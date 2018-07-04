Avrupa Parlamentosu'ndan TÃ¼rkiye'ye vize serbestisinde KÄ±brÄ±s koÅŸulu

Avrupa Parlamentosu TÃ¼rkiye vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n AB vizesinden muaf tutulmasÄ± iÃ§in TÃ¼rkiyeâ€™nin KÄ±brÄ±s Cumhuriyetiâ€™ni tanÄ±masÄ± koÅŸulunu koydu.

AB Polis TeÅŸkilatÄ± ile Türkiye makamlarÄ± arasÄ±nda kiÅŸisel verilerin transferi konusunda müzakerelerin baÅŸlamasÄ±na iliÅŸkin AP raporu bugün kabul edildi.KiÅŸisel verilerin transferi konusunda Europol ile anlaÅŸmaya varÄ±lmasÄ± aynÄ± zamanda AB’ye vizesiz seyahatin koÅŸullarÄ±ndan biri.

DW Türkçe’den Kayhan Karaca’nÄ±n haberine göre, AP’nin raporunda, kiÅŸisel verilerin transferi konusunda müzakerelere baÅŸlanmadan önce Türkiye’nin, adalet ve içiÅŸleri alanlarÄ±nda KÄ±brÄ±s Cumhuriyeti ile ‘tam, fiilen ve ayrÄ±mcÄ±lÄ±k yapmaksÄ±zÄ±n iÅŸbirliÄŸi yapmasÄ±nÄ±n gerekli olduÄŸu’ ifadesi yer aldÄ±. AP böylelikle KÄ±brÄ±s Cumhuriyeti’nin tanÄ±nmasÄ±nÄ± kiÅŸisel verilerin transferiyle ilgili müzakereler için ve dolayÄ±sÄ±yla AB’ye vizesiz seyahat için koÅŸul haline getirmiÅŸ oldu.

KiÅŸisel verilerin transferi konusunda varÄ±lacak anlaÅŸmanÄ±n AP’den de onay almasÄ± gerekiyor. AP’nin konuyu bu yÄ±l sonbaharda açÄ±klayacaÄŸÄ± Türkiye raporunda da gündeme getirmesi bekleniyor. (DIÅž HABERLER)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 Temmuz 2018 23:19

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