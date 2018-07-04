Marmara Denizinde kuru yÃ¼k gemisi ile tanker Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±

Marmara Denizi'nde kuru yÃ¼k gemisi ile tankerin Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±, gemilerde hasar oluÅŸtuÄŸu bildirildi.

Marmara Denizi'nde kuru yük gemisi ile tankerin çarpÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

AlÄ±nan bilgiye göre, Gammagas adlÄ± tanker ile Ersoylar 1 isimli kuru yük gemisinin Esenköy açÄ±klarÄ±nda çarpÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± bilgisi üzerine bölgeye KÄ±yÄ± Emniyeti Genel MüdürlüÄŸü'ne ait KÄ±yem-6 ve Kurtarma-6 sevk edildi.

Kazada ölü ya da yaralÄ±nÄ±n bulunmadÄ±ÄŸÄ±, kirlilik oluÅŸmadÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Küçük çapta hasar oluÅŸan tanker ve kuru yük gemisinin kÄ±yÄ±ya çekileceÄŸi kaydedildi

VALÄ°LÄ°K AÇIKLAMA YAPTI

Bu arada Ä°stanbul ValiliÄŸi de kazaya iliÅŸkin yazÄ±lÄ± bir açÄ±klama yaptÄ± açÄ±klamada, "Bu gece Sivriada açÄ±klarÄ±nda meydana gelen gemi kazasÄ±nda ölü ve yaralÄ± olmayÄ±p herhangi bir çevre kirliliÄŸi ve batma riski de bulunmamaktadÄ±r. Kazaya karÄ±ÅŸan gemiler romörkorler eÅŸliÄŸinde demirleme yerine çekilmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur."(HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 Temmuz 2018 01:18

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