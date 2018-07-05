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Pülümür Vadisi’nde maden projesi iptal edildi
Pülümür Vadisi’nde yapılmak istenen maden projesi, 'çevre mevzuatına aykırı' olduğu için iptal edildi.
Dersim’de Pülümür Vadisi’nde hayata geçirilmek istenen maden projesine karşı açılan davada mahkeme projeyi “çevre mevzuatına aykırı” olduğu gerekçesiyle iptal etti.
İptal kararını Dersim Barosu Başkanı Barış Yıldırım, Twitter’dan duyurdu. Yıldırım, “Pülümür Vadisi Marçik restoran mevkiinde yürütülmek istenen madencilik projesine karşı açtığımız davada iptal kararı verildi. Yöre halkına hayırlı olsun” dedi.
Pülümür Vadisi Marçik Restorant mevkiinde yürütülmek istenen madencilik projesine karşı açtığımız davada iptal kararı verildi.— Barış Yıldırım (@avbarisyildirim) 5 Temmuz 2018
Yöre halkına hayırlı olsun...
Kararla ilgili açıklama bilahare yapılacaktır...
Baro Başkanı, kararla ilgili açıklamanın daha sonra yapılacağını söyledi. (Dersim/EVRENSEL)Son Düzenlenme Tarihi: 05 Temmuz 2018 17:57
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