Ä°stanbul Caz Festivali devam ediyor

25. İstanbul Caz Festivali Parklarda Caz etkinliği, şehrin farklı noktalarında devam ediyor.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 25. İstanbul Caz Festivali Parklarda Caz etkinliğiyle devam ediyor. Bu yıl ilk defa şehrin farklı noktalarına yayılan Parklarda Caz, yeşille cazı bir araya getirecek. 7 Temmuz Cumartesi Beylikdüzü Yaşam Vadisi Parkı’nda, 8 Temmuz Pazar ise Fenerbahçe Parkı’nda yer alacak Fenerbahçe Khalkedon Sahnesi ve Fenerbahçe Parkı Sahnesindeki etkinlikler ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

Her iki gün de saat 17.00’de başlayacak etkinliklerde açılışı, mayıs ayında yapılan değerlendirmeler sonucunda festivalde sahne almaya hak kazanan genç caz grupları yapacak. Bu yıl yapılan değerlendirme sonucunda festivalde sahne almaya hak kazanan Art Blakey Tribute Band, JmH, The Kites, Nar, Pelin Güneş Quartet ve Portrait and A Dream toplulukları, Parklarda Caz kapsamında sahneye çıkacak. Genç caz gruplarının performanslarından sonra sahneyi devralacak Hollandalı grup Koffie ise, afropunk ritimleriyle parkların temposunu yükseltecek. İlhamını Fela Kuti, James Brown, Red Hot Chili Peppers, Miles Davis, The Roots gibi büyüklerinden alan ekip, iki Parklarda Caz etkinliğinin de kapanışını yapacak.

8 Temmuz Pazar akşamı Fenerbahçe Khalkedon Sahnesinin kapanışında ise katılımcılar, yıldızlar altında sinema keyfi yaşayacak. Yönetmenliğini Damian Chazelle’in yaptığı, başrollerini ise Ryan Gosling ve Emma Stone’un paylaştığı, 6 ödülle Oscar Ödülleri tarihinde tüm zamanların rekorunu kıran Aşıklar Şehri (La La Land), saat 21.00’de açık havada izlenebilecek.

AÇIK HAVADA MÜZİK KEYFİ

7 Temmuz Cumartesi

Beylikdüzü Yaşam Vadisi Parkı

18.00 - JmH

19.00 - Nar

20.00 - Art Blakey Tribute Band

21.15 - Koffie

8 Temmuz Pazar

Fenerbahçe Khalkedon Sahnesi

17.00 – Nar

18.15 – Pelin Güneş Quartet

19.45 – Art Blakey Tribute Band

21.00 – Film Gösterimi: La La Land

Fenerbahçe Parkı Sahnesi

17.30 – Portrait and a Dream

18.45 – JmH

20.00 – The Kites

21.30 – Koffie (KÜLTÜR SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 05 Temmuz 2018 17:51

