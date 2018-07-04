Avrupa Parlamentosu, AB'ye giriÅŸte seyahat izni ÅŸartÄ± getirdi

Avrupa Parlamentosu, vizesiz geÃ§iÅŸ hakkÄ±na sahip kiÅŸilerin seyahat izni uygulamasÄ±na tabi tutulacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu. Uygulama, yeÅŸil pasaportu da kapsÄ±yor.

Avrupa Parlamentosu, vizesiz geçiÅŸ hakkÄ±na sahip kiÅŸilerin artÄ±k seyahat izni uygulamasÄ±na tabi tutulacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu. YapÄ±lan açÄ±klamada, 'Bu sayede sÄ±nÄ±rlarÄ±mÄ±za varmadan önce, kimin AB'ye geldiÄŸini öÄŸrenebileceÄŸiz." ifadesi kullanÄ±ldÄ±.

Avrupa Parlamentosu, resmi Twitter hesabÄ±ndan ÅŸu açÄ±klamalarÄ± yaptÄ±:

"Yeni sistem, ÅŸimdiye dek vizeye ihtiyaç duymadan AB'ye giriÅŸ yapan yolcularÄ±n, artÄ±k bir seyahat iznine sahip olmalarÄ±nÄ± gerektiriyor. Bu sayede sÄ±nÄ±rlarÄ±mÄ±za varmadan önce, kimin AB'ye geldiÄŸini öÄŸrenebileceÄŸiz. Detaylar için videomuzu seyredin" ifadelerine yer verildi.

A new system will oblige travellers that don't need a visa to the EU to obtain travel authorisation before entering. We will know who is coming to the EU before they actually arrive at the border. Watch our video for more details ↓ pic.twitter.com/PRR2FY9nCL — European Parliament (@Europarl_EN) 3 Temmuz 2018

AB'de güvenliÄŸi saÄŸlamak için oluÅŸturulan yeni sistemde, ülkelere girecekler hakkÄ±nda ön bilgi sahibi olmak amaçlanÄ±yor. DetaylarÄ± videoda anlatÄ±lan Avrupa Seyahat Bilgileri ve Yetkilendirme Sistemi'ne (ETIAS), ülkelere ulaÅŸmadan önce baÅŸvurmak gerekiyor. 7 avro bedeli olan sisteme, 18 yaÅŸ altÄ± ve 70 yaÅŸ üstünde olanlar ödeme yapmayacak. AlÄ±nan seyahat izni 3 yÄ±l geçerli olacak.

YEÅžÄ°L PASAPORT SAHÄ°PLERÄ° DE Ä°ZÄ°N ALACAK

Türkiye’de umuma mahsus (Bordo), hususi (YeÅŸil), hizmet (Gri), diplomatik (Siyah) ve geçici pasaport olmak üzere 5 çeÅŸit pasaport bulunuyor. Bu pasaportlar arasÄ±nda yeÅŸil (Hususi) pasaport, genel olarak bazÄ± kamu görevlilerine (memurlar ve kamu görevlileri) ve eski bürokratlara veriliyor. Bugüne kadar, yeÅŸil pasaport sahibi Türkiye vatandaÅŸlarÄ± vize almadan ya da herhangi bir bildirimde bulunmadan AB ülkelerine gidebiliyorlardÄ±. Ancak yeni uygulama ile artÄ±k seyahat izni almalarÄ± gerekiyor. (HABER MERKEZÄ°)

Avrupa Parlamentosu'nun resmi twitter hesabÄ±nda yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± detaylar için tÄ±klayÄ±nÄ±z

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 Temmuz 2018 07:52

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