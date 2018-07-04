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FotoÄŸraf: BeÅŸiktaÅŸ Kulübü (AA aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla)
BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n yeni sezon formalarÄ± tanÄ±tÄ±ldÄ±
04 Temmuz 2018 23:34
BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n yeni sezonda giyeceÄŸi Ã¼Ã§ farklÄ± formanÄ±n tanÄ±tÄ±mÄ± yapÄ±ldÄ±. Formalar yarÄ±ndan itibaren satÄ±ÅŸa sunulacak
BeÅŸiktaÅŸ Futbol TakÄ±mÄ±'nÄ±n 2018-2019 sezonunda giyeceÄŸi yeni formalarÄ±n tanÄ±tÄ±mÄ± yapÄ±ldÄ±.
Siyah-beyazlÄ± kulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, BeÅŸiktaÅŸ Futbol TakÄ±mÄ±'nÄ±n yeni sezonda kullanacaÄŸÄ± kÄ±rmÄ±zÄ±, beyaz ve siyah formalarÄ±n gÃ¶rselleri paylaÅŸÄ±ldÄ±.
YetiÅŸkin modelleri iÃ§in 189, Ã§ocuk modelleri iÃ§in ise 130 lira fiyat belirlenen formalarÄ±n, yarÄ±ndan itibaren satÄ±ÅŸa sunulacaÄŸÄ± aktarÄ±ldÄ±. (SPOR SERVÄ°SÄ°)
ÂSon DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 Temmuz 2018 23:47
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