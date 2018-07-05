Almanya'da basÄ±n Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ iÃ§in uÃ§urtma ÅŸenliÄŸi

Almanyaâ€™nÄ±n Bielefeld kentinde, TÃ¼rkiye'deki muhalif gazetelere dÃ¶nÃ¼k baskÄ±lara dikkat Ã§ekmek iÃ§in uÃ§urtma ÅŸenliÄŸi dÃ¼zenlendi.

Almanya’nÄ±n Bielefeld kentinde Anatolien Zentrum DerneÄŸi, 7. Uçurtma ÅženliÄŸi düzenledi. Radrehnbahn ParkÄ±’nda düzenlenen ÅŸenlik bu yÄ±l, ‘UçurtmalarÄ±mÄ±zÄ± Özgür BasÄ±n Ä°çin Uçuruyoruz’ baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla gerçekleÅŸti.

Türkiye’deki muhalif gazetelere yönelik baskÄ±lara dikkat çekmek için gerçekleÅŸen uçurtma ÅŸenliÄŸi, Evrensel, BirGün ve Özgür Politika ile dayanÄ±ÅŸma çaÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±. Gazeteler adÄ±na adÄ±na ÅŸenlikte birer konuÅŸma da yapÄ±ldÄ±.

ÅženliÄŸi organize eden Hikmet Ä°naç, festivale iliÅŸkin ÅŸunlarÄ± söyledi: “Özellikle Türkiye’de özgür basÄ±na yönelik baskÄ±lar gittikçe artarak devam ediyor. Bu muhalif gazetelerin hangi zorluklarla çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± çok iyi biliyoruz. Bu yüzden yandaÅŸ medyaya karÅŸÄ± küçük de olsa, bu gazetelere bir katkÄ± sunmak istedik. FarklÄ± siyasal görüÅŸleri bir tarafa bÄ±rakarak, günümüzde birliÄŸe ihtiyacÄ±mÄ±zÄ±n olduÄŸunun bilinciyle böyle bir ÅŸenlik gerçekleÅŸtirdik. ÅženliÄŸe katÄ±lanlara bu gazetelere sahip çÄ±kma çaÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±k; aynÄ± zamanda buradaki stantlarda elde ettiÄŸimiz geliri de bu gazetelere aktardÄ±k.”

Uçurtma ÅŸenliÄŸi müzik ve Åžair Mahire TaÅŸ’Ä±n ÅŸiir dinletisi ile geç saatlere kadar devam etti. (Bielefeld/EVRENSEL)

Bielefeld Demokratik KÃ¼rt Toplum Merkeziâ€™ne polis baskÄ±nÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 Temmuz 2018 11:14

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