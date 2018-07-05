Arif KoÅŸar: TÃ¼m olumsuzluklara raÄŸmen sosyalizme olan ilgi artÄ±yor

EMEP'in seÃ§imleri deÄŸerlendirdiÄŸi panele katÄ±lan Teori ve Eylem YazarÄ± Arif KoÅŸar, tÃ¼m olumsuzluklara raÄŸmen sosyalizme ilginin arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Emek Partisi (EMEP) ÅžiÅŸli ilçe örgütü ‘Seçim sonrasÄ± durum ve çÄ±kÄ±ÅŸ yollarÄ±’ baÅŸlÄ±klÄ± panel düzenleyerek 24 Haziran seçimlerinin sonuçlarÄ±nÄ± tartÄ±ÅŸtÄ±.

Seçim gecesi yaÅŸananlarÄ±n birçok kesimi hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±na uÄŸrattÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Teori ve Eylem Dergisi YazarÄ± Arif KoÅŸar “Türkiye'nin en büyük görevi tek adam rejimini durdurmaktÄ±r” dedi. KoÅŸar, “Seçimlerde yaÅŸanan olumsuzluklara raÄŸmen gençlik kesimlerinde sosyalizme olan ilginin arttÄ±ÄŸÄ±nÄ±” da belirtti.

CHP ve Millet Ä°ttifakÄ±’nÄ±n Türkiye’nin temel sorunlarÄ±nda AKP’den farklÄ± bir söylemi olmadÄ±ÄŸÄ±na dikkat çeken KoÅŸar “Seçimlere giren partiler içerisinde en demokratik yapÄ±ya sahip HDP bile demokratikleÅŸme saÄŸlanÄ±p, yabancÄ± sermayenin Türkiye’ye çekilmesi gerektiÄŸini savunmuÅŸ ve TÜSÄ°AD ile görüÅŸme yaparak ekonomik programÄ±nÄ± ona sunmuÅŸtur. Zaten yabancÄ± sermaye Türkiye’ye ucuz iÅŸ gücü, vergi avantajÄ± ve teÅŸvik olduÄŸu için gelmektedir. Asgari ücretin arttÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± sadece sarayÄ±n harcamalarÄ±nÄ± kÄ±sarak veya elektrik doÄŸal gazÄ±nÄ± keserek saÄŸlamak mümkün deÄŸil. Bu konuda kaynak yaratmak gerekiyorsa devrimci adÄ±mlarÄ±n atÄ±lmasÄ± gerekir” ifadelerini kullandÄ±.

AtÄ±lmasÄ± gereken bazÄ± adÄ±mlara deÄŸinen KoÅŸar, “Nedir bu devrimci adÄ±mlar? Åžeker fabrikalarÄ±nÄ±n satÄ±ÅŸÄ±nÄ±n iptal edilmesi, bir yÄ±llÄ±k kârÄ± karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda peÅŸkeÅŸ çekilen TüpraÅŸ’a, Türk Telekom’a el konulmasÄ±dÄ±r. Bunlar çok meÅŸru taleplerdir. Hatta düzen siyasetçisi Meral AkÅŸener bile ÅŸeker fabrikalarÄ±na el konulmalÄ±dÄ±r demiÅŸtir” dedi.

KoÅŸar, “Tüm bu olumsuzluklara raÄŸmen özellikle gençlik kesimlerinde düzenden kopuÅŸun ve sosyalizme olan ilginin arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylememiz doÄŸru olacaktÄ±r” tespitinde bulundu.

Arif KoÅŸar, “Birçok özelleÅŸtirmenin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± ÅŸehirde AKP'nin birinci parti çÄ±kmasÄ±nÄ± nasÄ±l yorumlamak lazÄ±m” sorusuna ise “Emekçiler yaÅŸadÄ±klarÄ± sorunlarla mevcut iktidar arasÄ±nda baÄŸlantÄ± kuramÄ±yor. Ä°ÅŸten atÄ±lan iÅŸçi ‘Beni iÅŸten atan patron, hükümetin ne alakasÄ± var’ diyebiliyor. Ama patrona iÅŸten çÄ±karmayÄ± saÄŸlayan veya ona bu gücü veren hükümet politikalarÄ±dÄ±r. Bu durumu iÅŸçilere anlatmak için daha çok çaba sarf etmek gerekiyor” cevabÄ±nÄ± verdi. (Ä°stanbul/EVRENSEL)

EMEP'ten iÅŸÃ§i ve emekÃ§ilere Ã§aÄŸrÄ±: â€˜Tek adamâ€™a karÅŸÄ± mÃ¼cadeleye

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 Temmuz 2018 15:04

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