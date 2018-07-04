Avrupa Parlamentosu'ndan AB'ye giriÅŸte seyahat izni ÅŸartÄ±

2020 yÄ±lÄ±nda 39 milyon vizesiz seyahat hakkÄ± olan yolcunun Avrupa BirliÄŸi (AB) Ã¼lkelerini ziyaret etmesi bekleniyor.

Avrupa Parlamentosu, vizesiz geçiÅŸ hakkÄ±na sahip kiÅŸilerin artÄ±k seyahat izni uygulamasÄ±na tabi tutulacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu. YapÄ±lan açÄ±klamada, 'Bu sayede sÄ±nÄ±rlarÄ±mÄ±za varmadan önce, kimin AB'ye geldiÄŸini öÄŸrenebileceÄŸiz." ifadesi kullanÄ±ldÄ±.

Avrupa Parlamentosu, resmi Twitter hesabÄ±ndan ÅŸu açÄ±klamalarÄ± yaptÄ±:

"Yeni sistem, ÅŸimdiye dek vizeye ihtiyaç duymadan AB'ye giriÅŸ yapan yolcularÄ±n, artÄ±k bir seyahat iznine sahip olmalarÄ±nÄ± gerektiriyor. Bu sayede sÄ±nÄ±rlarÄ±mÄ±za varmadan önce, kimin AB'ye geldiÄŸini öÄŸrenebileceÄŸiz. Detaylar için videomuzu seyredin" ifadelerine yer verildi.

A new system will oblige travellers that don't need a visa to the EU to obtain travel authorisation before entering. We will know who is coming to the EU before they actually arrive at the border. Watch our video for more details ↓ pic.twitter.com/PRR2FY9nCL — European Parliament (@Europarl_EN) 3 Temmuz 2018

AB'de güvenliÄŸi saÄŸlamak için oluÅŸturulan yeni sistemde, ülkelere girecekler hakkÄ±nda ön bilgi sahibi olmak amaçlanÄ±yor. DetaylarÄ± videoda anlatÄ±lan Avrupa Seyahat Bilgileri ve Yetkilendirme Sistemi'ne (ETIAS), ülkelere ulaÅŸmadan önce baÅŸvurmak gerekiyor. 7 euro bedeli olan sisteme, 18 yaÅŸ altÄ± ve 70 yaÅŸ üstünde olanlar ödeme yapmayacak. AlÄ±nan seyahat izni 3 yÄ±l geçerli olacak.

TÜRKÄ°YE'DE PASAPORT TÜRLERÄ°?

Türkiye’de umuma mahsus (Bordo), hususi (YeÅŸil), hizmet (Gri), diplomatik (Siyah) ve geçici pasaport olmak üzere toplam 5 çeÅŸit pasaport türü bulunmaktadÄ±r. Herbiri farklÄ± statüdeki kiÅŸilere verilmektedir. Bu pasaportlar arasÄ±nda yeÅŸil (Hususi) pasaport, genel olarak bazÄ± kamu görevlilerine (memurlar ve kamu görevlileri) ve eski bürokratlara verilen bir pasaport türüdür. Ancak bunun için bazÄ± prosedürler uygulanmaktadÄ±r. (HABER MERKEZÄ°)

Avrupa Parlamentosu'nun resmi twitter hesabÄ±nda yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± detaylar için tÄ±klayÄ±nÄ±z

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 Temmuz 2018 01:45

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