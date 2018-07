Quidditch TÃ¼rkiye takÄ±mÄ± bronz madalya kazandÄ±

İtalya’nın Floransa şehrinde düzenlenen 2018 IQA Quidditch Dünya Kupası’nda mücadele eden Türkiye takımı turnuvadan bronz madalya ile döndü.

30 Haziran - 1 Temmuz tarihlerinde İtalya’nın Floransa şehrinde düzenlenen 2018 IQA Quidditch Dünya Kupası’nda mücadele eden Türkiye takımı turnuvadan bronz madalya ile döndü. İlki 2016 yılında Almanya’nın Frankfurt kentinde 21 ülkenin katılımıyla düzenlenen ve Türkiye’nin dünya altıncılığı elde ettiği turnuvaya bu yıl aralarında Malezya, Hong Kong, Güney Kore ve Brezilya’nın da olduğu tam 29 ülke katıldı. Türkiye’de bu sporu, hiçbir destek almadan 2014 yılından beri ODTÜ, Boğaziçi, İTÜ ve Hacettepe üniversitelerinde yapan gençler, kendi çabalarıyla gittikleri turnuvada büyük bir başarı sergiledi.

Türkiye takımı turnuvanın ilk gününde grup maçlarında sırasıyla Güney Kore, Fransa, Polonya ve Finlandiya ile karşılaşıp yalnızca Fransa’ya yenilerek genel sıralamayı sekizinci bitirdi. İkinci güne genel sıralamada dokuzuncu olan Kanada ile eşleşerek başlayan Quidditch takımı, kıran kırana bir mücadele sonrası bir önceki turnuvada dünya dördüncüsü olan ve sporun ekol ülkelerinden sayılan Kanada’yı eleyerek, çeyrek finalde genel sıralamada bir numara olan Almanya ile eşleşti. Almanya karşısındaki sıkı performansıyla adını yarı finale yazdırdıktan sonra Belçika ile eşleşen Türkiye takımı, Belçika karşısında güzel bir performansa rağmen aldıkları yenilgiyle üçüncülük maçı için Birleşik Krallık ile oynamaya hak kazandı. 2016 Dünya Kupası üçüncüsü Birleşik Krallık’ın herkesin favorisi olduğu maçta oyuncular, kusursuz bir performans göstererek bronz madalyayı almaya hak kazandı. Kıran kırana geçen Belçika – Amerika Birleşik Devletleri (ABD) finali ise ABD’nin altın madalyayı almasıyla sonuçlandı. ABD takımı herkesi şaşırtarak 2016 yılında finalde Avustralya’ya yenilmiş ve ikinci olmuştu, ancak sahneye tekrar çıkarak güçlerini gösterdiler. Bu senenin hayal kırıklığı ise hem ilk gün grup maçlarında hem de ikinci gün çeyrek finalde Amerika Birleşik Devletleri’ne yenilerek turnuvaya erken veda eden Avustralya takımı oldu.

QUIDDITCH NEDİR?

Ünlü Yazar J.K. Rowling’in Harry Potter romanlarında büyücülerin oynadığı fantastik bir spor olan quidditch, 2005 yılında ABD’de Alex Benepe ve arkadaşları tarafından “muggle” hayatına uygun olarak yeniden yazılmış ve dünya çapında hızla yayılmış bir spordur. Her iki takımda 7 kişinin oynadığı sporda 3 adet kovalayıcı (beyaz kafa bandı takarlar) ve 1 adet tutucu (yeşil kafa bandı takarlar) “quaffle” adı verilen havası hafif alınmış bir voleybol topunu rakip takımın çemberlerinden geçirerek sayı yapmaya çalışır. Takımlardaki ikişer adet vurucu (siyah kafa bandı takarlar) ise yakar top sporunda kullanılan üç adet topla rakip oyuncuları vurarak saf dışı bırakmaya çalışır. Oyunun on yedinci dakikasında dahil olan ve tarafsız bir atlet olan snitch ise oyunun on sekizinci dakikasında giren birer arayıcı (sarı kafa bandı takarlar) tarafından yakalanmaya çalışılır; snitch özünde cır cırtlı bir kumaşla bir şorta tutturulmuş bir tenis topu olur, bu şortu giyen tarafsız atlet ise snitch koşucusudur. 77 metreye 44 metre oval bir sahada oynanan oyunun en önemli özelliklerinden birisi cinsiyet kuralı olan karma bir spor olmasıdır; aynı anda sahada olan 7 oyuncudan en fazla 4 tanesi aynı cinsiyetten olabilmektedir.

Türkiye’de 2014 yılında ODTÜ’de başlayan spor bugün hâlâ ülkemizde resmi olarak kabul edilmese de dünyada ve ülkemizde popülerliğini arttırmaya devam etmektedir. Dört defa Türkiye Kupası düzenlenmiş olan quidditch sporunun ülkemizde 4 yıldır aynı zamanda 16 takımın yarıştığı bir ligi vardır. Lig ve kupa şampiyonları ise her sene Avrupa Quidditch Kupası’na gitmeye hak kazanmaktadır, Türkiye’den giden takımlar son üç senedir Avrupa Quidditch Kupası’nda ilk dörde girerek kendilerini burada da kanıtlamış, üstelik bunu herhangi bir sponsor yahut maddi destek görmeden ve tüm harcamalarını birikmiş paraları ile ceplerinden ödeyerek yapmışlardır. (Ankara/EVRENSEL)

