HamzaoÄŸlu: KonuÅŸmam tamamen ifade Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼

AKP'ye yÃ¶nelik eleÅŸtirilerinden kaynaklÄ± yargÄ±lanan HDK EÅŸ sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Onur HamzaoÄŸlu'nun duruÅŸmasÄ± ertelendi.

HalklarÄ±n Demokratik Kongresi (HDK) EÅŸ Sözcüsü Prof. Dr. Onur HamzaoÄŸlu, Adana’da yaptÄ±ÄŸÄ± bir konuÅŸmadan ötürü tutuksuz yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n ikinci duruÅŸmasÄ± 25’inci Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü. Sincan F Tipi KapalÄ± Cezaevinde tutuklu bulunan HamzaoÄŸlu, duruÅŸmaya Ses ve Görüntü BiliÅŸim Sistemi (SEGBÄ°S) aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla duruÅŸmaya katÄ±lÄ±rken; avukatÄ± duruÅŸmada hazÄ±r bulundu. 16 Nisan referandum seçimleri kapsamÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada Cizre, Sur ve bölgede yaÅŸanan olaylarÄ± ve AKP’nin yanlÄ±ÅŸ politikalarÄ±nÄ± eleÅŸtirmesinden dolayÄ± “Devlet organlarÄ±nÄ± ve TBMM’yi alenen aÅŸaÄŸÄ±lama” iddiasÄ±yla yargÄ±lanan HamzaoÄŸlu, duruÅŸmada savunma yaptÄ±.

‘KÜRT-TÜRK ÇATIÅžMASI YANLIÅž ANLAÅžILMIÅž’

Bölgede sokaÄŸa çÄ±kma yasaÄŸÄ± döneminde sivil insanlarÄ±n öldüÄŸünü hatÄ±rlatan HamzaoÄŸlu, AKP’nin mevcut politikalarÄ±nÄ± eleÅŸtirdiÄŸini dile getirdi. Çukurova’da Kürt ve Türk çatÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n yanlÄ±ÅŸ anlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden HamzaoÄŸlu, “Meselenin ÅŸu ÅŸekilde anlaÅŸÄ±lmasÄ± gerekiyor. Adana’da yaptÄ±ÄŸÄ±m konuÅŸmada Kürt ve Türk halkÄ± arasÄ±nda yaÅŸanan çatÄ±ÅŸmanÄ±n ekmek zorundan dolayÄ± söyledim. Çünkü zorla yaÅŸadÄ±klarÄ± bölgeden göç etmek zorunda kalan Kürt halkÄ±, geldikleri bölgede ucuza çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lÄ±yor. Bu da yerli halkÄ±n ücretlerini 30’dan 20’ye düÅŸmesine neden oluyor. Bu çatÄ±ÅŸma medya tarafÄ±ndan yanlÄ±ÅŸ gösteriliyor. Bu meselenin ekmek zorundan kaynaklandÄ±ÄŸÄ± görmek gerektiÄŸini anlattÄ±m” dedi. Devlet organlarÄ±nÄ± deÄŸil AKP iktidarÄ±nÄ± eleÅŸtirdiÄŸini belirten HamzaoÄŸlu, “AKP’nin 14 yÄ±llÄ±k uyguladÄ±ÄŸÄ± politikalarÄ±n iktidara gelmeden önce verdiÄŸi vaatlerle uyuÅŸmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdim. Bu da devleti deÄŸil. AKP iktidarÄ±nÄ± eleÅŸtirdiÄŸim için hakkÄ±mda açÄ±lan soruÅŸturmanÄ±n gerek olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± gösteriliyor” diye konuÅŸtu. HamzaoÄŸlu yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmasÄ±nÄ±n ifade ve düÅŸünce özgürlüÄŸü kapsamÄ±nda yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayarak beraat talep etti. HamzaoÄŸlu’nun talebini reddeden mahkeme, duruÅŸmayÄ± 15 KasÄ±m’a erteledi. (Adana/MA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 Temmuz 2018 17:03

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