼rel Miras YÄ±kÄ±mÄ±â€™nÄ± dosyasÄ±nÄ± ele alÄ±yor.

Kürtçe-Türkçe yayÄ±n yapan kültür, sanat, politika dergisi Dilop’un üçüncü sayÄ±sÄ± çÄ±ktÄ±. Hasankeyf ve Sur örneklerinden hareketle, ‘Tarihsel Mekân- Kültürel Miras YÄ±kÄ±mÄ±’nÄ± dosyalaÅŸtÄ±ran dergide, Åžeyhmus Diken’in moderatörlüÄŸünde bir araya gelen Emin Bulut, Necati PirinçoÄŸlu ve BüÅŸra CizrelioÄŸlu Sadak, ‘tarihi-kültürel miras’Ä±n bölgedeki akÄ±betini irdeliyor.

Okay Deprem’in, “ÇarlÄ±ktan Sovyetlere Kürtlerin KÄ±sa Tarihçesi”nin ikinci bölümüyle yer aldÄ±ÄŸÄ± dergide, Rêdûr Dîjle de Sovyet Kürtlerinden Yazar Ûsivê Beko’nun portresi üzerinden Sovyet Kürtlerine dair ayrÄ± bir pencere açÄ±yor... Dilop’un daimi yazarlarÄ±ndan BarÄ±ÅŸ AvÅŸar, Sümer mitolojisindeki Tammuz’un öyküsünden hareketle, insanÄ±n yaÅŸama hakkÄ±na ilelebet hükmedecek bir güç olamayacaÄŸÄ±nÄ± vurguluyor, ‘Tammuz ölmez’ yazÄ±sÄ±nda...

Tarihçi Mehmet Bayrak ‘KuvayÄ± Milliye’nin Alevi-BektaÅŸi AlayÄ± ve Åžair SÄ±dkÄ± Baba’ baÅŸlÄ±klÄ± yazÄ±sÄ±yla tarihten ilginç sayfalarÄ± anlatmaya devam ediyor. II. MeÅŸrutiyet’in siyaseten boÄŸulmasÄ± sürecinde ülkeyi savaÅŸa sokan Ä°ttihatçÄ± pragmatizmin yansÄ±malarÄ±nÄ± ve Alevi-BektaÅŸi çevrelerin tutumunu, Nuri Dersimi’nin çarpÄ±cÄ± tanÄ±klÄ±ÄŸÄ±na baÅŸvurarak aktarÄ±yor Bayrak...

CÄ°WAN HACO DÄ°LOP’TA

GeçtiÄŸimiz günlerde yeni bir albümle dinleyicilerinin karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±kan Ciwan Haco ile Ä°nanç YÄ±ldÄ±z’Ä±n yaptÄ±ÄŸÄ± röportaja yer veren Dilop”ta, Cemil OÄŸuz ünlü bir pop ÅŸarkÄ±cÄ±sÄ± olan Tamilli M.I.A’nÄ±n hayatÄ±nÄ± konu alan belgesel üzerinden Tamilleri konu ediyor.

M. Ender ÖndeÅŸ, yaÅŸanmÄ±ÅŸlÄ±klardan yola çÄ±karak yazdÄ±ÄŸÄ± ‘Yerlilik, Millilik, Telebelik’ yazÄ±sÄ±yla Dilop’ta yer alan bir baÅŸka isim... Gazeteci Melis Alphan’Ä±n Mardin Bienaline dair ilgi çekici yazÄ±sÄ±nÄ±n Kürtçe çevirisini de bulabileceÄŸiniz dergide, Fehim IÅŸÄ±k, Fatime Tekin ve Nevzat Onaran makaleleriyle yer alan diÄŸer isimler...

FÄ±rat Ceweri’nin yazÄ±sÄ±yla modern Kürt edebiyatÄ±ndaki bireysellik tartÄ±ÅŸmasÄ±na katkÄ±da bulunurken; EyÅŸana Beravî’nin Fewzî Bîlge’nin ‘Rojavayê’ isimli portresini Türkçe ve Kürtçe yorumladÄ±ÄŸÄ± derginin sabit sayfalarÄ±nda, Dûrzan Cîrano da baykuÅŸa iliÅŸkin hikayeleri aktarÄ±yor.

Yine saÄŸlÄ±k sayfasÄ±nda, Dr. Erdal Sîpan’Ä±n saÄŸlÄ±k ve kültür iliÅŸkisini tartÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± dilop’un ‘best û helbest’ sayfalarÄ±nda ise Åžairler Berken Bereh ile Ulku Bîngol dizelerle Celadet Ali Bedirxan’a ‘nazire’ yapÄ±yorlar. Dilop’un üçüncü sayÄ±sÄ±nda ÅŸiirleriyle katÄ±lan ÅŸairler ise Nalî, Cegerxwîn, Weysel Tirpan, Muslum Aslan, Casimê Celîl ve Emmanuel D’astier... (KÜLTÜR SERVÄ°SÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 Temmuz 2018 18:15

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