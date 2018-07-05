Bielefeld Demokratik KÃ¼rt Toplum Merkeziâ€™ne polis baskÄ±nÄ±

Almanyaâ€™nÄ±n Bielefeld kentindeki Demokratik KÃ¼rt Toplum Merkeziâ€™ne polis baskÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtirildi. Kitap, fotoÄŸraf, bayrak ve resimlere el kondu.

Selçuk KOZAN

Bielefeld

Almanya’nÄ±n Bielefeld kentinde bulunan Demokratik Kürt Toplum Merkezi’ne (DKTM) dün sabah yerel saatle 06.00 sularÄ±nda polis tarafÄ±ndan kapÄ±lar kÄ±rÄ±larak baskÄ±n yapÄ±ldÄ±.

Onlarca polisin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± baskÄ±na, “yasak” bayrak ve fotoÄŸraflar gerekçe gösterilerek 4 saat süren aramalar sonrasÄ± birçok kitap, fotoÄŸraf, bayrak, resme el konuldu. Polis baskÄ±na iliÅŸkin bir basÄ±n açÄ±klamasÄ± düzenledi. AçÄ±klamaya katÄ±lan birçok Alman ve Türkiyeli kurum baskÄ±nÄ± kÄ±nadÄ±.

AçÄ±klamaya NAV-DEM EÅŸ BaÅŸkanlarÄ± Tahir Koçer ve EÅŸ BaÅŸkanÄ± Ayten Kaplan katÄ±larak birer konuÅŸma yaptÄ±. Koçer “Biz Kürt halkÄ± olarak Almanya’da kültürümüzü yaÅŸamak, tarihimizi unutmamak, toplumumuzu aydÄ±nlatmak, onurumuzu korumak ve asimle olmamak için özgür bir ÅŸekilde derneklerimizi kurduk. Bir ÅŸeyi hatÄ±rlatalÄ±m Kürtler hiçbir zaman zulme karÅŸÄ± boyun eÄŸmemiÅŸtir, eÄŸmeyecektir” dedi.

SOL PARTÄ°: KÜRT HALKIYLA DAYANIÅžMA Ä°ÇÄ°NDEYÄ°Z

Kaplan da “Kürtler sosyal, kültürel olarak kendini örgütleyen bir halktÄ±r. AynÄ± zamanda DAÄ°Åž (IÅžÄ°D) zulmüne karÅŸÄ± amansÄ±z mücadele vermiÅŸ bir halktÄ±r. Biz birlik olmalÄ±yÄ±z. DayanÄ±ÅŸma içinde olmalÄ±yÄ±z” dedi.

Sol Parti adÄ±na konuÅŸan Barbara Schmidt ise, “Bu baskÄ±nÄ± kÄ±nÄ±yoruz ve Kürt halkÄ±yla her zaman dayanÄ±ÅŸma içinde olduÄŸumuzu bilmenizi istiyoruz. Almanya’da polis yasasÄ± tartÄ±ÅŸÄ±lÄ±rken bugün bu yapÄ±lan baskÄ±nda görülmüÅŸtür ki ileride demokratik haklarÄ±mÄ±za yönelik baskÄ±lar daha da artacaktÄ±r. Bunun için birlikte mücadele etmeliyiz. Düsseldorf’ta 7 Temmuz'da yapÄ±lacak yürüyüÅŸe daha güçlü katÄ±larak örgütlülüÄŸümüzü göstermeliyiz” dedi.

BasÄ±n açÄ±klamasÄ±ndan sonra yaklaÅŸÄ±k 200 kiÅŸi, sloganlar eÅŸliÄŸinde ÅŸehir merkezine doÄŸru yürüyüÅŸe geçti. Jahnplatz’ta yapÄ±lan bir mitingle devam eden yürüyüÅŸ derneÄŸinde önünde sona erdi.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 Temmuz 2018 12:29

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