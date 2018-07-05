Ä°stanbul Caz Festivali devam ediyor

25. Ä°stanbul Caz Festivali Parklarda Caz etkinliÄŸi, ÅŸehrin farklÄ± noktalarÄ±nda devam ediyor.

Ä°stanbul Kültür Sanat VakfÄ± (Ä°KSV) tarafÄ±ndan düzenlenen 25. Ä°stanbul Caz Festivali Parklarda Caz etkinliÄŸiyle devam ediyor. Bu yÄ±l ilk defa ÅŸehrin farklÄ± noktalarÄ±na yayÄ±lan Parklarda Caz, yeÅŸille cazÄ± bir araya getirecek. 7 Temmuz Cumartesi Beylikdüzü YaÅŸam Vadisi ParkÄ±’nda, 8 Temmuz Pazar ise Fenerbahçe ParkÄ±’nda yer alacak Fenerbahçe Khalkedon Sahnesi ve Fenerbahçe ParkÄ± Sahnesindeki etkinlikler ücretsiz olarak gerçekleÅŸtirilecek.

Her iki gün de saat 17.00’de baÅŸlayacak etkinliklerde açÄ±lÄ±ÅŸÄ±, mayÄ±s ayÄ±nda yapÄ±lan deÄŸerlendirmeler sonucunda festivalde sahne almaya hak kazanan genç caz gruplarÄ± yapacak. Bu yÄ±l yapÄ±lan deÄŸerlendirme sonucunda festivalde sahne almaya hak kazanan Art Blakey Tribute Band, JmH, The Kites, Nar, Pelin GüneÅŸ Quartet ve Portrait and A Dream topluluklarÄ±, Parklarda Caz kapsamÄ±nda sahneye çÄ±kacak. Genç caz gruplarÄ±nÄ±n performanslarÄ±ndan sonra sahneyi devralacak HollandalÄ± grup Koffie ise, afropunk ritimleriyle parklarÄ±n temposunu yükseltecek. Ä°lhamÄ±nÄ± Fela Kuti, James Brown, Red Hot Chili Peppers, Miles Davis, The Roots gibi büyüklerinden alan ekip, iki Parklarda Caz etkinliÄŸinin de kapanÄ±ÅŸÄ±nÄ± yapacak.

8 Temmuz Pazar akÅŸamÄ± Fenerbahçe Khalkedon Sahnesinin kapanÄ±ÅŸÄ±nda ise katÄ±lÄ±mcÄ±lar, yÄ±ldÄ±zlar altÄ±nda sinema keyfi yaÅŸayacak. YönetmenliÄŸini Damian Chazelle’in yaptÄ±ÄŸÄ±, baÅŸrollerini ise Ryan Gosling ve Emma Stone’un paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ±, 6 ödülle Oscar Ödülleri tarihinde tüm zamanlarÄ±n rekorunu kÄ±ran AÅŸÄ±klar Åžehri (La La Land), saat 21.00’de açÄ±k havada izlenebilecek.

AÇIK HAVADA MÜZÄ°K KEYFÄ°

7 Temmuz Cumartesi

Beylikdüzü YaÅŸam Vadisi ParkÄ±

18.00 - JmH

19.00 - Nar

20.00 - Art Blakey Tribute Band

21.15 - Koffie

8 Temmuz Pazar

Fenerbahçe Khalkedon Sahnesi

17.00 – Nar

18.15 – Pelin GüneÅŸ Quartet

19.45 – Art Blakey Tribute Band

21.00 – Film Gösterimi: La La Land

Fenerbahçe ParkÄ± Sahnesi

17.30 – Portrait and a Dream

18.45 – JmH

20.00 – The Kites

21.30 – Koffie (KÜLTÜR SERVÄ°SÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 Temmuz 2018 17:51

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