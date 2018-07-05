Zaman davasÄ±nda yargÄ±lanan Yazar Alpay: GÃ¶rÃ¼ÅŸlerim suÃ§ oluÅŸturmaz

KapatÄ±lan Zaman gazetesinin eski yazarlarÄ±ndan Åžahin Alpay, esasa iliÅŸkin savunmasÄ±nda 'GÃ¶rÃ¼ÅŸlerim ifade Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ kapsamÄ±ndadÄ±r' dedi.

Cansu PÄ°ÅžKÄ°N

Ä°stanbul

KapatÄ±lan Zaman gazetesinin eski yazarlarÄ±nÄ±n “örgüt üyeliÄŸi”, “örgüt yöneticiliÄŸi” ve “AnayasayÄ± ihlal” suçlamalarÄ±yla yargÄ±landÄ±klarÄ± davanÄ±n onuncu duruÅŸmasÄ±nda, Yazar Åžahin Alpay esasa iliÅŸkin savunmasÄ±nÄ± yaptÄ±. Alpay mütalaada sunulan delillerin tamamÄ±nÄ±n yazÄ±larÄ±ndan oluÅŸtuÄŸunu belirterek, “Bunlar benim Anayasa ve Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± SözleÅŸmesi ile güvence altÄ±nda olduÄŸuna inandÄ±ÄŸÄ±m ifade özgürlüÄŸünü kullanarak dile getirdiÄŸim, pek çoklarÄ±nÄ±n da katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± görüÅŸlerdir. Evet, baÅŸkalarÄ±na, savcÄ±lÄ±k makamÄ±na göre yanlÄ±ÅŸ görüÅŸler olabilir ama suç oluÅŸturmaz” dedi.

KayyÄ±ma devredildikten sonra kapatÄ±lan Zaman gazetesinin eski yazarlarÄ± ve yöneticilerinin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± 4’ü tutuklu 11 sanÄ±klÄ± davanÄ±n onuncu duruÅŸmasÄ± ÇaÄŸlayan’daki Ä°stanbul 13. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nde görüldü. DuruÅŸmada tutuklu sanÄ±klar Ahmet Turan Alkan, Mümtazer Türköne, Ä°brahim KarayeÄŸen, Mustafa Ünal ile tutuksuz sanÄ±klar Ali Bulaç, Åžahin Alpay, Lale SarÄ±ibrahimoÄŸlu, Nuriye Ural Akman, Orhan Kemal Cengiz, Ä°hsan DaÄŸÄ± ve Mehmet Özdemir ve avukatlarÄ± hazÄ±r bulundu.

‘DELÄ°LLER KÖÅžE YAZILARIM’

Zaman DavasÄ±, Yazar Åžahin Alpay’Ä±n esasa iliÅŸkin savunmasÄ±yla devam etti. Alpay, 20 ay tutuklu kaldÄ±ktan sonra AYM'nin ikinci kez aldÄ±ÄŸÄ± “hak ihlali kararÄ±” sonrasÄ± 17 Mart’ta ev hapsi ÅŸartÄ±yla tahliye edilmiÅŸti. Alpay’Ä±n ev hapsi 11 MayÄ±s’ta görülen duruÅŸmada kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Ä°ddianamede Alpay’Ä±n, “AnayasayÄ± ihlal” iddiasÄ±yla 3 kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ müebbet hapsi, “örgüt üyeliÄŸi” iddiasÄ±yla da 15 yÄ±la kadar hapsi isteniyor. Alpay, esas hakkÄ±ndaki mütalaada da yeralan, “anayasayÄ± ihlal” ve “silahlÄ± terör örgütü üyeliÄŸi” suçlamalarÄ±na iliÅŸkin sunulan ilave delillere madde madde cevap verdi. Alpay, mütalaadaki ek delillerin ve hakkÄ±ndaki iddialarÄ±n temelsiz ve geçersiz olduÄŸunu savundu. Söz konusu ek delillerin tamamÄ±nÄ±n, tÄ±pkÄ± iddianamedeki deliller gibi Zaman gazetesindeki yazÄ±larÄ±ndan oluÅŸtuÄŸunu ifade eden Alpay, BasÄ±n Kanunu 26. maddesi uyarÄ±nca basÄ±lmÄ±ÅŸ eserler yoluyla iÅŸlenen suçlarla ilgili ceza davalarÄ±nÄ±n dört ay içinde açÄ±lmasÄ± zorunluluÄŸunu hatÄ±rlatarak, “Benim delil olarak gösterilen yazÄ±larÄ±mÄ±n en yenisi ise 2015 tarihli.” dedi. Alpay savunmasÄ±nda, 14 yÄ±l süren Zaman gazetesi köÅŸe yazarlÄ±ÄŸÄ± sÄ±rasÄ±nda esas iÅŸinin BahçeÅŸehir Üniversitesi Ä°ktisadi ve Ä°dari Bilimler Fakültesi'nde tam zamanlÄ± öÄŸretim üyeliÄŸi olduÄŸunu hatÄ±rlattÄ±. Alpay, Zaman gazetesinde köÅŸe yazarlÄ±ÄŸÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda dÄ±ÅŸÄ±nda hiçbir iÅŸinin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n da altÄ±nÄ± çizdi.

