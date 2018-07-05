Yurtta ÅŸort giydiÄŸi iÃ§in ifadesi alÄ±ndÄ±

Sakarya Ãœniversitesi Ã¶ÄŸrencisi BetÃ¼l Ceylan'Ä±n, KYK'ye baÄŸlÄ± Arif Nihat Asya Yurdu'nda ÅŸort giydiÄŸi iÃ§in ifadesi alÄ±ndÄ±.

Sakarya Üniversitesinde öÄŸrenim gören Betül Ceylan, kaldÄ±ÄŸÄ± yurtta ÅŸort giydiÄŸi için ifadesinin alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etti. Betül Ceylan yurt müdürü ile arasÄ±nda yaÅŸananlarÄ± sosyal medyadan paylaÅŸarak yurtla iliÅŸiÄŸini kestiÄŸini belirtti.

Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Metalürji MühendisliÄŸi 3. SÄ±nÄ±f ÖÄŸrencisi Betül Ceylan, misafir olarak kaldÄ±ÄŸÄ± Kredi Yurtlar Kurumuna baÄŸlÄ± Arif Nihat Asya Yurdu yönetimi tarafÄ±ndan kurallara uygun davranmadÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla uyarÄ±ldÄ±. Yurt tarafÄ±ndan uyarÄ±lan Betül Ceylan’a verilen ‘Ä°fade formu’nda, ‘Misafir olarak barÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ±z Arif Nihat Asya Yurdunda 4 Haziran tarihinde hakkÄ±nÄ±zda tutulan tutanakta yurt kurallarÄ±na uygun davranmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±z ve bu konuda size yapÄ±lan uyarÄ±lara karÅŸÄ± yurt idaresine saygÄ±sÄ±z davranÄ±ÅŸlarda bulunduÄŸunuz hakkÄ±ndaki ifadenizi yazmanÄ±zÄ± rica ederim” denildi.

‘BENDEN RAHATSIZ OLMUÅž’

Betül Ceylan ise formda ÅŸu cevabÄ± verdi: “Öncelikle sonuna kadar saygÄ±mÄ± koruduÄŸumu belirtmek isterim. Åžort giydiÄŸim için çaÄŸrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±m odada bile N.U’nun söylemek istediklerini sabÄ±rla dinledim. Lakin kendisi saygÄ±sÄ±zca benim ÅŸort giymemi askerlerimizin kanÄ±na, ÅŸerefe, namusa, haysiyete baÄŸladÄ±. Kendisi kapalÄ± bir bayan. Ben ona saygÄ± duyuyorum, saygÄ± duymama gibi bir lüksüm yok. Benim için bu terbiyesizliktir. Ancak kendisi benden rahatsÄ±z olduÄŸunu ve özgürlüÄŸümün sÄ±nÄ±rlÄ± olduÄŸunu söyledi. Kesinlikle katÄ±lmÄ±yorum. Ben kimsenin özgürlüÄŸünü kÄ±sÄ±tlayacak bir harekette bulunmadÄ±m. Asla da bulunmam. Bana yazÄ±lan tutanaÄŸÄ± asla kabul etmiyorum. Ä°lgili kiÅŸilerle görüÅŸeceÄŸimi bilmelerini isterim. UmarÄ±m kÄ±lÄ±k kÄ±yafetten daha önemli konularÄ±n konuÅŸulduÄŸu bir dünya olur. SapÄ±k düÅŸünceniz sizinle kalsÄ±n” yazdÄ±.

Konuya iliÅŸkin görüÅŸlerini almak için aradÄ±ÄŸÄ±mÄ±z yurtta, yetkililerden kimsenin olmadÄ±ÄŸÄ± söylenerek KYK Ä°l MüdürlüÄŸünün gerekli açÄ±klamayÄ± yapacaÄŸÄ± belirtildi. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 Temmuz 2018 11:54

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