Helin PalandÃ¶ken'in katiline aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet

Pendik'te Ã¶ldÃ¼rÃ¼len lise Ã¶ÄŸrencisi Helin PalandÃ¶ken'in katili Mustafa Yetgin, aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±.

Pendik'te lise öÄŸrencisi Helin Palandöken'i öldüren Mustafa Yetgin, aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ müebbet hapis cezasÄ±na çarptÄ±rÄ±ldÄ±. Yetgin'i araçla olay yerine götüren tutuksuz sanÄ±k Halis Can DaÄŸarslan ise beraat etti.

Ä°stanbul'un Pendik ilçesinde 13 Ekim 2017'de lise öÄŸrencisi Helin Palandöken'i öldüren, 2 kiÅŸiyi de yaralayan Mustafa Yetgin'in, "tasarlayarak kasten öldürme" ve "kasten öldürmeye teÅŸebbüs" suçundan ve kendisine yardÄ±m eden Halis Can DaÄŸarslan'Ä±n yardÄ±m suçunu iÅŸlediÄŸi gerekçesiyle yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n karar duruÅŸmasÄ± Anadolu Adliyesi 1. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

DuruÅŸmaya, tutuklu sanÄ±k Mustafa Yetgin ve tutuksuz sanÄ±k Halis Can DaÄŸarslan ve avukatlarÄ± ile Palandöken'in ailesi ve avukatlarÄ± katÄ±ldÄ±.

‘PÄ°ÅžMANLIK’ SAVUNMASI

Tutuklu sanÄ±k Yetgin, yazÄ±lÄ± savunma yaptÄ±. PiÅŸman olduÄŸunu öne süren Yetgin, “Ailem ve Helin'in Cezaevine keÅŸke böyle bir olaydan girmeseydim. Hata yaptÄ±m. Sizden tek isteÄŸim medya baskÄ±sÄ±na kalmadan vicdanlÄ± karar vermeniz" dedi.

Verilen aranÄ±n ardÄ±ndan kararÄ±nÄ± açÄ±klayan mahkeme heyeti, Yetgin'e, indirim uygulamada, "kasten öldürme" suçundan aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ müebbet hapis cezasÄ± verdi. Heyet, Yetgin'i araçla olay yerine götüren tutuksuz sanÄ±k Halis Can DaÄŸarslan hakkÄ±nda ise beraat kararÄ± verdi.

BABA NÄ°HAT PALANDÖKEN: HEDEFÄ°MÄ°Z TÜRKÄ°YE'YE ÖRNEK OLACAK BÄ°R CEZA OLMASIYDI

Dava sonrasÄ± Ekmek ve Gül'e açÄ±klama yapan baba Nihat Palandöken; “AylardÄ±r bunun için mücadele ediyordum. Destek veren herkese teÅŸekkür ederim. Ben sokak sokak, ev ev dolaÅŸarak imza topladÄ±m kadÄ±nlar ölmesin çocuklar ölmesin diye. Bunun için kadÄ±na ÅŸiddete hayÄ±r diyorum. Hedefimiz sanÄ±ÄŸÄ±n iyi hal indirimi almamasÄ± içindi, caydÄ±rÄ±, Türkiye’ye örnek olacak bir ceza olmasÄ±ydÄ± isteÄŸimiz bu oldu ama tabii ki içimiz soÄŸumaz. Bir Helin, bir Leyla bir Eylül daha ölmesin” dedi.

Palandöken’in avukatÄ± ise; “Bu duruÅŸma kadÄ±nlar için çok önemliydi. ArtÄ±k iyi hal indirimleri uygulanmasÄ±n diyorduk. Ä°ndirimsiz aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ müebbet hapis cezasÄ± verildi. Bu çok önemli Türkiye için emsal bir karar. Toplam 64 yÄ±l ceza aldÄ± sanÄ±k. Ailenin tabii ki acÄ±sÄ±nÄ± soÄŸutmaz ama Türkiye yargÄ± sistemi ve kadÄ±nlar için çok önemli bir karar” diye konuÅŸtu.

Dava öncesi Helin Palandöken’in babasÄ± Nihat Palandöken Helin ve tüm çocuklar için adalet isteyerek ‘insanca yaÅŸamak istiyoruz’ demiÅŸti. (HABER MERKEZÄ°)

Ã–ldÃ¼rÃ¼len Helin PalandÃ¶kenâ€™in babasÄ±ndan mektup var

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 Temmuz 2018 18:01

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