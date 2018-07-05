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FotoÄŸraf: Stringer/AA
Nikaragua'da hÃ¼kÃ¼met karÅŸÄ±tÄ± eylemler devam ediyor
05 Temmuz 2018 09:09
Nikaragua'da nisan ayÄ±nda baÅŸlayan hÃ¼kÃ¼met karÅŸÄ±tÄ± gÃ¶steriler devam ediyor.
Orta Amerika ülkesi Nikaragua'da sosyal güvenlik reformlarÄ±na karÅŸÄ± nisan ayÄ±nda baÅŸlayan hükümet karÅŸÄ±tÄ± protestolar 75. gününde de devam ediyor.
Eylemlerde onlarca kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti.
Gösterilerde, eylemler sÄ±rasÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin anÄ±sÄ±na çiçek dikildi.
Ülke genelinde büyük çaplÄ± kitle eylemlerine dönüÅŸen gösterilerde halk, Devlet BaÅŸkanÄ± Daniel Ortega ve Sandinista Ulusal KurtuluÅŸ Cephesi (FSLN) hükümetinin istifasÄ±nÄ± talep ediyor. (AA)
Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 Temmuz 2018 09:19
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