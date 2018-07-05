GÃ¼lizar TaÅŸdemirâ€™in TÃ¼rkiyeâ€™ye iadesi NorveÃ§â€™te protesto edildi

NorveÃ§'te iltica talebi kabul edilmediÄŸi iÃ§in TÃ¼rkiye'ye iade edilen GÃ¼lizar TaÅŸdemir iÃ§in Oslo'da protesto gÃ¶sterisi yapÄ±ldÄ±.

Mahmut ALGÜNERHAN

Oslo

Norveç, iltica talebini kabul etmediÄŸi Gülizar TaÅŸdemir’i Türkiye’ye iade etti. Ä°stanbul Emniyet MüdürlüÄŸü Terörle Mücadele (TEM) Åžube ekipleri, sÄ±nÄ±rdÄ±ÅŸÄ± edilen Gülizar TaÅŸdemir’i Ä°stanbul Atatürk HavalimanÄ±’nda bugün gözaltÄ±na aldÄ±.

Norveç devletinin, 7 Haziran 2015’te iltica talebinde bulunan ve ülkede tedavi gören ve eski PKK gerillasÄ± olduÄŸu belirtilen Gülizar TaÅŸdemir’i Türkiye’ye iade etmesi, Norveç’in baÅŸkenti Oslo’da protesto edildi.

YapÄ±lan açÄ±klamada 15 Temmuz darbe giriÅŸimi ardÄ±ndan Norveç’e iltica eden askerlere oturum verildiÄŸi hatÄ±rlatÄ±larak, kanser ve kemik erimesi gibi ciddi saÄŸlÄ±k sorunlarÄ± olan TaÅŸdemir’in ise iade edildiÄŸi belirtilerek bu duruma tepki gösterildi.

AçÄ±klamada, Norveç’in TaÅŸdemir’i korumak yerine Türkiye’ye iadesini seçmesinin “utanç verici” olduÄŸu kaydedilerek, “Gülizar TaÅŸdemir’in yaÅŸamÄ±ndan Norveç sorumludur” denildi.

Protesto eyleminde Norveç’teki Kürt kurumlarÄ± adÄ±na DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±na bir de mektup iletildi. Mektupta, Norveç devletinin TaÅŸdemir’in Türkiye’deki davasÄ±nÄ± takip etmesi istendi, benzer hatalarÄ±n bir daha yapÄ±lmamasÄ± talep edildi.

TaÅŸdemir, 2015’te Norveç’te iltica etmiÅŸ ancak baÅŸvurusu reddedilmiÅŸti. Bunu üzerine Almanya’ya giderek iltica baÅŸvurusu yapan TaÅŸdemir burada da ret yanÄ±tÄ± almÄ±ÅŸ ve Norveç’e iade edilmiÅŸti.

TÜRKÄ°YE’DEN NORVEÇ’E Ä°LTÄ°CADA ARTIÅž VAR

Öte yanda Norveç Haber AjansÄ± NTB nin 5 Temmuz günkü haberine göre son yÄ±lda Türkiye’den gelip, Norveç’e iltica talebinde bulunanlarÄ±n sayÄ±sÄ±nda artÄ±ÅŸ bulunuyor. Habere göre bu yÄ±l ÅŸimdiye kadar 245 kiÅŸi Türkiye’den Norveç’e gelerek iltica talebinde bulundu, bunlardan 142’sinin Haziran ayÄ±nda geldiÄŸi açÄ±klandÄ±.

Dünyada son dönemlerde en fazla tutuklu gazetecinÄ±n Türkiye’de bulunduÄŸu belirtilen haberde, Norveç’e iltica için gelenlerin çoÄŸunun Yunanistan’dan uçakla geldikleri ifade edildi. Yine gelenlerin çoÄŸunun Gülen Hareketi yanlÄ±sÄ± olduklarÄ± ileri sürülerek, bu kiÅŸiyere oturum verildiÄŸi de vurgulandÄ±.

Bu arada Türkiye’den gelenlerin sayÄ±sÄ±nda artÄ±ÅŸ yaÅŸansa da, Norveç’e iltica için baÅŸvuranlarÄ±n toplam sayÄ±sÄ±nda ise düÅŸüÅŸ yaÅŸanÄ±yor. Bu yÄ±lÄ±n ilk yarÄ±sÄ±nda 1511 iltica baÅŸvurusu yapÄ±ldÄ±. Bu sayÄ± geçen yÄ±l aynÄ± dönem için 2 bin 382, 2016 yÄ±lÄ±nda ise bin 703 kiÅŸiydi.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 Temmuz 2018 17:10

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