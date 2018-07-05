Ä°ran: HÃ¼rmÃ¼z BoÄŸazÄ±â€™nÄ± kapatÄ±rÄ±z

Ä°ranlÄ± komutan Ä°smail Kevseri, HÃ¼rmÃ¼z BoÄŸazÄ±'ndan petrol geÃ§iÅŸine izin vermeyeceklerini sÃ¶yledi.

Ä°ran Devrim MuhafÄ±zlarÄ± KomutanÄ± Ä°smail Kevseri, Ä°ran petrolünün satÄ±ÅŸÄ±nÄ±n engellenmesi durumunda Hürmüz BoÄŸazÄ±’ndan petrol gemisi geçiÅŸlerine izin vermeyeceklerini belirtti. ABD ordusu ise “seyrüsefer özgürlüÄŸünü savunmak için hazÄ±rÄ±z” mesajÄ± verdi.

Ä°ran’dan yayÄ±n yapan Entekhab sitesine göre Ä°smail Kevseri, “EÄŸer Ä°ran petrolünün ihracatÄ± engellenirse, Hürmüz BoÄŸazÄ±’ndan petrol geçiÅŸine izin vermeyeceÄŸiz” dedi. ABD ve müttefiklerinin kendi çÄ±karlarÄ± peÅŸinde koÅŸtuklarÄ±nÄ± dile getiren Kevseri, “Dünya petrolünün yüzde 20’si Hürmüz BoÄŸazÄ±’ndan geçmektedir. DünyanÄ±n bu petrole ihtiyacÄ± var. ABD’nin düÅŸmanca her tavrÄ± onlara pahalÄ±ya mal olacaktÄ±r” diye konuÅŸtu.

HASAN RUHANÄ° DE TEPKÄ° GÖSTERMÄ°ÅžTÄ°

Ä°ran CumhurbaÅŸkanÄ± Hasan Ruhani, Ä°sviçre’deki temaslarÄ± sÄ±rasÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, ABD’nin Ä°ran petrol ihracatÄ±nÄ± tamamen durdurmak istediÄŸini belirtmiÅŸti. Ruhani, “ABD yönetimi ‘Ä°ran’a bir damla petrol ihracat ettirmeyeceÄŸiz’ demiÅŸ. Bu, tüm bölge petrolünün ihraç edilemeyeceÄŸi anlamÄ±na gelmektedir. Ä°ran petrolü ihraç edilemezken bölge petrolünün ihraç edilmesi mümkün olabilir mi? EÄŸer bunu yaparsanÄ±z sonuçlarÄ±na da katlanÄ±rsÄ±nÄ±z” ifadelerini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.

ABD’DEN KARÅžI TEHDÄ°T

ABD’den Ä°ran’Ä±n tehdidine karÅŸÄ± bölgede petrol ticaretini korumak için askeri güç kullanmaya hazÄ±r olduÄŸu mesajÄ±nÄ± verdi. ABD Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± Pentagon Sözcüsü Bill Urban, “ABD deniz kuvvetleri ve bölgedeki müttefikleri, uluslararasÄ± hukukun serbest ticarete izin verdiÄŸi her yerde seyrüsefer özgürlüÄŸünü savunmaya hazÄ±rdÄ±r” dedi. (DIÅž HABERLER)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 Temmuz 2018 17:18

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