‘ERDOÄžAN DA GÜLEN’E TAZÄ°YE MESAJI GÖNDERMÄ°ÅžTÄ°’

17/25 AralÄ±k soruÅŸturmalarÄ±na ait fezlekelerin bilgisayarÄ±nda bulunmasÄ±nÄ±n mütalaada ek delil olarak sunulmasÄ±nÄ± eleÅŸtiren Alpay, “Bir siyaset bilimci ve köÅŸe yazarÄ± olarak benim bilgisayarÄ±mda 17/25 AralÄ±k soruÅŸturmalarÄ±na ait fezlekelerin bulunmasÄ± son derece olaÄŸan bir durum. Bunun nasÄ±l olup da, müebbetlik bir suç delili olarak mütalaa edildiÄŸinin anlaÅŸÄ±lmasÄ± mümkün deÄŸildir.” dedi. Alpay bilgisayarÄ±nda Fetullah Gülen’in kardeÅŸi Hasbi Gülen’in ölümü nedeniyle baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± dileklerini içeren bir taziye mesajÄ± bulunmasÄ±nÄ±n da suç delili olarak sunulmasÄ±nÄ± eleÅŸtirerek, söz konusu mesajÄ±n 13 Ekim 2012 tarihli olduÄŸunu söyledi. Alpay, “O tarihte CumhurbaÅŸkanÄ± Abdullah Gül ve baÅŸta BaÅŸbakan Tayyip ErdoÄŸan olmak üzere AK Parti yöneticilerinin ve birçok baÅŸkalarÄ±nÄ±n da Fethullah Gülen'e taziye mesajÄ± gönderdiÄŸi herkesin malumudur. BilgisayarÄ±mda bulunan "Gülen'e sorular" baÅŸlÄ±klÄ± belgede, "Fethullah'a evrim teorisi ile Ä°slam inancÄ±nÄ±n baÄŸdaÅŸÄ±p baÄŸdaÅŸmayacaÄŸÄ±nÄ±" sorduÄŸum belirtiliyor. Söz konusu belgedeki sorular, Gülen ile mülakat yapmayÄ± tasarlayan bir gazeteci arkadaÅŸÄ±n, çeÅŸitli meslektaÅŸlara yönelttiÄŸi ‘Ne sorayÄ±m?’ sorusuna cevaben önerilmiÅŸti. Evrim teorisinin geçerliliÄŸine inanan bir sosyal bilimci olarak benim Müslüman bir din adamÄ± olan Gülen'e bu soruyu sormak istememden; bu konuda ne düÅŸündüÄŸünü öÄŸrenmek istememden daha doÄŸal ne olabilir? SavcÄ±lÄ±k makamÄ±nÄ±n nasÄ±l olup da bu soruda bir suç delili bulduÄŸunu anlamak mümkün deÄŸildir.” ifadelerini kullandÄ±.

