Gezi eylemine katÄ±lanlara hapis cezasÄ±na AYMâ€™den veto

Elbistanâ€™da Gezi direniÅŸine katÄ±lanlara hapis cezasÄ± verilmiÅŸti. AYM, â€˜hak ihlaliâ€™ diyerek, vatandaÅŸlarÄ±n yeniden yargÄ±lanmasÄ±na hÃ¼kmetti.Â

Elbistan’da Gezi ParkÄ± eylemlerine katÄ±ldÄ±klarÄ± için yargÄ±lanan ve haklarÄ±nda hapis cezasÄ± verilen iki vatandaÅŸa AYM’den sevindirici haber geldi. AYM, ceza ile birlikte “ToplantÄ± ve gösteri yürüyüÅŸü düzenleme hakkÄ±nÄ±n ihlal edildiÄŸine” vurgu yaptÄ±.

Hürriyet’ten Oya Armutçu’nun haberine göre; EÄŸitim Sen üyesi öÄŸretmen Ali Orak ile Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) Nurhak ilçe temsilcisi Ä°rfan Gül, Gezi ParkÄ± eylemlerinden dolayÄ± Elbistan 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargÄ±landÄ±. Her ikisine de 1 yÄ±l 6 ay 22’ÅŸer gün hapis cezasÄ± verildi ve bu ceza ertelendi. Orak ve Gül AYM’ye baÅŸvurdu. AYM, “toplantÄ± ve gösteri yürüyüÅŸü düzenleme hakkÄ±nÄ±n ihlal edildiÄŸine” karar vererek yeniden yargÄ±lama yapÄ±lmak üzere kararÄ±n Elbistan 1. Asliye Ceza’ya gönderilmesine hükmetti. AYM, Orak ve Gül’e ayrÄ± ayrÄ± net 3’er bin lira manevi tazminat ödenmesine de karar verdi. BarÄ±ÅŸçÄ±l gösteri sonrasÄ± dava açÄ±larak verilen cezanÄ±n geri bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ±n kiÅŸileri ceza tehdidi altÄ±na soktuÄŸu ve ‘toplanma hakkÄ±na yönelik orantÄ±sÄ±z bir müdahale olduÄŸu’ vurgulandÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

Gezi ParkÄ± davasÄ±nda 20 sanÄ±ÄŸa beraat: 'BarÄ±ÅŸÃ§Ä±l ve meÅŸru' vurgusu

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 Temmuz 2018 08:40

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