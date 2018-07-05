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FotoÄŸraf: DHA
Ä°ÅŸÃ§i servisi ile otomobil Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±: 12 yaralÄ±
05 Temmuz 2018 09:53
Bursa'da iÅŸÃ§i servis minibÃ¼sÃ¼yle otomobilin Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± kazada, 12 kiÅŸi yaralandÄ±.
Bursa'da iÅŸçi servis minibüsüyle otomobilin çarpÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± kazada, 12 kiÅŸi yaralandÄ±.
Kaza, sabah saatlerinde merkez Nilüfer ilçesi Demirci Mahallesi'nde meydana geldi. Bir fabrikada çalÄ±ÅŸan iÅŸçileri taÅŸÄ±yan Erol AktuÄŸ (47) yönetimindeki 16 EIJ 05 plakalÄ± minibüs, tali yoldan çÄ±kan Mustafa BursalÄ± (31) yönetimindeki 34 GG 2528 plakalÄ± otomobille çarpÄ±ÅŸtÄ±. Kazada, otomobil sürücüsü BursalÄ± ile servis minibüsündeki 11 iÅŸçi yaralandÄ±. Araçta sÄ±kÄ±ÅŸan Mustafa BursalÄ±, itfaiye ekiplerinin çalÄ±ÅŸmasÄ±yla kurtarÄ±ldÄ±.
YaralÄ±lar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldÄ±rÄ±larak tedaviye alÄ±ndÄ±. (Bursa/DHA)
Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 Temmuz 2018 10:03
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