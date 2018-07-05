Ä°HD: Cezaevlerindeki hak ihlalleri iÅŸkenceye dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼yor

Ä°HD Ankara Åžubesi, Ä°Ã§ Anadolu BÃ¶lgesi Hapishaneleri Hak Ä°hlalleri Raporu'nu aÃ§Ä±kladÄ±.

Ä°nsan HaklarÄ± DerneÄŸi (Ä°HD) Ankara Åžubesi, Ä°ç Anadolu Bölgesi Hapishaneleri Hak Ä°hlalleri Raporu'nu açÄ±kladÄ±. Ä°HD Ankara Åžube binasÄ±nda basÄ±n toplantÄ±sÄ±yla açÄ±klanan raporu okuyan Nuray Çevirmen bölge hapishanelerinde yaÅŸanan hak ihlallerine dikkat çekerek, Adalet ve SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± ile Meclis Ä°nsan HaklarÄ± Ä°zleme Komisyonu'nu göreve davet etti.

Ä°HD'nin Nisan-MayÄ±s-Haziran 2018 tarihlerini kapsayan Ä°ç Anadolu Bölgesi Hapishaneleri Hak Ä°hlalleri Raporu'nda; doktor hasta mahrumiyetinin ortadan kaldÄ±rÄ±lmasÄ±, mahpuslarÄ±n darp edildiÄŸi ve saÄŸlÄ±k raporu alÄ±nmasÄ±nÄ±n engellendiÄŸi, havuz medyasÄ±nÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda gazete, dergi, kitap ulaÅŸÄ±mÄ±na engel konulduÄŸu, tekmil uygulamasÄ±nÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, hijyen kurallarÄ±na uyulmadÄ±ÄŸÄ± ve temel ihtiyaçlarÄ±n saÄŸlanmadÄ±ÄŸÄ± bilgileri yer alÄ±yor.

FotoÄŸraf: Evrensel

HazÄ±rlanan rapor, Bolu F Tipi, Dinar T Tipi, Kayseri Bünyan 2 Nolu T Tipi, KÄ±rÄ±kkale-HacÄ±lar F Tipi, Sincan T Tipi, Sincan KadÄ±n ve Tokat T Tipi Hapishaneleri için yapÄ±lan görüÅŸmeler, aile ve vekilleri tarafÄ±ndan yapÄ±lan baÅŸvurular, avukat ziyaretleri, mahpuslar tarafÄ±ndan yollanan mektuplarÄ±n aktarÄ±lmasÄ± sonucunda oluÅŸturuldu. Raporda, cezaevi rejimi, fiziki koÅŸullar ve uygulanan muameleler hakkÄ±nda etkili bir idari ve yargÄ±sal denetim saÄŸlanmasÄ± gerektiÄŸinin tespit edildiÄŸini söyleyen Nuray Çevirmen, ilgili tüm kurum ve kuruluÅŸlarÄ± göreve davet etti.

IÅžÄ°D'LÄ°LERLE AYNI ODAYA KONMAYA Ä°TÄ°RAZ EDÄ°NCE DARP EDÄ°LDÄ°

Hapishanelerde yaÅŸanan hak ihlallerine deÄŸinen Çevirmen, Bolu F Tipi KapalÄ± Ceza Ä°nfaz Kurumu'ndan Abdulvahap Kavak'Ä±n istenilen tarihlerde doktora götürülmemesi nedeniyle boÄŸazÄ±nda oluÅŸan nodülden 7 yÄ±l sonra haberdar olduÄŸunu kaydetti. Bolu'da bulunan Nurullah Semo'nun da çÄ±plak aramaya ve darba maruz kalmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan talep etmesine raÄŸmen hastaneye götürülerek rapor aldÄ±rtÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Çevirmen, “Mardin'den misafir olarak getirilen ve Sincan 2 Nolu F Tipi Cezaevi’nde kalan Enes TaÅŸkÄ±n, IÅžÄ°D'lilerle aynÄ± odaya konmuÅŸtur. OdanÄ±n deÄŸiÅŸtirilme talebinin reddedilmesinin yanÄ±nda fiziki iÅŸkenceye uÄŸramÄ±ÅŸ ve hakkÄ±nda soruÅŸturulma açÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r”dedi.

1 MAYIS KUTLAMASI YAPTI DÄ°YE 20 GÜN HÜCRE CEZASI

27 Nisan 2018 tarihinde ise ElazÄ±ÄŸ Yüksek Güvenlikli hapishaneye sevk edilen Mehdi Boz’un çÄ±plak aramayÄ± reddetmesiyle darba maruz kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve kaburgalarÄ±n ezildiÄŸini söyleyen Çevirmen, “Ä°lk giriÅŸte yaÅŸananlar ve 1 MayÄ±s kutlamasÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±ndan dolayÄ± 20 gün hücre cezasÄ± verilmiÅŸtir”diye aktardÄ±.

Hapishanelerde hijyen koÅŸullarÄ±na da önem verilmediÄŸini dile getiren Çevirmen, Sincan KadÄ±n KapalÄ± Ceza Ä°nfaz Kurumu'nda “sularÄ±n paslÄ± aktÄ±ÄŸÄ±, 14.00 – 19.00 ve 22.00-04.000 saatleri arasÄ± sularÄ±n kesildiÄŸi, üç kiÅŸilik hücrelerde altÄ± yedi kadÄ±nÄ±n kaldÄ±ÄŸÄ±, kiÅŸisel eÅŸyalarÄ±nÄ±n 'ihtiyaç dahilinde deÄŸil' diyerek geri çevrildiÄŸi, sürekli disiplin cezalarÄ± verildiÄŸi”ÅŸikayetlerinin oldukça yoÄŸun olduÄŸunu söyledi.

BAKANLIKLAR GÖREVE

Hapishanelerde yasal mevzuata uyulmasÄ± gerektiÄŸini dile getiren Çevirmen ÅŸunlarÄ± söyledi: “Heyetlerimiz ve kurumumuz cezaevi rejimi, fiziki koÅŸullar ve uygulanan muameleler hakkÄ±nda etkili bir idari ve yargÄ±sal denetim saÄŸlanmasÄ± gerektiÄŸini tespit etmiÅŸtir. Ä°ÅŸkence ve DiÄŸer Zalimane, Ä°nsanlÄ±k DÄ±ÅŸÄ± ya da Onur KÄ±rÄ±cÄ± Muamele ya da CezanÄ±n Önlenmesi SözleÅŸmesi Seçmeli Protokolü’ne uygun ÅŸekilde, “baÄŸÄ±msÄ±z” ulusal denetim mekanizmalarÄ±nÄ±n oluÅŸturulmasÄ± gerekmektedir. Tüm cezaevlerinde yaÅŸananlara, hak ihlallerine, saÄŸlÄ±ÄŸa eriÅŸim engellerine karÅŸÄ± Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±, SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Meclis Ä°nsan HaklarÄ±nÄ± Ä°zleme Komisyonunu ve ilgili tüm kurum ve kuruluÅŸlarÄ± göreve davet ediyoruz”.(Ankara/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 Temmuz 2018 16:14

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