Avrupa Parlamentosu'ndan AB'ye giriÅŸte seyahat izni ÅŸartÄ±

2020 yılında 39 milyon vizesiz seyahat hakkı olan yolcunun Avrupa Birliği (AB) ülkelerini ziyaret etmesi bekleniyor.

Avrupa Parlamentosu, vizesiz geçiş hakkına sahip kişilerin artık seyahat izni uygulamasına tabi tutulacağını duyurdu. Yapılan açıklamada, 'Bu sayede sınırlarımıza varmadan önce, kimin AB'ye geldiğini öğrenebileceğiz." ifadesi kullanıldı.

Avrupa Parlamentosu, resmi Twitter hesabından şu açıklamaları yaptı:

"Yeni sistem, şimdiye dek vizeye ihtiyaç duymadan AB'ye giriş yapan yolcuların, artık bir seyahat iznine sahip olmalarını gerektiriyor. Bu sayede sınırlarımıza varmadan önce, kimin AB'ye geldiğini öğrenebileceğiz. Detaylar için videomuzu seyredin" ifadelerine yer verildi.

A new system will oblige travellers that don't need a visa to the EU to obtain travel authorisation before entering. We will know who is coming to the EU before they actually arrive at the border. Watch our video for more details ↓ pic.twitter.com/PRR2FY9nCL