Av. Deman GÃ¼ler: Ã‡amdibi vakasÄ± Ä±rkÃ§Ä±lÄ±kla mÃ¼cadele iÃ§in milat olmalÄ±

Avukat Deman GÃ¼lerâ€™le Ä°zmirâ€™in Bornova ilÃ§esi Ã‡amdibi semtinde yaÅŸanan mÃ¼ltecilere dÃ¶nÃ¼k kitlesel saldÄ±rÄ± giriÅŸimini konuÅŸtuk.

Metehan UD

Ä°zmir

Suriyeli mültecilerin Türkiye’ye sÄ±ÄŸÄ±nma süreci 7 yÄ±lÄ± geçti. Ama 4 milyon Suriyeliye hâlâ mülteci statüsü verilmedi. KarÅŸÄ±lÄ±klÄ± entegrasyon çalÄ±ÅŸmalarÄ±nda ise yolun baÅŸÄ±nda bile deÄŸiliz. Bütün bunlara seçim meydanlarÄ±nda ve medyada kullanÄ±lan ayrÄ±mcÄ± dil de eklenince Suriyelilere yönelik saldÄ±rÄ±lar artÄ±ÅŸ gösterdi. Ä°zmir’in Bornova ilçesinin Çamdibi semtinde geçen hafta yaÅŸanan kitlesel saldÄ±rÄ± giriÅŸimini, mültecilerle ilgili çalÄ±ÅŸma yapan HalklarÄ±n Köprüsü DerneÄŸi (HKD) BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± YÄ±ldÄ±rÄ±m Åžahin ve Özgürlükçü Hukukçular Platformu Üyesi Avukat Deman Güler’le konuÅŸtuk.

Çamdibi’de mültecilere yönelik saldÄ±rÄ±nÄ±n altÄ±nda yaÅŸanan nedenleri sorgulayan HKD BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± YÄ±ldÄ±rÄ±m Åžahin, “Türkiye batÄ±dan gelenlerin dÄ±ÅŸÄ±nda hiç kimseye mülteci statüsü tanÄ±mÄ±yor. Mültecilerin kalÄ±ÅŸ süresi uzadÄ±kça tahammülsüzlük artÄ±yor. YoksullarÄ±n gözünde, artan kiralarÄ±n, düÅŸen ücretlerin, uzayan çalÄ±ÅŸma saatlerinin, iÅŸsizliÄŸin sebebi olarak görülüyorlar ve bir an önce ülkelerine geri gönderilmelerini istiyorlar. Ä°ktidar da bu statüsüz kitlenin razÄ± olduklarÄ± düÅŸük ücretler sayesinde ekonomiyi canlandÄ±rmayÄ± ve iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ±na karÅŸÄ± uyguladÄ±ÄŸÄ± düÅŸmanca politikalara karÅŸÄ± geliÅŸecek direniÅŸi kÄ±rmanÄ±n yedek gücü olarak kullanmayÄ± planlÄ±yor” dedi. Muhalefetin de iktidar partisine karÅŸÄ± olmak adÄ±na mülteciler üzerinden yabancÄ± düÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± körüklediÄŸini ekleyen Åžahin, “Özellikle kendini sosyal demokrat olarak tanÄ±mlayan partilerin buna düÅŸmeleri düÅŸündürücü” diye konuÅŸtu.

Çözüm önerilerini de dile getiren Åžahin ÅŸunlarÄ± söyledi: Devlet öncelikle misafir tanÄ±mlamasÄ±ndan vazgeçmeli. CoÄŸrafi sÄ±nÄ±rlandÄ±rma kaldÄ±rÄ±lmalÄ± ve bütün göçmenler için mülteci statüsü tanÄ±nmalÄ±. Ä°steyene vatandaÅŸlÄ±k verilmeli. Ä°ÅŸverenlerin hiç bir yasal hakkÄ± olmayan bu insanlarÄ± aÄŸÄ±r sömürü altÄ±nda çalÄ±ÅŸtÄ±rmalarÄ±nÄ±n önüne geçilmeli. AB ile yapÄ±lan geri gönderme anlaÅŸmasÄ± iptal edilmeli ve mültecilerin AB ülkelerine güvenli yollardan geçiÅŸleri olanaklÄ± hale getirilmeli. En önemlisi Suriye’deki savaÅŸ sona erdirilmeli.

