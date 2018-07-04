BÃ¼lent Tezcan: GÃ¼ndemimizde kurultay yok

CHP'li BÃ¼lent Tezcan, mazbatasÄ±nÄ± aldÄ±ktan sonra yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, partinin gÃ¼ndeminde kurultayÄ±n sÃ¶z konusu olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve AydÄ±n Milletvekili Bülent Tezcan, mazbatasÄ±nÄ± aldÄ±ktan sonra yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, partinin gündeminde kurultayÄ±n söz konusu olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

24 Haziran'da CHP'den AydÄ±n milletvekili seçilen Bülent Tezcan, Hüseyin YÄ±ldÄ±z ve Süleyman Bülbül için AydÄ±n Adalet SarayÄ± Åžehit Cumhuriyet SavcÄ±sÄ± Mehmet Selim Kiraz Konferans Salonu'nda mazbata töreni düzenlendi. Törene CHP AydÄ±n Ä°l BaÅŸkanÄ± Ali ÇankÄ±r ile bir grup partili de katÄ±ldÄ±. CHP'li 3 milletvekiline mazbatalarÄ±nÄ± AydÄ±n Ä°l Seçim Kurulu BaÅŸkanÄ± Seyfi Çizmeci verdi.

Aziz KocaoÄŸlu: CHP'de acil bir deÄŸiÅŸim zorunlu hale gelmiÅŸtir

Mazbata töreninin ardÄ±ndan parti binasÄ±nda yapÄ±lan toplantÄ±da seçimi deÄŸerlendiren Bülent Tezcan, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin yol haritasÄ±nÄ± belirledik. Genel Merkez önümüzdeki süreçte ne yapacaÄŸÄ±nÄ± çok net biliyor. Son günlerde partide gündemi bir kurultay tartÄ±ÅŸmasÄ± üzerine oturtmaya çalÄ±ÅŸÄ±yorlar. Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu Türkiye'de siyasetin ezberini bozmuÅŸ, kendi hesabÄ±na göre siyaset yapma deÄŸil, partiyi iktidar yapmak için herkesi kucaklayan bir siyaset anlayÄ±ÅŸÄ±nÄ± yerleÅŸtirmiÅŸtir. Bugün Türkiye'de iktidar sorunu, kiÅŸilere koltuk teÅŸhis etme sorunu deÄŸildir. KiÅŸilere koltuk teÅŸhis etme sorunu olmadÄ±ÄŸÄ± için seçim sonuçlarÄ±nÄ± da esaslÄ± bir ÅŸekilde oturup deÄŸerlendireceÄŸiz. Bizim gündemimizde kurultay söz konusu deÄŸildir. Her partili kendi penceresinden bakÄ±yor olabilirler. DüÅŸüncelerini paylaÅŸÄ±yor olabilirler. Ama CHP'nin ne yapacaÄŸÄ± bellidir. Türkiye'de koltuk hÄ±rsÄ±yla siyaset yapmayan kim var bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda ilk akla gelen kiÅŸi Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'dur" dedi.

Ä°nce: CHP karÄ±ÅŸmadÄ±, KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu ile abi kardeÅŸ olarak gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼k

'Ä°TTÄ°FAKIN Ä°RADE BÄ°RLÄ°ÄžÄ° DEVAM EDECEKTÄ°R'

Millet Ä°ttifakÄ±'nÄ±n geçen 24 Haziran'daki seçimler öncesinde kurulmuÅŸ bir ittifak olduÄŸuna deÄŸinen Tezcan, "Seçim öncesi ittifakta bir protokol yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Seçimden sonrasÄ±na iliÅŸkin de kuvvetler ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ± ekseni üzerinde hedefler koyan bir ittifaktÄ±r. Amaç parlamentoda ileriye doÄŸru kuvvetler ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± tahsis etmektir. Ä°ttifak, hukuk devletini kurmak, demokrasiyi inÅŸa etme hususunda ortak hareket etme iradesinin ürünüydü. O ittifak tutum belgesinde de seçim sonrasÄ±nda irade birliÄŸi içerisinde olduÄŸumuzu ve seçimlerden sonra da bu irade birliÄŸi ittifakÄ±nÄ±n devamÄ± edeceÄŸini ifade ettik. Seçim döneminde olan Millet Ä°ttifakÄ± sona ermiÅŸ olabilir ama ittifakÄ±n irade birliÄŸi bu noktada devam edecektir" diye konuÅŸtu. (AydÄ±n/DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 Temmuz 2018 20:44

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