‘GÖRÜÅžLERÄ°M SUÇ OLUÅžTURMAZ’

Zaman gazetesine kayÄ±m atandÄ±ÄŸÄ±nda gazete binasÄ±na gittiÄŸini söyleyen Alpay, “14 yÄ±ldÄ±r köÅŸe yazdÄ±ÄŸÄ±m gazeteye el konulmasÄ±na duyduÄŸum tepkiyi göstermek amacÄ±yla Zaman binasÄ±na gittiÄŸim, orada bir de konuÅŸma yaptÄ±ÄŸÄ±m doÄŸrudur. O gün orada tepkilerini göstermek için sadece benim gibi Zaman yazarlarÄ± ve çalÄ±ÅŸanlarÄ± deÄŸil, Gazeteciler Cemiyeti'nden, hatÄ±rladÄ±ÄŸÄ±m kadarÄ±yla, Orhan Birgit, PÄ±nar Türenç ve baÅŸka gazeteciler yanÄ±nda CHP milletvekilleri de vardÄ±. BunlarÄ±n neresi bir suç delili olarak mütalaa edilebilir, anlamak mümkün deÄŸildir” dedi. Alpay, Digitürk üyeliÄŸinin iptaline iliÅŸkin mütalaada ek delil olarak sunulan suçlamaya da cevap verdi: “Digitürk aboneliÄŸinden ayrÄ±larak, sadece izlediÄŸim bir kÄ±sÄ±m kanalÄ±n deÄŸil, yÄ±llardÄ±r içinde program yaptÄ±ÄŸÄ±m kanalÄ±n Mehtap TV’nin de platformdan çÄ±karÄ±lmasÄ±na tepkimi dile getirdim. Tüketicinin KorunmasÄ± HakkÄ±ndaki Kanun'un 13. maddesinde güvence altÄ±na alÄ±nan hakkÄ±mÄ± kullanmaktan baÅŸka bir ÅŸey yapmadÄ±m” dedi. Alpay, 2015’te Zaman gazetesine verdiÄŸi bir mülakatta, “Hükümetin 17 - 25 AralÄ±k soruÅŸturmalarÄ±nÄ± örtbas etmeye çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Balyoz ve Ergenekon isimli yargÄ±lamalarÄ± engellediÄŸini, bunu yaparken de FethullahçÄ±lar bize kumpas kurdu dediÄŸini, Paralel YapÄ± iddiasÄ±nÄ±n tamamen bir safsata olduÄŸunu, terör örgütü olduÄŸu iddiasÄ±nÄ±n ise kuyruklu bir yapan olduÄŸunu söylediÄŸi, konuÅŸmasÄ±nda hizmet hareketine karÅŸÄ± baÅŸlatÄ±lan yasal soruÅŸturmalarÄ± Amerika ülkesindeki Mccarthy soruÅŸturmalarÄ±na benzettiÄŸi, bu soruÅŸturmalarÄ±n cadÄ± avÄ±na döndüÄŸünü söylediÄŸi, Zaman gazetesinin Türkiye'deki özgür basÄ±nÄ±n kalesi olduÄŸunu” söylemiÅŸ bu sözleri mütalaada ek delil olarak gösterilmiÅŸti. Alpay bu delile iliÅŸkin ÅŸu açÄ±klamalarda bulundu: “Bunlar benim Anayasa ve Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± SözleÅŸmesi ile güvence altÄ±nda olduÄŸuna inandÄ±ÄŸÄ±m ifade özgürlüÄŸünü kullanarak dile getirdiÄŸim, pek çoklarÄ±nÄ±n da katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± görüÅŸlerdir. Evet, baÅŸkalarÄ±na, savcÄ±lÄ±k makamÄ±na göre yanlÄ±ÅŸ görüÅŸler olabilir, ama suç oluÅŸturmaz.”

