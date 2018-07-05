Quidditch TÃ¼rkiye takÄ±mÄ± bronz madalya kazandÄ±

Ä°talyaâ€™nÄ±n Floransa ÅŸehrinde dÃ¼zenlenen 2018 IQA Quidditch DÃ¼nya KupasÄ±â€™nda mÃ¼cadele eden TÃ¼rkiye takÄ±mÄ± turnuvadan bronz madalya ile dÃ¶ndÃ¼.

30 Haziran - 1 Temmuz tarihlerinde Ä°talya’nÄ±n Floransa ÅŸehrinde düzenlenen 2018 IQA Quidditch Dünya KupasÄ±’nda mücadele eden Türkiye takÄ±mÄ± turnuvadan bronz madalya ile döndü. Ä°lki 2016 yÄ±lÄ±nda Almanya’nÄ±n Frankfurt kentinde 21 ülkenin katÄ±lÄ±mÄ±yla düzenlenen ve Türkiye’nin dünya altÄ±ncÄ±lÄ±ÄŸÄ± elde ettiÄŸi turnuvaya bu yÄ±l aralarÄ±nda Malezya, Hong Kong, Güney Kore ve Brezilya’nÄ±n da olduÄŸu tam 29 ülke katÄ±ldÄ±. Türkiye’de bu sporu, hiçbir destek almadan 2014 yÄ±lÄ±ndan beri ODTÜ, BoÄŸaziçi, Ä°TÜ ve Hacettepe üniversitelerinde yapan gençler, kendi çabalarÄ±yla gittikleri turnuvada büyük bir baÅŸarÄ± sergiledi.

Türkiye takÄ±mÄ± turnuvanÄ±n ilk gününde grup maçlarÄ±nda sÄ±rasÄ±yla Güney Kore, Fransa, Polonya ve Finlandiya ile karÅŸÄ±laÅŸÄ±p yalnÄ±zca Fransa’ya yenilerek genel sÄ±ralamayÄ± sekizinci bitirdi. Ä°kinci güne genel sÄ±ralamada dokuzuncu olan Kanada ile eÅŸleÅŸerek baÅŸlayan Quidditch takÄ±mÄ±, kÄ±ran kÄ±rana bir mücadele sonrasÄ± bir önceki turnuvada dünya dördüncüsü olan ve sporun ekol ülkelerinden sayÄ±lan Kanada’yÄ± eleyerek, çeyrek finalde genel sÄ±ralamada bir numara olan Almanya ile eÅŸleÅŸti. Almanya karÅŸÄ±sÄ±ndaki sÄ±kÄ± performansÄ±yla adÄ±nÄ± yarÄ± finale yazdÄ±rdÄ±ktan sonra Belçika ile eÅŸleÅŸen Türkiye takÄ±mÄ±, Belçika karÅŸÄ±sÄ±nda güzel bir performansa raÄŸmen aldÄ±klarÄ± yenilgiyle üçüncülük maçÄ± için BirleÅŸik KrallÄ±k ile oynamaya hak kazandÄ±. 2016 Dünya KupasÄ± üçüncüsü BirleÅŸik KrallÄ±k’Ä±n herkesin favorisi olduÄŸu maçta oyuncular, kusursuz bir performans göstererek bronz madalyayÄ± almaya hak kazandÄ±. KÄ±ran kÄ±rana geçen Belçika – Amerika BirleÅŸik Devletleri (ABD) finali ise ABD’nin altÄ±n madalyayÄ± almasÄ±yla sonuçlandÄ±. ABD takÄ±mÄ± herkesi ÅŸaÅŸÄ±rtarak 2016 yÄ±lÄ±nda finalde Avustralya’ya yenilmiÅŸ ve ikinci olmuÅŸtu, ancak sahneye tekrar çÄ±karak güçlerini gösterdiler. Bu senenin hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ± ise hem ilk gün grup maçlarÄ±nda hem de ikinci gün çeyrek finalde Amerika BirleÅŸik Devletleri’ne yenilerek turnuvaya erken veda eden Avustralya takÄ±mÄ± oldu.

FotoÄŸraf: Evrensel

QUIDDITCH NEDÄ°R?

Ünlü Yazar J.K. Rowling’in Harry Potter romanlarÄ±nda büyücülerin oynadÄ±ÄŸÄ± fantastik bir spor olan quidditch, 2005 yÄ±lÄ±nda ABD’de Alex Benepe ve arkadaÅŸlarÄ± tarafÄ±ndan “muggle” hayatÄ±na uygun olarak yeniden yazÄ±lmÄ±ÅŸ ve dünya çapÄ±nda hÄ±zla yayÄ±lmÄ±ÅŸ bir spordur. Her iki takÄ±mda 7 kiÅŸinin oynadÄ±ÄŸÄ± sporda 3 adet kovalayÄ±cÄ± (beyaz kafa bandÄ± takarlar) ve 1 adet tutucu (yeÅŸil kafa bandÄ± takarlar) “quaffle” adÄ± verilen havasÄ± hafif alÄ±nmÄ±ÅŸ bir voleybol topunu rakip takÄ±mÄ±n çemberlerinden geçirerek sayÄ± yapmaya çalÄ±ÅŸÄ±r. TakÄ±mlardaki ikiÅŸer adet vurucu (siyah kafa bandÄ± takarlar) ise yakar top sporunda kullanÄ±lan üç adet topla rakip oyuncularÄ± vurarak saf dÄ±ÅŸÄ± bÄ±rakmaya çalÄ±ÅŸÄ±r. Oyunun on yedinci dakikasÄ±nda dahil olan ve tarafsÄ±z bir atlet olan snitch ise oyunun on sekizinci dakikasÄ±nda giren birer arayÄ±cÄ± (sarÄ± kafa bandÄ± takarlar) tarafÄ±ndan yakalanmaya çalÄ±ÅŸÄ±lÄ±r; snitch özünde cÄ±r cÄ±rtlÄ± bir kumaÅŸla bir ÅŸorta tutturulmuÅŸ bir tenis topu olur, bu ÅŸortu giyen tarafsÄ±z atlet ise snitch koÅŸucusudur. 77 metreye 44 metre oval bir sahada oynanan oyunun en önemli özelliklerinden birisi cinsiyet kuralÄ± olan karma bir spor olmasÄ±dÄ±r; aynÄ± anda sahada olan 7 oyuncudan en fazla 4 tanesi aynÄ± cinsiyetten olabilmektedir.

Türkiye’de 2014 yÄ±lÄ±nda ODTÜ’de baÅŸlayan spor bugün hâlâ ülkemizde resmi olarak kabul edilmese de dünyada ve ülkemizde popülerliÄŸini arttÄ±rmaya devam etmektedir. Dört defa Türkiye KupasÄ± düzenlenmiÅŸ olan quidditch sporunun ülkemizde 4 yÄ±ldÄ±r aynÄ± zamanda 16 takÄ±mÄ±n yarÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± bir ligi vardÄ±r. Lig ve kupa ÅŸampiyonlarÄ± ise her sene Avrupa Quidditch KupasÄ±’na gitmeye hak kazanmaktadÄ±r, Türkiye’den giden takÄ±mlar son üç senedir Avrupa Quidditch KupasÄ±’nda ilk dörde girerek kendilerini burada da kanÄ±tlamÄ±ÅŸ, üstelik bunu herhangi bir sponsor yahut maddi destek görmeden ve tüm harcamalarÄ±nÄ± birikmiÅŸ paralarÄ± ile ceplerinden ödeyerek yapmÄ±ÅŸlardÄ±r. (Ankara/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 Temmuz 2018 12:09

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