Ã‡akÄ±cÄ±'ya rapor veren saÄŸlÄ±k mÃ¼dÃ¼rÃ¼ ve baÅŸhekim gÃ¶revden alÄ±ndÄ±

MHP'nin, Ã‡akÄ±cÄ±'ya sÃ¼resiz saÄŸlÄ±k kurulu raporu veren baÅŸ hekim ve saÄŸlÄ±k mÃ¼dÃ¼rÃ¼nÃ¼n gÃ¶revden alÄ±nmasÄ± konusundan rahatsÄ±z olduÄŸu belirtiliyor.

Organize suç örgütü lideri Alaattin ÇakÄ±cÄ±’ya süresiz saÄŸlÄ±k kurulu raporu veren baÅŸhekim ve il saÄŸlÄ±k müdürü de görevden alÄ±ndÄ±. Daha önce ÇakÄ±cÄ±’ya 'sÄ±nÄ±rsÄ±z ziyaretçi' izni veren Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±sÄ± ErdoÄŸan Bayrakdar görevden alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.

Tedavi gören Alaattin ÇakÄ±cÄ±'ya süresiz saÄŸlÄ±k kurulu raporu verilmiÅŸti. KÄ±rÄ±kkale Ä°l SaÄŸlÄ±k Müdürü FeramiÅŸ Ender GüngüneÅŸ ve Yüksek Ä°htisas Hastanesi BaÅŸhekimi Tekin Akça ile 6 uzman doktorun imzaladÄ±ÄŸÄ± süresiz saÄŸlÄ±k kurulu raporunda ÅŸöyle denildi: "Birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü derecedeki akrabalarÄ± ve yakÄ±n arkadaÅŸlarÄ± ile haftanÄ±n 7 günü saat 09.00 ile 20.00 arasÄ±nda hem saÄŸlÄ±ÄŸÄ± hem morali aynÄ± zamanda helalleÅŸme açÄ±sÄ±ndan bu zaman dilimleri arasÄ±nda, istediÄŸi isimlerle, kiÅŸi, sayÄ± adeti koymadan, kendisi için bu ziyaretler hastalÄ±klarÄ±nÄ±n kontrol edilebilmesi için ve morali açÄ±sÄ±ndan yeniden hayata baÄŸlayabilir."

'YÄ°NE DE HER ÅžEYÄ° ALLAH BÄ°LÄ°R'

Raporun devamÄ±nda da “Yine de her ÅŸeyi Allah bilir. OdasÄ±nda her türlü açÄ±k görüÅŸ yapÄ±labilir” cümlesi yer aldÄ±.

Rapora TTB de tepki göstererek incelemeye aldÄ±.

Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±sÄ± ErdoÄŸan Bayrakdar'Ä±n görevden alÄ±nmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan en son olarak da raporda imzasÄ± bulunan KÄ±rÄ±kkale Ä°l SaÄŸlÄ±k Müdürü FeramiÅŸ Ender GüngüneÅŸ ve Yüksek Ä°htisas Hastanesi BaÅŸhekimi Tekin Akça görevden alÄ±ndÄ±.

MHP RAHATSIZ

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun kulis bilgilerine dayandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± haberine göre; art arda gelen görevden almalar MHP kanadÄ±nda “rahatsÄ±zlÄ±k” uyandÄ±rdÄ±. MHP’de, “Bahçeli’nin ÇakÄ±cÄ±’nÄ±n ziyaretinden sonra geliÅŸen görevden almalarla” ilgili “gerekçe” istendiÄŸi belirtiliyor.

TTB Alaattin Ã‡akÄ±cÄ±â€™ya verilen raporu incelemeye aldÄ±

Ã‡akÄ±cÄ±â€™ya 'sÄ±nÄ±rsÄ±z ziyaretÃ§i' izni veren baÅŸsavcÄ± gÃ¶revden alÄ±ndÄ±

BahÃ§eli'den Ã‡akÄ±cÄ±'ya: TaÅŸ duvarlar ardÄ±nda bulunan Ã¼lkÃ¼daÅŸÄ±m

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 Temmuz 2018 09:00

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