‘YAZILARIMDA HUKUK DEVLETÄ°NE BAÄžLILIK SÖZ KONUSU’

Alpay, yazÄ±larÄ±nda ele aldÄ±ÄŸÄ± konularÄ± herhangi bir örgütün perspektifinden deÄŸil, baÄŸlÄ± olduÄŸu özgürlükçü-çoÄŸulcu demokrasi ve hukuk devleti ilkeleri açÄ±sÄ±ndan yorumladÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Alpay, “YazÄ±larÄ±mda eÄŸer bir tutarlÄ±lÄ±k söz konusu ise, bu liberal demokrasiye ve hukuk devletine baÄŸlÄ±lÄ±k konusunda gösterdiÄŸim tutarlÄ±lÄ±ktÄ±r. Herhangi bir örgütten ya da kiÅŸiden talimat alarak yazmam asla söz konusu olamaz. Bu iddiayÄ± kiÅŸiliÄŸime karÅŸÄ± yapÄ±lmÄ±ÅŸ bir hakaret telakki ediyorum. YazÄ±larÄ±mda sadece ve sadece Anayasa ve Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± SözleÅŸmesi ile güvence altÄ±na alÄ±nan ifade özgürlüÄŸünü kullandÄ±m. YazÄ±larÄ±mda ‘silahlÄ± terör örgütü’ne üye olduÄŸumu, anayasaya aykÄ±rÄ± davrandÄ±ÄŸÄ±mÄ± gösterecek en küçük bir delil bulunmasÄ± söz konusu deÄŸildir” dedi.

‘ASKERÄ° DARBE YAPACAKLARINI BÄ°LSEM ZAMAN’DA YAZMAZDIM’

YazarlÄ±k kariyeri boyunca askeri darbelere, askeri darbe giriÅŸimlerine, askeri vesayete karÅŸÄ± tavÄ±r aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunan Alpay, 18 Eylül 2017 tarihli birinci duruÅŸmada yaptÄ±ÄŸÄ± savunmadan bir bölümü tekrarladÄ±: “Gülen hareketi ile ilgili hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±m 15 Temmuz 2016’daki askerî darbe giriÅŸimiyle patlak verdi. Ä°tiraf edeyim ki, o güne kadar hareketin gayrimeÅŸru iÅŸlere karÄ±ÅŸan bir karanlÄ±k yüzü olduÄŸunun bilincinde deÄŸildim. Tabii ki, idari bir kararla FETÖ/PDY olarak nitelenen ve silahlÄ± terör örgütü olarak suçlanan Gülen hareketinin hangi mensuplarÄ±nÄ±n, ne ölçüde gayrimeÅŸru iÅŸlere ve 15 Temmuz darbe giriÅŸimine karÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ±n yargÄ±lamalar sonunda ortaya çÄ±kacak. Ne var ki, kimi Gülen hareketi mensuplarÄ±nÄ±n ÅŸu veya bu ölçüde 15 Temmuz darbe giriÅŸimine karÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ olduklarÄ±na dair emareler bütün yazarlÄ±k hayatÄ±m boyunca sivil yönetimi savunmuÅŸ, askerî darbelere, askerî vesayete karÅŸÄ± yazmÄ±ÅŸ ve konuÅŸmuÅŸ bir liberal demokrat olarak beni ÅŸok etti ve derin bir yanÄ±lmÄ±ÅŸlÄ±k duygusuna boÄŸdu. Gülen hareketi ile ilgili yanÄ±lgÄ± yaÅŸayanlar arasÄ±nda yalnÄ±z olmadÄ±ÄŸÄ±m da muhakkak. Nitekim CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan da bunu dile getirdi. Gülen hareketinin suç örgütü olduÄŸuna dair yargÄ± kararÄ± olsaydÄ± ya da Gülen hareketi mensuplarÄ±nÄ±n bir askeri darbe giriÅŸiminde ÅŸu veya bu ölçüde rol alabilecekleri aklÄ±mÄ±n ucundan geçseydi, asla Zaman gazetesinde yazmazdÄ±m. 15 Temmuz darbe giriÅŸimini lanetliyorum; bu nedenle Zaman’da yazdÄ±ÄŸÄ±m için de piÅŸmanlÄ±k duyuyorum. Bu hareketin karanlÄ±k yüzünü göremediÄŸim için fena hâlde yanÄ±ldÄ±m.” TarafÄ±na yöneltilen suçlamalarÄ± kabul etmeyen Alpay, beraatini talep etti.

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 Temmuz 2018 15:16

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