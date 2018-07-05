MHPâ€™li Semih YalÃ§Ä±n, SÃ¶zcÃ¼â€™ye tazminat Ã¶deyecek

SÃ¶zcÃ¼ Gazetesi YazarÄ± Rahmi Turan, MHP Ä°stanbul Milletvekili ve Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Semih YalÃ§Ä±nâ€™Ä±n kendisine tazminata mahkum edildiÄŸini duyurdu.

Sözcü Gazetesi YazarÄ± Rahmi Turan, MHP Ä°stanbul Milletvekili ve Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Semih YalçÄ±n’Ä±n kendisine yönelik tehditleri nedeniyle 4 bin TL tazminata mahkum edildiÄŸini duyurdu.

Turan, bugün yayÄ±nlanan yazÄ±sÄ±nda, “Semih YalçÄ±n cezayÄ± çatÄ±r çatÄ±r ödeyecek ve ben bu para ile çevremdeki fakir fukarayÄ± sevindireceÄŸim” ifadelerini kullandÄ±.

Turan ÅŸunlarÄ± yazdÄ±: “Bu tip insanlar eleÅŸtiriyi küfür zannettikleri için Semih YalçÄ±n da benim hakkÄ±mda düÅŸük seviyeli sözler sarf etmiÅŸti! DoÄŸal olarak onu mahkemeye verdim. Milletvekili dokunulmazlÄ±ÄŸÄ± olduÄŸu için ceza davasÄ± açÄ±lamÄ±yor. Hal böyle olunca, beni temsil eden Sözcü avukatlarÄ± Ä°smail YÄ±lmaz ve Zülbiye Åžahin onun hakkÄ±nda ‘Tazminat davasÄ±’ açtÄ±. Sonuç ne mi oldu? Ä°stanbul 22'nci Asliye Hukuk Mahkemesi âdil bir yargÄ±lama sonunda MHP Ä°stanbul Milletvekili ve Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Semih YalçÄ±n'Ä± 4000 (Dört bin) lira manevi tazminat ödemeye mahkûm etti.”

MHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Semih YalçÄ±n, geçtiÄŸimiz hafta yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada da MHP’nin seçim sonrasÄ±nda verdiÄŸi gazete ilanÄ±na tepki gösteren gazetecileri ve basÄ±n meslek örgütlerini hedef göstermiÅŸti. (MEDYA SERVÄ°SÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 Temmuz 2018 14:26

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