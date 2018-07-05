Dera'da Rusya ile cihatÃ§Ä± gruplar anlaÅŸamadÄ±

Suriye'nin gÃ¼neyindeki cihatÃ§Ä± gruplarla Rusya arasÄ±ndaki mÃ¼zakereler baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±ÄŸa uÄŸradÄ±.

Irak Ezzaman gazetesi, Suriye’nin güneyindeki silahlÄ± muhalif gruplarÄ±n ÇarÅŸamba günü Rusya ile yapÄ±lan müzakerelerin cihatçÄ±larÄ±n aÄŸÄ±r silahlarÄ±nÄ± teslim etmeleri konusundaki anlaÅŸmazlÄ±k yüzünden “baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±ÄŸa uÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ±” duyurduklarÄ±nÄ± yazdÄ±. Suriye’nin güneyindeki Merkez Operasyon OdasÄ± aÄŸÄ±r silahlarÄ±n teslim edilmesi konusundaki Ä±srarlarÄ± nedeni ile Ruslarla yapÄ±lan görüÅŸmelerin baÅŸarÄ±sÄ±z olduÄŸunu söyledi. Merkez Operasyon OdasÄ± sözcüsü Ä°brahim El Jabbavi “Bu turdan sonuç çÄ±kmadÄ±. ToplantÄ± bitti ve tarih belirlenmedi” dedi.

ÜRDÜN: KARÅžILIK VERÄ°RÄ°Z

Bu arada, Ürdün çarÅŸamba günü, vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n güvenliÄŸine ve saÄŸlÄ±ÄŸÄ±na yönelik herhangi bir tehdide karÅŸÄ±lÄ±k vereceÄŸini bildirdi. DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ayman Safadi’nin bu açÄ±klamasÄ±, onun Moskova’daki Rus mevkidaÅŸÄ± Sergei Lavrov ile yaptÄ±ÄŸÄ± görüÅŸmeden sonraki bir basÄ±n açÄ±klamasÄ±nda geldi.

Safadi, “Ürdün topraklarÄ± Suriye’den gelen sayÄ±sÄ±z bombaya tanÄ±k oldu. Çok ÅŸükür hiç yaralÄ± olmadÄ±” dedi. Safadi, ülkesinin güney Suriye’de olup bitenleri endiÅŸeyle takip ettiÄŸini ve güneyde patlak veren krizin siyasi çözümü ve ateÅŸkesin saÄŸlanmasÄ± için yapÄ±lmasÄ± gereken her ÅŸeyi yapmaya hazÄ±r olduklarÄ±nÄ± vurguladÄ±.

CÄ°HATÇILAR SÄ°LAHLARINI BÄ°R DEFADA TESLÄ°M ETMEK Ä°STEMÄ°YOR

Güney Suriye’deki cihatçÄ± gruplar toplantÄ±sÄ±nda “silahlarÄ±n partiler halinde teslim edilmesi” konusunda anlaÅŸma saÄŸlandÄ±. Ancak Rus tarafÄ± tüm aÄŸÄ±r silahlarÄ±n bir defada teslim edilmesi konusunda Ä±srar ediyor. Rus tarafÄ±nÄ±n bu Ä±srarÄ± nedeni ile anlaÅŸmanÄ±n baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±ÄŸa uÄŸradÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Bir muhalefet kaynaÄŸÄ± ÇarÅŸamba günü AFP’ye verdiÄŸi demeçte silahlÄ± gruplarÄ±n önünde iki seçenek olduÄŸunu söyledi; “ya anlaÅŸmayÄ± kabul etmek ya da askeri mücadeleyi sürdürmek”.

Ä°ki haftadan önce Suriye ordusu, Ä°ranlÄ± milisler ve Rus hava desteÄŸi ile Güney Suriye’deki cihatçÄ±larÄ±n kontrolü altÄ±ndaki bölgeleri geri almak için askeri bir operasyon baÅŸlattÄ± ve Dera’nÄ±n doÄŸusundaki bir dizi kasabada ilerlemeyi baÅŸardÄ±.

Ancak, 2017 yÄ±lÄ±nda Amerika BirleÅŸik Devletleri, Ürdün ve Rusya arasÄ±nda varÄ±lan ülkenin güneyinde “gerilimi azaltma” anlaÅŸmasÄ± Suriye ordusunun saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± zayÄ±flatÄ±yor. Yine de Suriye tarafÄ±nda devam eden bombardÄ±man, Ürdün topraklarÄ±na düzinelerce bombanÄ±n düÅŸmesine yol açÄ±yor.

SURÄ°YE’DEN VATANDAÅžLARINA GERÄ° DÖNÜN ÇAÄžRISI

Åžam yönetimi, ordunun ülkenin güneyindeki bölgelerde kontrolünü artmasÄ±na baÄŸlÄ± olarak savaÅŸ nedeni ile evlerini terk eden vatandaÅŸlarÄ±nÄ± ülkelerine geri dönmeye çaÄŸÄ±rdÄ±. Suriye DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± kaynaklarÄ±n Suriye Haber AjansÄ± SANA’ya yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, Suriye’de cihatçÄ±larÄ±n kontrolü altÄ±nda bulunan çok sayÄ±da bölgenin kurtarÄ±lmasÄ±ndan sonra savaÅŸ ve cihatçÄ± saldÄ±rÄ±larÄ±n ülkeyi terk etmeye zorladÄ±ÄŸÄ± vatandaÅŸlarÄ±nÄ± anavatanlarÄ±na geri dönmeye çaÄŸÄ±rdÄ±ÄŸÄ± belirtildi. (DIÅž HABERLER)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 Temmuz 2018 17:09

www.evrensel.net