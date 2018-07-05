TL deÄŸer kaybedince Bulgarlar alÄ±ÅŸveriÅŸi Edirneâ€™de yapmaya baÅŸladÄ±

Bulgaristan para birimi Leva'nÄ±n Türk parasÄ±na göre artÄ±ÅŸ göstermesi sÄ±nÄ±r komÅŸusu Edirne'de ticareti hareketlendirdi. Bir Bulgar levasÄ±nÄ±n 2 lira 80 kuruÅŸ olduÄŸu kentte hafta sonu otobüslerle kente gelen Bulgarlar, temizlik ürünlerinden mobilyaya, gÄ±dadan tekstil ürünlerine kadar geniÅŸ bir yelpazede alÄ±ÅŸveriÅŸ yapmaya baÅŸlayÄ±nca, Edirne esnafÄ±nÄ±n yüzünü güldürdü. Edirne Ticaret ve Sanayi OdasÄ± BaÅŸkanÄ± Recep ZÄ±pkÄ±nkurt, Bulgaristan'dan gelen turistlerin kiÅŸi baÅŸÄ± 50 ile 100 avro arasÄ±nda alÄ±ÅŸveriÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

Bulgaristan para birimi Leva'nÄ±n, Türk parasÄ±na göre deÄŸer kazanmasÄ± Edirne'de ekonomiyi hareketlendirdi. Bir Bulgar Leva'sÄ±nÄ±n 2 lira 80 kuruÅŸ, 1 avronun ise 4 lira 50 kuruÅŸ olmasÄ± nedeniyle Bulgaristan'dan gelen turistler neredeyse tüm ihtiyaçlarÄ±nÄ± Edirne'den karÅŸÄ±lamaya baÅŸladÄ±. Önceleri sadece temizlik malzemesi satÄ±n alan Bulgarlar, ÅŸu sÄ±ralar kur farkÄ±nÄ±n artmasÄ±yla ürün sepetlerini geniÅŸletti. Bulgar turistlerin gözde alÄ±ÅŸveriÅŸ yerleriyse cuma günü kurulan halk pazarÄ± ve kentin büyük AVM'leri oldu. Sabah erken saatlerde Edirne'ye otobüslerle gelen Bulgarlar, gün boyu kentte gezip, alÄ±ÅŸveriÅŸ yaptÄ±ktan sonra akÅŸam saatlerinde yeniden ülkelerine dönüyor. Özel araçlarÄ±yla gelenler ise özellikle BostanpazarÄ± Mahallesi'nde kurulu olan ve temizlik ürünleri satan dükkanlardan ve halk pazarlarÄ±nda alÄ±ÅŸveriÅŸ yapÄ±yor. Bulgar gümrükler, her gün gelenler için 20 Euro ile ayda 1 kez gelenler için 260 avronun altÄ±ndaki alÄ±ÅŸveriÅŸlerde ayrÄ±ca vergi almÄ±yor.

EN GÖZDE TÄ°CARET SOSYETE PAZARINDA

Edirne'de cuma günleri kurulan ve 'Sosyete PazarÄ±' olarak bilinen halk pazarÄ±, Bulgaristan'dan gelenlerin en gözde alÄ±ÅŸveriÅŸ noktasÄ± haline geldi. Yiyecek bulunmayan pazara gelmek isteyenler, Bulgaristan'dan özel otobüslerle kente ulaÅŸÄ±p, alÄ±ÅŸveriÅŸ yapÄ±yor. BazÄ±larÄ± ise toptan alÄ±ÅŸveriÅŸ yaparak Bulgaristan'da 3 katÄ± fiyatÄ±na satÄ±yor.

Ä°stanbul'dan gelerek her hafta cuma pazarÄ±nda tezgah açan Nurettin Dursun, Bulgaristan'dan gelenlerin iyi alÄ±ÅŸveriÅŸ yaptÄ±klarÄ±nÄ± ve bu durumdan memnun olduklarÄ±nÄ± söyledi. Dursun, "Hafta da bir gün Ä°stanbul'dan gelip cuma pazarÄ±nda ayakkabÄ± satÄ±ÅŸÄ± yapÄ±yoruz. Bulgaristan'dan gelen çok müÅŸterimiz var. Onlara göre daha cazip geliyor fiyat olarak, çünkü kur farkÄ± var. Onlar pazara geldiÄŸinde iyi satÄ±ÅŸ oluyor. AnlaÅŸabiliyoruz, çoÄŸu Türkçe konuÅŸabiliyor kendini anlatacak kadar. BoÅŸ çÄ±kan Bulgar müÅŸteri olmuyor. Her hafta geliyor, kalabalÄ±ÄŸÄ±n yarÄ±sÄ± onlardandÄ±r. Herkes memnun, iyi alÄ±ÅŸveriÅŸ yapÄ±yorlar” dedi.

Pazar esnafÄ±ndan Burcu Kurum da gelen Bulgar turistlerin pazardaki fiyatlarÄ± çok cazip bulduÄŸunu ifade ederek ÅŸunlarÄ± söyledi:

“Dört yÄ±ldÄ±r pazarcÄ±lÄ±k yapÄ±yorum. Bulgar müÅŸteriler çok, Bulgaristan para birimi Leva, Türk lirasÄ±na göre, neredeyse 3 kat deÄŸerli durumda. Bir Leva'ya burada 3 liralÄ±k alÄ±ÅŸveriÅŸ yapÄ±yorlar. Buradan toptan alÄ±p, kendi ülkelerinde satÄ±yorlar. Ä°yi ki geliyorlar, iÅŸimizin bereketi artÄ±yor. Bulgaristan'dan gelenlerin çoÄŸu Ä°ngilizce bilmiyor, biz Bulgarca öÄŸrenmeye baÅŸladÄ±k. Pazardan perdesinden, terliÄŸine, iç çamaÅŸÄ±rÄ±na, ayakkabÄ±sÄ±na, kozmetiÄŸine kadar çok geniÅŸ yelpazede alÄ±ÅŸveriÅŸ yapÄ±yorlar. Benim 6 liraya sattÄ±ÄŸÄ±m çocuk çamaÅŸÄ±rlarÄ± var. BunlarÄ± 6 liraya alÄ±p, kendi ülkelerinde 3 katÄ± fiyatÄ±yla satanlar var. Ama bireysel olarak gelenler alÄ±rken çok karlÄ± alÄ±ÅŸveriÅŸ yapÄ±yorlar. OnlarÄ±n ilgisinden memnunuz.”

Bulgaristan'dan alÄ±ÅŸveriÅŸ yapmak için gelen Güler Mustafa da, Edirne'nin BulgaristanlÄ±lar tarafÄ±ndan çok sevildiÄŸini ve alÄ±ÅŸveriÅŸ yapmak için neredeyse her gün gelenler olduÄŸunu söyledi. Edirne'de BulgarlarÄ±n kaliteli ürünleri ucuza aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bu nedenle ilginin arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden Mustafa, “Her hafta Bulgaristan'dan alÄ±ÅŸveriÅŸ yapmak için geliyoruz. Pazar çok uygun kaliteli, marka kÄ±yafetler de var. AlÄ±ÅŸveriÅŸ yaparak geziyoruz. Bize göre kur farkÄ±ndan dolayÄ± çok uyguna geliyor. Gelenler buradan toptan alÄ±p satÄ±yor” ÅŸeklinde konuÅŸtu. (DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 Temmuz 2018 12:40

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