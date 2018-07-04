AkÃ§akaleâ€™de patlama: 2â€™si aÄŸÄ±r 3 kiÅŸi yaralandÄ±

Urfa'nÄ±n AkÃ§akale ilÃ§esinde kardeÅŸ olan iki Ã§ocuÄŸun Suriye sÄ±nÄ±rÄ±nda bulduklarÄ± patlayÄ±cÄ±, evlerine gÃ¶tÃ¼rdÃ¼kleri sÄ±rada patladÄ±.

Akçakale’nin Suriye sÄ±nÄ±rÄ±ndaki bir mahallesinde patlamanÄ±n olduÄŸu ve 2 kardeÅŸ ile annelerin yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi. 2 kardeÅŸin durumunun aÄŸÄ±r olduÄŸu öÄŸrenildi.

Evrensel’in aldÄ±ÄŸÄ± bilgiye göre; Urfa’nÄ±n Akçakale Ä°lçesi’nin Suriye sÄ±nÄ±rÄ±ndaki bir mahallede akÅŸam saatlerinde bir patlamanÄ±n olduÄŸu bildirildi. Olay yerine saÄŸlÄ±k ekipleri ve jandarma sevk edildi. 2’si aÄŸÄ±r 3 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi. YaralÄ±lar ilk önce Akçakale Devlet Hastanesi’ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±. ArdÄ±ndan aÄŸÄ±r yaralanan 12 ve 15 yaÅŸlarÄ±ndaki A.B. ile E.B. Mehmet Akif Ä°nan EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi’ne sevk edildiÄŸi öÄŸrenildi. Birinin elinin kopduÄŸu, birinin ise gözünün çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

AA: ÇOCUKLARIN BULDUÄžU CÄ°SÄ°M PATLADI

AA’nÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± bilgiye göre ise, ilçenin Suriye sÄ±nÄ±rÄ± hattÄ±nda bulunan Büyüktokaç Mahallesi’nde dÄ±ÅŸarÄ±da oyun oynayan iki kardeÅŸ bulduklarÄ± top büyüklüÄŸündeki bir cismi eve götürdü. Evde oyun oynadÄ±klarÄ± cismin bir anda patlamasÄ± sonucu iki kardeÅŸ ile anneleri Emine Badem (33) yaralandÄ±.

ÇocuklarÄ±n hayati tehlikelerinin bulunduÄŸu öÄŸrenildi.

Bu arada Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± ekipleri, olayÄ±n meydana geldiÄŸi mahallede ve çevresinde inceleme çalÄ±ÅŸmasÄ± baÅŸlattÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 Temmuz 2018 21:33

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