Ä°srail, Filistinli Bedevilerin kÃ¶ylerini yÄ±kÄ±yor

Ä°srail askerleri DoÄŸu KudÃ¼s'te yerleÅŸim yerlerindeki yÄ±kÄ±ma tepki gÃ¶steren Filistinlere saldÄ±rdÄ±.

Ä°srail askerlerinin iÅŸgal altÄ±ndaki DoÄŸu Kudüs’te Filistinli Bedevilerin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Han el Ahmer köyünü yÄ±kma giriÅŸimi ve bu sÄ±rada yÄ±kÄ±mÄ± engellemeye çalÄ±ÅŸan köylülere saldÄ±rÄ±sÄ±, tepkiyle karÅŸÄ±landÄ±.

Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Mahmud Abbas, BirleÅŸmiÅŸ Milletlerin üstüne düÅŸen görevi yerine getirerek, Filistin halkÄ±na uluslararasÄ± koruma saÄŸlamasÄ±nÄ± istedi. UluslararasÄ± kamuoyuna Filistin halkÄ±na karÅŸÄ± görevlerini yerine getirme çaÄŸrÄ±sÄ±nÄ± yineleyen Abbas, Filistinli yetkililerin de Filistinli aktivistlerle “Filistinlilerin topraklarÄ±nÄ± çalmayÄ±” amaçlayan “Ä°srail iÅŸgal gücüne” karÅŸÄ± direniÅŸini tebrik etti.

Filistin Hükümeti Sözcüsü Yusuf el-Mahmud da, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, “Ä°srail’in 1948’den bu yana benimsediÄŸi göçe zorlama metodunu sürdürdüÄŸü anlamÄ±na geliyor.” ifadesini kullandÄ±.

FotoÄŸraf: Issam Rimawi/AA

HAMAS: ETNÄ°K TEMÄ°ZLÄ°K

Hamas ve Ä°slami Cihad Hareketi de, Han el-Ahmer’e saldÄ±rÄ±yÄ± “etnik temizlik” olarak nitelendirdi. Hamas Sözcüsü HazÄ±m KasÄ±m yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, “Ä°ÅŸgalcilerin Han el Ahmer halkÄ±na yönelik saldÄ±rÄ±sÄ±, siyonist hareketin uyguladÄ±ÄŸÄ± etnik temizlik politikalarÄ±nÄ±n uzantÄ±sÄ±dÄ±r” ifadesine yer verdi.

Bunun iÅŸgalcilerin Ä±rkçÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve terörünü ortaya koyan sürekli bir politika olduÄŸuna iÅŸaret eden KasÄ±m, ABD’nin desteÄŸine dayanan bu Ä°srail politikasÄ±na karÅŸÄ± mücadele etmek ve Filistinlileri topraklarÄ±ndan çÄ±karma hedeflerinin gerçekleÅŸmesini engellemek için ulusal çabalarÄ±n yoÄŸunlaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini ifade etti.

Ä°slami Cihad’dan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada da saldÄ±rÄ±nÄ±n Kudüs’teki Yahudi yerleÅŸim birimlerini geniÅŸletme kapsamÄ±nda gerçekleÅŸtirildiÄŸi vurgulandÄ±.

AB: BARIÅžA YÖNELÄ°K TEHDÄ°T

Avrupa BirliÄŸi (AB) Komisyonu SözcülüÄŸünce, “Ä°srail’in yÄ±kÄ±mlarÄ± ve aynÄ± bölgede yeni yerleÅŸim birimleri inÅŸa etme planlarÄ± iki devletli çözüm ve kalÄ±cÄ± barÄ±ÅŸa yönelik tehditleri artÄ±rÄ±yor” denildi.

Ä°srail’in yerleÅŸim birimi politikasÄ±nÄ±n uluslararasÄ± hukuka aykÄ±rÄ± olduÄŸuna dikkat çekilen açÄ±klamada, “AB, Ä°srail’in bu kararlarÄ±nÄ± geri çekmesini ve uluslararasÄ± hukuk baÄŸlamÄ±nda tüm yükümlülüklerini yerine getirmesini bekliyor” deÄŸerlendirmesinde bulunuldu.

