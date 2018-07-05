Eren Erdem'den ziyaret engeline tepki: Bu bir tecrittir

CHP'nin tutuklu PM Ãœyesi Eren Erdem sosyal medya hesabÄ±ndan milletvekillerinin ziyaretlerinin engellenmesine iliÅŸkin aÃ§Ä±klama yaptÄ±.

Tutuklu CHP'li Eren Erdem'in resmi Twitter hesabÄ±ndan vekillerin ziyaretinin engellenmesine tepki gÃ¶sterildi.

YapÄ±lan paylaÅŸÄ±mda, "Silivri'den herkese selamlar. Beni ziyarete gelmek isteyen Milletvekili arkadaÅŸlarÄ±ma izin verilmemesi kabul edilemez. Bu bir tecrittir. tecrit de insanlÄ±k suÃ§udur. Fakat bu beni asla yÄ±ldÄ±rmaz. AyrÄ±ca bu Ã¼lkenin avukatlarÄ± beni yalnÄ±z bÄ±rakmaz.. Eren Erdem " denildi. (HABER MERKEZÄ°)

Silivri'den herkese selamlar. Beni ziyarete gelmek isteyen Milletvekili arkadaÅŸlarÄ±ma izin verilmemesi kabul edilemez. Bu bir tecrittir. Tecrit de insanlÄ±k suÃ§udur. Fakat bu beni asla yÄ±ldÄ±rmaz. AyrÄ±ca bu Ã¼lkenin avukatlarÄ± beni yalnÄ±z bÄ±rakmaz.. Eren Erdem â€” Eren Erdem (@erenerdemnet) 4 Temmuz 2018

Eren Erdem iÃ§in tecrit iddiasÄ±

Eren Erdem 'terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne yardÄ±m' suÃ§lamasÄ±yla tutuklandÄ±

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 Temmuz 2018 00:14

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