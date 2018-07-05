Cam kafeste aslan sergileyen Mevzoo adlÄ± kafe, hayvanat bahÃ§esi Ã§Ä±ktÄ±!

Bir aslanÄ±n cam kafeste sergilendiÄŸi gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerinin sosyal medyada yayÄ±lmasÄ±yla tepki Ã§eken Mevzoo adlÄ± kafenin 'hayvanat bahÃ§esi' ruhsatÄ± varmÄ±ÅŸ.

Bir aslanÄ±n, Beykoz’da bir nargile kafede cam kafeste tutulduÄŸu görüntülerinin sosyal medyada tepki çekmesi üzerine, Orman ve Su Ä°ÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± DoÄŸa Koruma ve Milli Parklar ekipleri incelemelerde bulundu.

YapÄ±lan incelemede, adÄ± geçen yerin, turizm ruhsatlÄ± hayvanat bahçesi ve rehabilitasyon merkezi olarak faaliyet yürüttüÄŸü belirlendi. Her ÅŸeyin "yasalara uygun olduÄŸu" belirtilen açÄ±klamada nargile kafeye dair ise açÄ±klama yapÄ±lmadÄ±.

Konuyla ilgili görüÅŸlerine baÅŸvurduÄŸumuz Ä°stanbul Barosu Hayvan HaklarÄ± Merkezi BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Avukat Deniz TavÅŸancÄ±l KalafatoÄŸlu, “5199 sayÄ±lÄ± HayvanlarÄ± Koruma Kanunu’nda doÄŸal ortamdan bahsedilir. Hayvanat bahçesi ruhsatÄ± içinde nargileli ortam diye bir ÅŸey tarif edilmez” dedi.

MevZoo adlÄ± kafede cam kafeste tutulan aslan (FotoÄŸraf: DHA)

Hayvanat bahçesine karÅŸÄ± olduÄŸunu belirten KalafatoÄŸlu ÅŸunlarÄ± söyledi: Hayvanat bahçesinde yine de doÄŸal bir ortamdan bahsedilir. ‘Bahçenin bir alanÄ± olacak, hayvan kafeslerinin bir büyüklüÄŸü olacak’ gibi çeÅŸitli kurallar. Ama orada nargile içilmesi ve bunun hayvanÄ±n doÄŸal ortamÄ±na uygun olmasÄ± mümkün deÄŸil. KafeteryanÄ±n içinde üstelik. Bu nedenle en baÅŸÄ±ndan bu iÅŸletmeye hayvanat bahçesi ruhsatÄ± verilmemeliydi. O ruhsatÄ± verdikten sonra ÅŸimdi ‘Ä°ÅŸletmenin ruhsatÄ± var’ deyip iÅŸin içinden çÄ±kÄ±yorlar. Yasal hususlar uygulanmalÄ±, denetim tekrar yapÄ±lmalÄ±. HayvanÄ±n doÄŸal ortamÄ±nda olup olmadÄ±ÄŸÄ± bir kez daha deÄŸerlendirilmeli. Nargile içilen bir ortamÄ±n aslanÄ±n Afrika’daki doÄŸal ortamÄ±yla nasÄ±l eÅŸleÅŸebileceÄŸi yeniden gözden geçirilmeli.

‘Ä°ÅžLETME SAHÄ°BÄ° EVÄ°NDE ÅžAHÄ°N BESLÄ°YOR’

Ä°ÅŸletme sahibinin evinde de yaban hayvan bulundurduÄŸunu belirten Avukat Deniz TavÅŸancÄ±l KalafatoÄŸlu, “Bu kiÅŸi sosyal medya hesabÄ±ndan ÅŸahinle çektiÄŸi fotoÄŸraflarÄ± paylaÅŸÄ±yor” dedi. Åžahinin doÄŸal hayatÄ±ndan koparÄ±lÄ±p evde tutulmasÄ±nÄ±n yasak olduÄŸunu belirten KalafatoÄŸlu ÅŸunlarÄ± söyledi: Bir adamcaÄŸÄ±z vardÄ±, annesi ölmüÅŸ bir geyiÄŸi besliyordu. Geyik, hasta olan adama yaÅŸam sevinci olmuÅŸtu. Onu bile elinden aldÄ±lar. ‘Yabani hayvan senin evinde olamaz’ diye. Adam günlerce kapÄ±larÄ±nda aÄŸladÄ± geyiÄŸi geri versinler diye. AldÄ±klarÄ±nda alabiliyorlar. Burada devletin daha dirayetli olup el koymasÄ± lazÄ±m. Bu mekanizmanÄ±n iÅŸletilmesi lazÄ±m. Kamuoyu baskÄ±sÄ±yla olabilir belki.

Modern hayvanat bahçelerinde öncelik hayvanlarÄ±n teÅŸhiri deÄŸil doÄŸal ortamlarÄ±na en uygun ÅŸekilde barÄ±ndÄ±rÄ±lmalarÄ±dÄ±r. Yabani hayvanlarÄ± doÄŸal yaÅŸamdaki davranÄ±ÅŸ ve ortamlarÄ±na uygun olmayan ÅŸartlarda barÄ±ndÄ±ran hayvanat bahçelerinin günümüzde yeri yoktur. #Mevzoo pic.twitter.com/YOkAE7AtOX — WWF-Türkiye (@WWF_TURKIYE) 5 Temmuz 2018

(Ä°stanbul/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 Temmuz 2018 17:54

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