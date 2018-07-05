Ä°nce: 30 civarÄ±nda ilden aÃ§Ä±klamalar yapÄ±lÄ±yor. Ã‡Ã¶zÃ¼lecektir bu

Muharrem Ä°nce: Genel BaÅŸkanâ€™Ä± seviyorum ama TÃ¼rkiyeâ€™yi daha Ã§ok seviyorum. TÃ¼rkiyeâ€™nin geleceÄŸini KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸluâ€™nun geleceÄŸinden daha Ã¶nemli gÃ¶rÃ¼yorum

CHP'nin cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seçimninde adayÄ± olan Muharrem Ä°nce, CHP Lideri Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu ve parti yönetiminden kendisine gelen tepkilere karÅŸÄ±lÄ±k verdi. Ä°nce, “Åžu anda 30 civarÄ±nda ilden açÄ±klamalar yapÄ±lÄ±yor. Çözülecektir bu” dedi.

Muharrem Ä°nce , CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu’ya ilettiÄŸi “olaÄŸanüstü kurultay , onursal genel baÅŸkanlÄ±k ve grup baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±” teklifine açÄ±klÄ±k getirdi.

Cumhuriyet’ten Sinan TartanoÄŸlu’ya konuÅŸan Ä°nce, “SayÄ±n Genel BaÅŸkan’a basÄ±n yoluyla cevap vermem, bunu doÄŸru bulmam. Derdim bir polemik deÄŸil, koltuk deÄŸil, derdim Türkiye. YaptÄ±ÄŸÄ±m teklifin Türkiye’ye bir umut olacaÄŸÄ±nÄ±, yoksa yerel seçimlerde kaybedeceÄŸimizi söyledim. Bir yarÄ±ÅŸ, rekabet içinde olmak istemediÄŸimi söyledim. Kendisinin onursal genel baÅŸkan olacaÄŸÄ±nÄ±, benim de kurultayda genel baÅŸkan olarak hemen çalÄ±ÅŸmalara baÅŸlamamÄ±z gerektiÄŸini... Bu görüÅŸümün arkasÄ±ndayÄ±m. Burada yanlÄ±ÅŸ bir ÅŸey olduÄŸunu düÅŸünmüyorum. Bir nezaketsizlik asla yapmam. Ama nezaketten öte gelecek kaygÄ±sÄ± var. Ben ülkemin geleceÄŸinden kaygÄ± duyuyorum. Gençlerin geleceÄŸinden kaygÄ± duyuyorum" ifadelerini kullandÄ±.

'GENEL BAÅžKANI SEVÄ°YORUM AMA TÜRKÄ°YE'YÄ° DAHA ÇOK SEVÄ°YORUM''

Örgütlerden imza toplama giriÅŸimine iliÅŸkin olarak da Muharrem Ä°nce, "Åžu anda 30 civarÄ±nda ilden açÄ±klamalar yapÄ±lÄ±yor. Çözülecektir bu. AmacÄ±m orada tehdit falan da deÄŸildi. Ben yine abi kardeÅŸ iliÅŸkisi içinde yürütmek istiyorum. SayÄ±n Genel BaÅŸkan’Ä± asla incitmek istemiyorum. Genel BaÅŸkan’Ä± seviyorum ama Türkiye’yi daha çok seviyorum. GeleceÄŸimizi geri almak istiyorum geleceÄŸimiz gitti. ArtÄ±k nezaket, sevgi bunlar tamam da bir de gelecek var. Türkiye’nin geleceÄŸini Ä°nce’nin ya da KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu’nun geleceÄŸinden daha önemli görüyorum.

"AKP CHP’yi karÄ±ÅŸtÄ±rmak mÄ± istiyor?" sorusuna da Muharrem Ä°nce, "AKP CHP’yi niye karÄ±ÅŸtÄ±rmak istesin? AKP, CHP’nin bu yönetiminden memnun deÄŸil mi sizce. Her girdiÄŸi seçimi AKP, kazanmÄ±ÅŸ. AKP, memnun bu iÅŸten niye karÄ±ÅŸtÄ±rmak istesin? AKP, CHP’nin içini, CHP’ye yenildiÄŸi zaman karÄ±ÅŸtÄ±rmak ister. AK Parti CHP’nin mevcut durumunu korumak ister ki bir daha yensin" diye cevap verdi.

Bugünkü MYK’nin olaÄŸanüstü kurultay çaÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±p yapmayacaÄŸÄ± sorusuna da “En doÄŸrusu o olur. Çok ÅŸÄ±k olur. Hiç kÄ±rmadan dökmeden toparlarÄ±z. Hiçbir sÄ±kÄ±ntÄ± olmaz ama öbür türlüsünü örgüt yapacaktÄ±r" dedi.

Ä°nce, "kurultay ne zaman toplanÄ±r?" sorusuna da "En kÄ±sa sürede. Çok kÄ±sa sürede toplanÄ±r. ToplanÄ±r, sÄ±kÄ±ntÄ± yok onda" dedi. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 Temmuz 2018 07:58

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