Dolar/TL gÃ¼ne yÃ¼kseliÅŸle baÅŸladÄ±Â (5 Temmuz 2018)

Dolar/TL, 4,6750 seviyesinde iÅŸlem gÃ¶rÃ¼yor.

Dolar/TL, güne 4,6750 seviyesinde yükseliÅŸle baÅŸladÄ±.

Önceki gün açÄ±klanan enflasyon verisinin beklentileri aÅŸmasÄ± ile baÅŸlayan yükseliÅŸini dün 4,7230'da sonlandÄ±ran dolar/TL, bu seviyeden düÅŸüÅŸe geçerek günü önceki kapanÄ±ÅŸa göre yüzde 0,13 azalÄ±ÅŸla 4,6662'den tamamladÄ±.

Dolar/TL, yeni güne yükseliÅŸle baÅŸlamasÄ± sonrasÄ±nda saat 09.20 itibarÄ±yla dünkü kapanÄ±ÅŸÄ±nÄ±n yüzde 0,2 üzerinde, 4,6750 seviyesine geldi. AynÄ± dakikalarda avro/TL yüzde 0,6 artÄ±ÅŸla 5,4730'dan, sterlin/TL de yüzde 0,2 primle 6,1940'tan iÅŸlem görüyor. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 Temmuz 2018 10:03

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