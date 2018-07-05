FotoÄŸraf: Evrensel
EMEP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mehmet TÃ¼rkmen'in ev hapsi kaldÄ±rÄ±ldÄ±
Sosyal medyadaki savaÅŸ karÅŸÄ±tÄ± paylaÅŸÄ±mlarÄ± nedeniyle ev hapsinde olan EMEP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mehmet TÃ¼rkmen'in ev hapsi cezasÄ± kaldÄ±rÄ±ldÄ±.
Afrin operasyonu sÄ±rasÄ±nda sosyal medyada yaptÄ±ÄŸÄ± savaÅŸ karÅŸÄ±tÄ± paylaÅŸÄ±mlar nedeniyle tutukluluÄŸu ev hapsine çevrilen EMEP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mehmet Türkmen’in ev hapsi cezasÄ± kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Mahkeme Türkmen’e yurt dÄ±ÅŸÄ± yasaÄŸÄ± getirdi. Bir sonraki duruÅŸma 1! Eylül'e ertelendi.
Afrin operasyonu sÄ±rasÄ±nda sosyal medyada yaptÄ±ÄŸÄ± savaÅŸ karÅŸÄ±tÄ± paylaÅŸÄ±mlar nedeniyle, 28 Ocak tarihinde tutuklanan ve 78 gün cezaevinde kaldÄ±ktan sonra ev hapsi ÅŸartÄ±yla tahliye edilen, Emek Partisi Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mehmet Türkmen’in Antep 8. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’nde üçüncü duruÅŸmasÄ± görüldü. Davaya avukatlarÄ±, yakÄ±nlarÄ± ve parti üyeleri katÄ±ldÄ±.
Avukatlar maÄŸduriyetin giderilmesi için ev hapsi cezasÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± istedi.
Ara kararÄ±nÄ± açÄ±klayan mahkeme heyeti, ev hapsi cezasÄ±nÄ± kaldÄ±rdÄ±. Mahkeme Türkmen’e yurt dÄ±ÅŸÄ± yasaÄŸÄ± getirdi. (Antep/EVRENSEL)
Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 Temmuz 2018 16:54
EMEP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mehmet TÃ¼rkmenâ€™e ev hapsi