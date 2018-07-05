Nikaragua'da hÃ¼kÃ¼met karÅŸÄ±tÄ± eylemler devam ediyor

FotoÄŸraf: Stringer/AA

Nikaragua'da hÃ¼kÃ¼met karÅŸÄ±tÄ± eylemler devam ediyor

    • 05 Temmuz 2018 09:09

    Nikaragua'da nisan ayÄ±nda baÅŸlayan hÃ¼kÃ¼met karÅŸÄ±tÄ± gÃ¶steriler devam ediyor.

    Orta Amerika ülkesi Nikaragua'da sosyal güvenlik reformlarÄ±na karÅŸÄ± nisan ayÄ±nda baÅŸlayan hükümet karÅŸÄ±tÄ± protestolar 75. gününde de devam ediyor. 

    FotoÄŸraf: Stringer/AA

    Eylemlerde onlarca kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti. 

    Gösterilerde, eylemler sÄ±rasÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin anÄ±sÄ±na çiçek dikildi.

    FotoÄŸraf: Stringer/AA

    Ülke genelinde büyük çaplÄ± kitle eylemlerine dönüÅŸen gösterilerde halk, Devlet BaÅŸkanÄ± Daniel Ortega ve Sandinista Ulusal KurtuluÅŸ Cephesi (FSLN) hükümetinin istifasÄ±nÄ± talep ediyor. (AA)

    FotoÄŸraf: Stringer/AA

     

    Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 Temmuz 2018 09:19
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