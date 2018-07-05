SarÄ±eroÄŸlu: Kanser tedavisinde ilave Ã¼cret kaldÄ±rÄ±ldÄ±

Bakan SarÄ±eroÄŸlu: Kanser tedavisi, cerrahisi ve ilacÄ±na iliÅŸkin yani kanser hastalÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin her tÃ¼rlÃ¼ ilave Ã¼cret ve fark Ã¶demesini kaldÄ±rdÄ±k.

ÇalÄ±ÅŸma ve Sosyal Güvenlik BakanÄ± Jülide SarÄ±eroÄŸlu, SaÄŸlÄ±k Uygulama TebliÄŸi'nde (SUT) yapÄ±lan düzenlemelerle kanser hastalÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin her türlü ilave ücret ve fark ödemesinin kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

SarÄ±eroÄŸlu, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) SaÄŸlÄ±k Uygulama TebliÄŸi'nde DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ±na Dair TebliÄŸ'in Resmi Gazete'nin bugünkü mükerrer sayÄ±sÄ±nda yayÄ±mlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Konuyla ilgili SarÄ±eroÄŸlu, ÅŸunlarÄ± ifade etti: “Kanser tedavisi, cerrahisi ve ilacÄ±na iliÅŸkin yani kanser hastalÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin her türlü ilave ücret ve fark ödemesini kaldÄ±rdÄ±k. VatandaÅŸlarÄ±mÄ±zdan; SGK ile sözleÅŸmeli/protokollü saÄŸlÄ±k hizmeti sunucularÄ± sunmuÅŸ olduklarÄ± bu hizmetler (kanser tedavisi, cerrahisi, ilacÄ±) nedeniyle hiçbir ÅŸekilde ilave ücret almayacak, vatandaÅŸlarÄ±mÄ±z ceplerinden hiçbir ücret ödemeyecek. Düzenleme öncesi kanser cerrahisi için yÄ±lda 240 milyon lira ödüyorken söz konusu düzenleme ile bu ödemeyi yÄ±lda yaklaÅŸÄ±k 750 milyon liraya çÄ±kartarak kanser hastalarÄ±mÄ±zÄ±n tedavilerini tamamen ücretsiz hale getirdik. Hem kanser hem de diÄŸer tüm hastalÄ±klarÄ±n tedavisine ve önlenmesine iliÅŸkin yine maliyet unsuru gözetmeksizin iyileÅŸtirmelerimiz hÄ±zla ve artarak devam edecek." (Ankara/AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 Temmuz 2018 15:54

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