190 KÄ°ÅžÄ°NÄ°N EVÄ°NÄ° VE OKULU YIKMA KARARI

ÇarÅŸamba sabahÄ±ndan itibaren DoÄŸu Kudüs’teki AyrÄ±m DuvarÄ±’nÄ±n BatÄ± Åžeria tarafÄ±nda kalan kÄ±smÄ±nda bulunan Han el Ahmer ve Ebu Nevvar Bedevi topluluklarÄ±na giden yollarÄ± kapatan Ä°srail askerleri, Ebu Nevvar’daki 40 ev ve aÄŸÄ±lÄ± yÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±.

Öte yandan Han el-Ahmer’de Bedevilere ait ev ve aÄŸÄ±llarÄ± yÄ±kmaya gelen ekiplere tepki gösteren Filistinlilere müdahale eden Ä°srail askerleri, birçok Filistinliyi darbederken bazÄ±larÄ±nÄ± da gözaltÄ±na aldÄ±.

Ä°srail Yüksek Mahkemesi mayÄ±sta yaklaÅŸÄ±k 190 Filistinlinin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± derme çatma barakalar ile bölgedeki baÅŸka yerlerden gelen 170 öÄŸrencinin eÄŸitim gördüÄŸü bir okulun yÄ±kÄ±lmasÄ±na karar vermiÅŸti. Söz konusu bölgede, Ä°srail tarafÄ±ndan 1953’te Necef Çölü (Negev) bölgesinden zorla göç ettirilen kiÅŸiler yaÅŸÄ±yor.

BULDOZERLERE KARÅžI DÄ°RENÄ°Åž

Han el-Ahmer’de yÄ±kÄ±m ekiplerine tepki gösteren Filistinlilere saldÄ±ran Ä°srail askerleri, birçok Filistinliyi darbederken bazÄ±larÄ±nÄ± da gözaltÄ±na aldÄ± Filistin kÄ±zÄ±layÄ±nÄ±n olaya iliÅŸkin yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, Ä°srail askerlerinin müdahalesinde 4 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ±, 31 kiÅŸinin darbedildiÄŸi belirtildi.

HAN EL AHMAR NEDEN YIKILIYOR?

HAN el Ahmar, Ä°srail’in DoÄŸu Kudüs’ten Ölü Deniz’e kadar uzanan yaklaÅŸÄ±k 12 bin dönümlük arazinin “Filistinlilerden çÄ±karÄ±lmasÄ±nÄ± öngören” E1 projesi kapsamÄ±ndaki

topraklarda yer alÄ±yor.

Filistinli taraflar, Ä°srail’in bu yÄ±kÄ±mlarla bölgedeki Bedevileri göç ettirerek, DoÄŸu Kudüs, Azariya ve Lut Gölü’ndeki (Ölü Deniz) Yahudi yerleÅŸim yerlerini birbirine baÄŸlamaya çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ediyor.

Ä°srail ile Filistin arasÄ±nda yapÄ±lan Oslo anlaÅŸmasÄ±na göre “C” bölgesi olarak sayÄ±lan alanda bulunan 700 kiÅŸilik Ebu Nevvar Bedevileri de, Ä°srail’in

tüm tehditlerine ve baskÄ±larÄ±na raÄŸmen köylerinden ayrÄ±lmayÄ± kabul etmiyorlar.

Filistin ile Ä°srail yönetimi arasÄ±nda 1995’te imzalanan “Ä°kinci Oslo AnlaÅŸmasÄ±” çerçevesinde BatÄ± Åžeria, A, B ve C bölgelerine ayrÄ±ldÄ±. Yüzde 18’i kapsayan A bölgesinin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin’e, yüzde 21’lik B bölgesinin idari yönetimi Filistin’e, güvenliÄŸi Ä°srail’e devredilirken, yüzde 61’ini kapsayan C bölgesinin idari ve güvenliÄŸi Ä°srail’e bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

Ä°srail yönetimi kendi kontrolünde olduÄŸu gerekçesiyle çoÄŸunlukla C bölgesinde Filistinlilerin yeni bina veya geniÅŸletme çalÄ±ÅŸmasÄ± yapmasÄ±na izin vermiyor.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 Temmuz 2018 16:48

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