Leyla GÃ¼venâ€™in tutukluluÄŸuna itiraz reddedildi

HDPâ€™den HakkÃ¢ri milletvekili seÃ§ilen DTK EÅŸ BaÅŸkanÄ± Leyla GÃ¼ven hakkÄ±nda tutukluluk talebinin kaldÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in yapÄ±lan itiraz talebi reddedildi.

HalklarÄ±n Demokratik Partisinden (HDP) Hakkâri milletvekili seçilen Demokratik Toplum Kongresi (DTK) EÅŸ BaÅŸkanÄ± Leyla Güven’in tutukluluÄŸuna avukatlarÄ±nÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± itiraz üzerine DiyarbakÄ±r 9. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi, 29 Haziran’da tahliye kararÄ± vermiÅŸti. Karara raÄŸmen Güven’in tahliyesi DiyarbakÄ±r Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan engellenmiÅŸ ve savcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n üst mahkemeye yaptÄ±ÄŸÄ± itirazÄ±n sonucu beklenmiÅŸti. Güven’in AvukatÄ± Reyhan YalçÄ±ndaÄŸ Baydemir, itiraz üzerine Güven hakkÄ±nda yeniden verilen tutuklama kararÄ±nÄ±n yasaya ve usule aykÄ±rÄ± olduÄŸu gerekçesiyle 3 Temmuz’da bir üst mahkeme olan DiyarbakÄ±r 1. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesine itiraz etti. Ä°tirazÄ± deÄŸerlendiren mahkeme, oy birliÄŸiyle aldÄ±ÄŸÄ± kararda Güven hakkÄ±nda verilen tutuklama kararÄ±nÄ±n yasaya ve usule aykÄ±rÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± öne sürerek, bu kararÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ± için yapÄ±lan itirazÄ± reddetti. Güven’in avukatlarÄ±, bu karar üzerine Anayasa Mahkemesine baÅŸvuracak. (DÄ°YARBAKIR)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 Temmuz 2018 17:31

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