Flormar direniÅŸine TYS desteÄŸi: DÃ¼nyayÄ± emek gÃ¼zelleÅŸtirecek

Flormar direniÅŸi 52. gÃ¼nÃ¼nde desteklerle sÃ¼rÃ¼yor. TÃ¼rkiye Yazarlar SendikasÄ±, iÅŸÃ§ileri ziyaret ederken uluslararasÄ± sendikalardan da mesajlar geldi.

Türkiye Yazarlar SendikasÄ± (TYS) Yönetim Kurulu Üyeleri, 52. günündeki Flormar direniÅŸini ziyaret etti.

TYS Genel BaÅŸkanÄ± Mustafa Köz yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada “OHAL ve KHK’lerle yönetilen bir ülkede böyle bir direniÅŸi baÅŸlatmak ve sürdürmek sÄ±nÄ±f mücadelesi için oldukça önemlidir. SÄ±nÄ±fÄ±n kazanÄ±mÄ± bu direniÅŸlerle daha da zenginleÅŸecek ve emeÄŸinizi yere düÅŸürdükleri yerden mutlaka kaldÄ±racaksÄ±nÄ±z. SÄ±nÄ±fÄ±n tarihi insanlÄ±k tarihi kadar eskidir. Ä°ÅŸ, ekmek ve özgürlük mücadelesi verenlerle, pastanÄ±n büyüÄŸünü almak isteyenler büyük bir çatÄ±ÅŸma yaÅŸarlar. Sununda iÅŸ, ekmek ve özgürlük diyenler kazanÄ±r” dedi.

TYS olarak Flormar direniÅŸinin yanÄ±nda olduklarÄ±nÄ± söyleyen Köz, “‘Flormar deÄŸil direniÅŸ güzelleÅŸtirir’ son dönemde duyduÄŸum en güzel sloganlardan biriydi. DünyayÄ± emek güzelleÅŸtirecek.” ÅŸeklinde konuÅŸtu.

AyrÄ±ca ziyaret sÄ±rasÄ±nda TYS Yönetim Kurulu Üyeleri Aba Müslim Çelik ve Nalan Çelik iÅŸçilere ÅŸiirler okudu.

Flormar iÅŸçilerine destek ziyaretleri gün boyu devam etti. (Kocaeli/EVRENSEL)

ULUSLARARASI DESTEK

Dünya Sendikalar Federasyonu (DSF) üyesi ve Yunanistan’daki sÄ±nÄ±f temelli sendikal hareketi temsil eden PAME (Tüm Ä°ÅŸçilerin Militan Cephesi), Flormar iÅŸçilerine destek mesajÄ± gönderdi.

FransÄ±z kozmetik tekeli Yves Rocher bünyesinde yer alan ve Türkiye’nin en büyük kozmetik üreticilerinden olan Flormar’Ä±n, Petrol-Ä°ÅŸ SendikasÄ±na üye olan iÅŸçileri iÅŸten atmasÄ±nÄ±n kÄ±nandÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, “Yunanistan sÄ±nÄ±f hareketi Petrol-Ä°ÅŸ sendikasÄ± üyesi Flormar iÅŸçilerinin haklÄ± mücadelesini destekler ve dayanÄ±ÅŸma içinde olduÄŸunu ifade eder. Ä°ÅŸten çÄ±karmalara son verilmesini ve iÅŸçilerin adil taleplerinin bir an önce yerine getirilmesini talep ediyoruz” dendi. (Ä°ÅžÇÄ° SENDÄ°KA SERVÄ°SÄ°)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 Temmuz 2018 16:50

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