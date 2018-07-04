Avrupa Parlamentosu, AB'ye giriÅŸte seyahat izni ÅŸartÄ± getirdi

FotoÄŸraf: Wikimedia Commons

Avrupa Parlamentosu, AB'ye giriÅŸte seyahat izni ÅŸartÄ± getirdi

    • 04 Temmuz 2018 23:58

    Avrupa Parlamentosu, vizesiz geÃ§iÅŸ hakkÄ±na sahip kiÅŸilerin seyahat izni uygulamasÄ±na tabi tutulacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu. Uygulama, yeÅŸil pasaportu da kapsÄ±yor.

    Avrupa Parlamentosu, vizesiz geçiÅŸ hakkÄ±na sahip kiÅŸilerin artÄ±k seyahat izni uygulamasÄ±na tabi tutulacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu. YapÄ±lan açÄ±klamada, 'Bu sayede sÄ±nÄ±rlarÄ±mÄ±za varmadan önce, kimin AB'ye geldiÄŸini öÄŸrenebileceÄŸiz." ifadesi kullanÄ±ldÄ±.

    Avrupa Parlamentosu, resmi Twitter hesabÄ±ndan ÅŸu açÄ±klamalarÄ± yaptÄ±:

    "Yeni sistem, ÅŸimdiye dek vizeye ihtiyaç duymadan AB'ye giriÅŸ yapan yolcularÄ±n, artÄ±k bir seyahat iznine sahip olmalarÄ±nÄ± gerektiriyor. Bu sayede sÄ±nÄ±rlarÄ±mÄ±za varmadan önce, kimin AB'ye geldiÄŸini öÄŸrenebileceÄŸiz. Detaylar için videomuzu seyredin" ifadelerine yer verildi.

     

    AB'de güvenliÄŸi saÄŸlamak için oluÅŸturulan yeni sistemde, ülkelere girecekler hakkÄ±nda ön bilgi sahibi olmak amaçlanÄ±yor. DetaylarÄ± videoda anlatÄ±lan Avrupa Seyahat Bilgileri ve Yetkilendirme Sistemi'ne (ETIAS), ülkelere ulaÅŸmadan önce baÅŸvurmak gerekiyor. 7 avro bedeli olan sisteme, 18 yaÅŸ altÄ± ve 70 yaÅŸ üstünde olanlar ödeme yapmayacak. AlÄ±nan seyahat izni 3 yÄ±l geçerli olacak.

    YEÅžÄ°L PASAPORT SAHÄ°PLERÄ° DE Ä°ZÄ°N ALACAK

    Türkiye’de umuma mahsus (Bordo), hususi (YeÅŸil), hizmet (Gri), diplomatik (Siyah) ve geçici pasaport olmak üzere 5 çeÅŸit pasaport bulunuyor. Bu pasaportlar arasÄ±nda yeÅŸil (Hususi) pasaport, genel olarak bazÄ± kamu görevlilerine (memurlar ve kamu görevlileri) ve eski bürokratlara veriliyor. Bugüne kadar, yeÅŸil pasaport sahibi Türkiye vatandaÅŸlarÄ± vize almadan ya da herhangi bir bildirimde bulunmadan AB ülkelerine gidebiliyorlardÄ±. Ancak yeni uygulama ile artÄ±k seyahat izni almalarÄ± gerekiyor. (HABER MERKEZÄ°)

    Avrupa Parlamentosu'nun resmi twitter hesabÄ±nda yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± detaylar için tÄ±klayÄ±nÄ±z

    Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 Temmuz 2018 07:52
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