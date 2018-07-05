Cargill iÅŸÃ§ileri, Bursaâ€™dan Ä°stanbulâ€™a yÃ¼rÃ¼yecek

79 gÃ¼ndÃ¼r direnen Cargill iÅŸÃ§ileri, Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼k Ã¶nÃ¼nde oturma eylemi baÅŸlattÄ±. Ä°ÅŸÃ§ilere olumlu bir dÃ¶nÃ¼ÅŸ yapÄ±lmazsa Ã§adÄ±r kuracaklar.

Bursa’da bulunan Cargill fabrikasÄ±nda Türk-Ä°ÅŸ’e baÄŸlÄ± Tek GÄ±da-Ä°ÅŸ SendikasÄ±na üye olduklarÄ± için iÅŸten atÄ±lan ve 79 gündür direnen Cargill iÅŸçileri, Ä°stanbul AtaÅŸehir’deki Cargill Genel MüdürlüÄŸü (Palladium AVM) önünde oturma eylemi baÅŸlattÄ±. Ä°ÅŸçiler, talepleri için olumlu bir dönüÅŸ yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± taktirde Cargill Bursa (Orhangazi) fabrikasÄ± önünden Ä°stanbul’da bulunan Cargill Genel MüdürlüÄŸüne yürüyerek, genel müdürlük önünde çadÄ±r kuracaklarÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.

CARGILL Ä°ÅžÇÄ°LERÄ° YILLIK Ä°ZNE ÇIKAMIYOR

Ä°ÅŸçiler adÄ±na Tek GÄ±da Ä°ÅŸ SendikasÄ± Bursa Örgütlenme Sorumlusu ve Genel BaÅŸkan DanÄ±ÅŸmanÄ± Suat KarlÄ±kaya konuÅŸtu. KarlÄ±kaya,”Son iÅŸyerleri sayÄ±sÄ±na göre yetki almamÄ±za az bir rakam kala 14 üye iÅŸçi arkadaÅŸÄ±mÄ±zÄ± ülkede niÅŸasta bazlÄ± ÅŸeker kotasÄ± düÅŸürülmesi bahanesi ile 14 üye iÅŸçi arkadaÅŸÄ±mÄ±zÄ± iÅŸten çÄ±karttÄ±. Ancak içeride o günden bu güne kadar çok yoÄŸun ÅŸekilde fazla mesai çalÄ±ÅŸmalarÄ± yapÄ±lmaktadÄ±r. Ä°ÅŸ yoÄŸunluÄŸu ve eleman yetersizliÄŸi sebebi ile çalÄ±ÅŸan arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z senelik izinlerine çÄ±kamamaktadÄ±rlar” dedi. Cargill yönetimine “Sendika üyesi olduÄŸu için iÅŸten atÄ±lan arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ± bir an önce iÅŸbaÅŸÄ± yaptÄ±rarak yapÄ±lan hatadan dönün” diye seslenen KarlÄ±kaya, “Bugün Cargill genel müdürlüÄŸünün önüne 2’nci geliÅŸimiz. Taleplerimiz için olumlu bir dönüÅŸ yapÄ±lmazsa ileriki zamanlarda Orhangazi fabrikanÄ±zÄ±n önünden bir yürüyüÅŸ baÅŸlatacaÄŸÄ±z ve yürüyerek sÄ±rtÄ±mÄ±zda çadÄ±rlarÄ±mÄ±z yüreÄŸimizde inancÄ±mÄ±zla Cargill Genel MüdürlüÄŸünün önüne geleceÄŸiz ve buraya çadÄ±rlarÄ±mÄ±zÄ± kurup eylemlerimize burada devam edeceÄŸiz” dedi. (Ä°stanbul/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 Temmuz 2018 16:59

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