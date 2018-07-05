Pülümür Vadisi’nde maden projesi iptal edildi

Fotoğraf: MA

Pülümür Vadisi’nde maden projesi iptal edildi

    • 05 Temmuz 2018 17:53

    Pülümür Vadisi’nde yapılmak istenen maden projesi, 'çevre mevzuatına aykırı' olduğu için iptal edildi.

    Dersim’de Pülümür Vadisi’nde hayata geçirilmek istenen maden projesine karşı açılan davada mahkeme projeyi “çevre mevzuatına aykırı” olduğu gerekçesiyle iptal etti.

    İptal kararını Dersim Barosu Başkanı Barış Yıldırım, Twitter’dan duyurdu. Yıldırım, “Pülümür Vadisi Marçik restoran mevkiinde yürütülmek istenen madencilik projesine karşı açtığımız davada iptal kararı verildi. Yöre halkına hayırlı olsun” dedi.

    Baro Başkanı, kararla ilgili açıklamanın daha sonra yapılacağını söyledi. (Dersim/EVRENSEL)

    Son Düzenlenme Tarihi: 05 Temmuz 2018 17:57
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