Bornova Ã‡amdibi'de Suriyeli mÃ¼ltecilere saldÄ±rÄ±

‘ONLAR ARTIK TÜRKÄ°YE’NÄ°N BÄ°R PARÇASI’

Çamdibi’deki saldÄ±rÄ±larÄ±n son derece ürkütücü olduÄŸunu da ifade eden Åžahin “Suriyeli mülteciler ülkelerini isteyerek terk etmediler. YapÄ±lmasÄ± gereken bu insanlarla dayanÄ±ÅŸma içinde olmak ve yaralarÄ±nÄ± sarmalarÄ±na yardÄ±mcÄ± olmaktÄ±r. Bilinmesi gereklidir ki, bu insanlarÄ±n geri dönecekleri evleri, iÅŸleri ÅŸehirleri artÄ±k yok. Ä°thali düÅŸünülen patateslerin bile kimyasal ve radyoaktif kirlenme nedeniyle tehlikeli olduÄŸu düÅŸünülürken bu insanlarÄ±n Suriye ye dönmelerini nasÄ±l talep edebiliriz? Onlar 6-7 yÄ±ldÄ±r Türkiye’deler ve artÄ±k buralÄ±lar. Türkiye’nin bir parçasÄ± olduÄŸu kabul edilmeli ve buna uygun politikalar geliÅŸtirilmeli” ÅŸeklinde konuÅŸtu.

‘SALDIRININ TEMELÄ°NDE YABANCIYA ÖFKE VAR’

Özgürlükçü Hukukçular Platformu Üyesi Av. Deman Güler de, saldÄ±rÄ±yla ilgili olarak ÅŸunlarÄ± dile getirdi: “Bu tür toplumsal vakalarda gerçekte olanÄ±n önceki birikimler ve ön yargÄ±lar üzerine inÅŸa edilen uydurma bilgilerle infiale dönüÅŸtüÄŸünü eski deneyimlerimizden de biliyoruz. OlayÄ±n temelinde ise Türkiye’de Ä±srarla tartÄ±ÅŸmayÄ± reddettiÄŸimiz Ä±rkçÄ±lÄ±k ve yabancÄ±ya yani kendinden olmayana duyulan öfke olduÄŸunu düÅŸünüyorum. AldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bilgilere göre mültecilere yapÄ±lan saldÄ±rÄ±nÄ±n belli bir siyasi görüÅŸ sahibi gruptan gelmediÄŸi anlaÅŸÄ±lÄ±yor. HatÄ±rlarsak neredeyse tüm partilerin kampanyasÄ±nda ortaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ± yegane kavram Suriyelilerin gönüllü dönüÅŸüne olanak saÄŸlamaktÄ±. Gönüllü dönüÅŸ gibi nereye çeksen oraya gidecek bir kavramla anlatÄ±lmak istenenin esasÄ±nda iÅŸte toplumda karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± bulan bu yabancÄ± düÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±ndan baÅŸka bir ÅŸey olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyorum.”

Türkiye’de “mülteciyi ret” siyasetinin temellerinin AKP’den önce atÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatan Güler, “Bu insanlara bilinmez bir süre boyunca ‘AskÄ±da bir hayat yaÅŸa’ demek uluslararasÄ± mülteci hukukunun esaslarÄ±na aykÄ±rÄ±dÄ±r. Türkiye bu mültecilerin insan haklarÄ±ndan ziyade üç buçuk milyonluk bir nüfusun kendi kÄ±sa vadeli uluslararasÄ± siyasetine katkÄ±larÄ±na odaklanmÄ±ÅŸ durumdadÄ±r” dedi.

Türkiye soluna, demokrasi güçlerine de seslenen Güler, “Mülteci sorunu bir takÄ±m liberal hak örgütlerinin eline bÄ±rakÄ±lmayacak kadar derinlikli ve çok katmanlÄ±dÄ±r. DünyanÄ±n en büyük mülteci nüfusunu barÄ±ndÄ±ran ülkesinde yaÅŸÄ±yoruz. BaÅŸta entegrasyon ve Ä±rkçÄ±lÄ±kla mücadele gibi konularda solun tüm medeni dünyada üstlendiÄŸi rolü bizim de yerine getirmemiz gerekmektedir. Ä°zmir’deki vaka bu görevi üstlenmek adÄ±na bir milat olabilir diye düÅŸünüyorum” ifadelerini kullandÄ±.

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