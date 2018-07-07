Cam kafeste aslan sergileyen kafe iÃ§in Valilik kapatma yazÄ±sÄ± yazdÄ±

Ä°Ã§erisinde cam kafeste aslan sergileyen Mevzoo adlÄ± kafe iÃ§in Ä°stanbul ValiliÄŸinin kapatÄ±lmasÄ± yÃ¶nÃ¼nde yazÄ± yazdÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Ä°stanbul Beykoz'da bulunan ve içierisinde cam kafeste aslan sergilenen Mevzoo adlÄ± nargile kafe için Ä°stanbul ValiliÄŸinin iÅŸletmenin kapatÄ±lmasÄ± yönünde yazÄ± yazdÄ±ÄŸÄ± belirtildi. GeliÅŸme, Hayvan HaklarÄ± Federasyonu'nun (HAYTAP) Twitter hesabÄ±ndan duyuruldu.

Bir aslanÄ±n, Beykoz’da bulunan Mevzoo adlÄ± nargile kafede cam kafeste tutulduÄŸu görüntülerinin sosyal medyada tepki çekmesi üzerine, Orman ve Su Ä°ÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± DoÄŸa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, kafede incelemelerde bulunmuÅŸtu. YapÄ±lan incelemede, adÄ± geçen yerin, turizm ruhsatlÄ± hayvanat bahçesi ve rehabilitasyon merkezi olarak faaliyet yürüttüÄŸü belirlenmiÅŸ ve yetkililer tarafÄ±ndan her ÅŸeyin "yasalara uygun olduÄŸu" ifade edilmiÅŸti.

Olayla ilgili Hayvan HaklarÄ± Federasyonu'nun (HAYTAP) devreye girmesiyle Ä°stanbul ValiliÄŸi söz konusu kafe ile ilgili tekrar incelemede bulundu. HAYTAP'Ä±n Twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamaya göre, Orman BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n baÅŸvurusu sonucu Ä°stanbul ValiliÄŸi kafeye dair kapatma yazÄ±sÄ± yazdÄ±.

5- bize bir adÄ±m gelene on adÄ±m gitmeye her zaman hazÄ±r olduÄŸumuzu tekrar tekrar belirtmek isteriz.#HAYTAP — Haytap (@HaytapOfficial) 6 Temmuz 2018

AV. KALAFATOÄžLU: NARGÄ°LELÄ° ORTAM 'DOÄžAL' OLARAK KABUL EDÄ°LEMEZ

Konuyla ilgili görüÅŸlerine baÅŸvurduÄŸumuz Ä°stanbul Barosu Hayvan HaklarÄ± Merkezi BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Avukat Deniz TavÅŸancÄ±l KalafatoÄŸlu, “5199 sayÄ±lÄ± HayvanlarÄ± Koruma Kanunu’nda doÄŸal ortamdan bahsedilir. Hayvanat bahçesi ruhsatÄ± içinde nargileli ortam diye bir ÅŸey tarif edilmez” dedi.

MevZoo adlÄ± kafede cam kafeste tutulan aslan (FotoÄŸraf: DHA)

Hayvanat bahçesine karÅŸÄ± olduÄŸunu belirten KalafatoÄŸlu ÅŸunlarÄ± söyledi: Hayvanat bahçesinde yine de doÄŸal bir ortamdan bahsedilir. ‘Bahçenin bir alanÄ± olacak, hayvan kafeslerinin bir büyüklüÄŸü olacak’ gibi çeÅŸitli kurallar. Ama orada nargile içilmesi ve bunun hayvanÄ±n doÄŸal ortamÄ±na uygun olmasÄ± mümkün deÄŸil. KafeteryanÄ±n içinde üstelik. Bu nedenle en baÅŸÄ±ndan bu iÅŸletmeye hayvanat bahçesi ruhsatÄ± verilmemeliydi. O ruhsatÄ± verdikten sonra ÅŸimdi ‘Ä°ÅŸletmenin ruhsatÄ± var’ deyip iÅŸin içinden çÄ±kÄ±yorlar. Yasal hususlar uygulanmalÄ±, denetim tekrar yapÄ±lmalÄ±. HayvanÄ±n doÄŸal ortamÄ±nda olup olmadÄ±ÄŸÄ± bir kez daha deÄŸerlendirilmeli. Nargile içilen bir ortamÄ±n aslanÄ±n Afrika’daki doÄŸal ortamÄ±yla nasÄ±l eÅŸleÅŸebileceÄŸi yeniden gözden geçirilmeli.

‘Ä°ÅžLETME SAHÄ°BÄ° EVÄ°NDE ÅžAHÄ°N BESLÄ°YOR’

Ä°ÅŸletme sahibinin evinde de yaban hayvan bulundurduÄŸunu belirten Avukat Deniz TavÅŸancÄ±l KalafatoÄŸlu, “Bu kiÅŸi sosyal medya hesabÄ±ndan ÅŸahinle çektiÄŸi fotoÄŸraflarÄ± paylaÅŸÄ±yor” dedi. Åžahinin doÄŸal hayatÄ±ndan koparÄ±lÄ±p evde tutulmasÄ±nÄ±n yasak olduÄŸunu belirten KalafatoÄŸlu ÅŸunlarÄ± söyledi: Bir adamcaÄŸÄ±z vardÄ±, annesi ölmüÅŸ bir geyiÄŸi besliyordu. Geyik, hasta olan adama yaÅŸam sevinci olmuÅŸtu. Onu bile elinden aldÄ±lar. ‘Yabani hayvan senin evinde olamaz’ diye. Adam günlerce kapÄ±larÄ±nda aÄŸladÄ± geyiÄŸi geri versinler diye. AldÄ±klarÄ±nda alabiliyorlar. Burada devletin daha dirayetli olup el koymasÄ± lazÄ±m. Bu mekanizmanÄ±n iÅŸletilmesi lazÄ±m. Kamuoyu baskÄ±sÄ±yla olabilir belki.

Modern hayvanat bahçelerinde öncelik hayvanlarÄ±n teÅŸhiri deÄŸil doÄŸal ortamlarÄ±na en uygun ÅŸekilde barÄ±ndÄ±rÄ±lmalarÄ±dÄ±r. Yabani hayvanlarÄ± doÄŸal yaÅŸamdaki davranÄ±ÅŸ ve ortamlarÄ±na uygun olmayan ÅŸartlarda barÄ±ndÄ±ran hayvanat bahçelerinin günümüzde yeri yoktur. #Mevzoo pic.twitter.com/YOkAE7AtOX — WWF-Türkiye (@WWF_TURKIYE) 5 Temmuz 2018

(Ä°stanbul/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 Temmuz 2018 13:09

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