Barilla iÅŸÃ§ileri greve Ã§Ä±ktÄ±

Bolu’da Tek GÄ±da-Ä°ÅŸ SendikasÄ± üyesi Barilla iÅŸçileriyle patron arasÄ±nda süren toplusözleÅŸme görüÅŸmelerinde anlaÅŸma saÄŸlanamayÄ±nca 160 iÅŸçi greve çÄ±ktÄ±. GörüÅŸmelerde iÅŸçilerin yüzde 20’lik zam talebine karÅŸÄ±lÄ±k patron yüzde 15 zam dayatmÄ±ÅŸtÄ±.

Bolu Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulu fabrikanÄ±n önünde sabah saat 08.00’de buluÅŸan iÅŸçiler fabrikanÄ±n iki giriÅŸ kapÄ±sÄ±na da “Bu iÅŸ yerinde grev vardÄ±r” pankartÄ±nÄ± astÄ±. Grev yerine polisin TOMA getirmesi ise dikkat çekti.

Burada iÅŸçilere seslenen Tek GÄ±da-Ä°ÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Mustafa Türkel, “Tek GÄ±da-Ä°ÅŸ olarak bize aÅŸ veren iÅŸveren iÅŸletmelerimizi severiz. Biz hemen grev kararÄ± alan ve ilk çare olarak greve giden bir sendika deÄŸiliz. 6 aydÄ±r süren görüÅŸmeler süresinde talep ettiÄŸimiz ücreti alamadÄ±k. Son çare olarak da greve çÄ±kmak zorunda kaldÄ±k” dedi. Türkel, aylar sürse de talepleri karÅŸÄ±lanana kadar grevin süreceÄŸini bildirdi. Ä°ÅŸçiler sÄ±k sÄ±k “Ä°ÅŸ ekmek yoksa barÄ±ÅŸ da yok”, “BirleÅŸe birleÅŸe kazanacaÄŸÄ±z”, “Zafer direnen emekçinin olacak” sloganlarÄ± attÄ±. Türkel’in konuÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan iÅŸçiler halay çektiler. Ä°dari kadro ve yöneticiler ise iÅŸyerinin balkonundan greve çÄ±kan iÅŸçileri izledi.

Türk Metal üyesi iÅŸçiler de destek vermek amacÄ±yla Barilla iÅŸçilerini ziyaret etti. (Bolu/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 Temmuz 2018 13:55

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