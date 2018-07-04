Ekonomist Hayri KozanoÄŸlu: Ekonomi kontrolden Ã§Ä±ktÄ±

Ekonomik gidiÅŸatÄ± deÄŸerlendiren BÃ¼tÃ§e UzmanÄ± Prof. Dr. Hayri KozanoÄŸlu, yÃ¼ksek faiz tehlikesine dikkat Ã§ekerek 'Ä°kitisat politikasÄ± iflas etti' dedi.

Yasin KOBULAN

Prof. Dr. Hayri KozanoÄŸlu, ekonominin kontrolden çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek “Bu kadar yüksek faizle yatÄ±rÄ±m yapÄ±lmaz, istihdam saÄŸlanmaz. Araba kontrolden çÄ±ktÄ±” dedi.

Seçimler öncesi kendisini iyice hissettiren ekonomik kriz, her geçen gün ÅŸiddetini daha da arttÄ±rÄ±yor. En son TÜÄ°K’in yüzde 15.39 olarak açÄ±kladÄ±ÄŸÄ± yÄ±llÄ±k enflasyon rakamlarÄ± krizin büyüklüÄŸünü gösteriyor. GidiÅŸatÄ± deÄŸerlendiren Bütçe UzmanÄ± Prof. Dr. Hayri KozanoÄŸlu, arabanÄ±n kontrolden çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.

Yaz aylarÄ±nda enflasyonun normalde düÅŸüÅŸ eÄŸilimde olmasÄ± gerektiÄŸini ancak TÜÄ°K’in açÄ±kladÄ±ÄŸÄ± rakamlarÄ±n tam tersi gidiÅŸatÄ± gösterdiÄŸini belirten KozanoÄŸlu, “Meyve, sebze fiyatlarÄ±nÄ±n düÅŸüÅŸü ile ortalama enflasyonda düÅŸük gelir. Bu sefer tam tersi oldu. En fazla sebze, meyve arttÄ± ve tüketici enflasyonunda bir ayda 2.60’Ä±n üzerinde artÄ±ÅŸ oldu. AslÄ±nda hükümetin enflasyon hedefinin yüzde 5 olduÄŸunu düÅŸünürsek, bir ayda bir yÄ±llÄ±k enflasyonun yarÄ±sÄ± kadar artmÄ±ÅŸ oldu. Ve ÅŸu anda tüketici enflasyonu yüzde 15’in üzerine çÄ±ktÄ±. Bu da emeklilerin, kamu çalÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n, özel sektörde çalÄ±ÅŸan emekçilerin satÄ±n alma güçlerinde erozyona uÄŸratan yaÅŸam standartlarÄ±nÄ± aÅŸaÄŸÄ± çeken bir geliÅŸme. Biz çeÅŸitli zeminlerde gidiÅŸatÄ±n kötü olduÄŸunu söylemiÅŸtik. GeçtiÄŸimiz yÄ±llarda enflasyonun yüzde 9-10 civarÄ±nda seyrettiÄŸi zamanlarda dahi tüketici fiyatlarÄ± düÅŸük olduÄŸu için, özellikle petrol ve ham madde kaynaklÄ±, enflasyonun yukarÄ± sÄ±çrama dinamiÄŸini hükümet ve AKP yetkilileri gözden kaçÄ±rdÄ±. Åžimdi petrol fiyatlarÄ±, enerji fiyatlarÄ±, dünyada ham madde fiyatlarÄ± da artÄ±nca iÅŸ kontrolden çÄ±kmÄ±ÅŸ gibi görünüyor. Faizler çok yüksek, enflasyon çok yüksek, cari açÄ±k çok yüksek. Bu ÅŸartlar altÄ±nda döviz kuru tutulamÄ±yor. Ne yazÄ±k ki iflas etmiÅŸ bir iktisat politikasÄ± anlayÄ±ÅŸÄ± 24 Haziran’dan sonra devam edecek gibi görünüyor” diye konuÅŸtu.

'ENFLASYON ARTINCA KURLAR YÜKSELÄ°R'

Prof. Dr. Hayri KozanoÄŸlu (FotoÄŸraf: MA)

Döviz kurlarÄ±nda ki yükseliÅŸi de deÄŸerlendiren KozanoÄŸlu, “Bir ülke cari açÄ±klar açÄ±ÄŸÄ± veriyorsa ve döviz kazanamÄ±yorsa zaten döviz kuru hareketleri çok oynak olur. Öncelikle ülkede yatÄ±rÄ±m yapanlarÄ±n, kamu kaÄŸÄ±dÄ± alanlarÄ±n mevcut faiz ortamÄ±nda paradan para kazananlarÄ±n, bunun dolar bazÄ±nda, avro bazÄ±nda, baÅŸka paralar bazÄ±nda kârlÄ± olmasÄ±nÄ± garanti altÄ±na almalarÄ± gerekiyor. Enflasyon yükselince yüzde 15’in üzerine, Merkez BankasÄ± faiz oranÄ± 17.75, reel faiz düÅŸmüÅŸ oldu. ArtÄ±k yabancÄ± para Türkiye’ye girmek için TL’nin daha deÄŸer kaybetmesini bekler. TL’ye güveni iyice azalÄ±r. Bunun sonunda da döviz kurlarÄ± yukarÄ± sÄ±çrar. Bu beklenen bir durumdu. KaçÄ±nÄ±lmaz bir ÅŸekilde döviz kurlarÄ± ile enflasyon arasÄ±nda karÅŸÄ±lÄ±klÄ± bir iliÅŸki var. Enflasyon yukarÄ± çÄ±kÄ±nca döviz kuru çÄ±kar, döviz kuru yukarÄ± çÄ±kÄ±nca da, bu geçirgenlik etkisi nedeniyle enflasyonu etkilemiÅŸ olur” diye belirtti.

‘BORÇ ÖDENMESÄ° Ä°YÄ°CE ZORLAÅžACAK’

Faiz artÄ±ÅŸÄ±na gidene kadar döviz kurlarÄ±nÄ±n aÅŸaÄŸÄ±ya doÄŸru seyretmeyeceÄŸine dikkat çeken KozanoÄŸlu, deÄŸerlendirmelerini ÅŸöyle sürdürdü: “Diyelim enflasyonu biraz aÅŸaÄŸÄ±ya çektiniz, biraz istikrar kazandÄ±rdÄ±nÄ±z bu kadar yüksek faizle borçlanÄ±nca devlete bunun reel maliyeti artacak. Faizle borçlarÄ±nÄ± ödemesi iyice zorlanacak. GeçmiÅŸte ‘enflasyon kontrolden çÄ±kar, dikkatli olun’ diyenler bu bilgiye dayanarak söylüyorlardÄ±. ArabayÄ± çok hÄ±zlandÄ±rÄ±rsanÄ±z durdurmaya çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda araba takla atar, takla atmasa da lastikleri zarar görür. Bunu diyorduk. Ne yazÄ±k ki bir kez daha bizim gibi eleÅŸtirel iktisatçÄ±larÄ±n söylediÄŸi doÄŸru çÄ±ktÄ± ama demek ki bizler, muhalefet bu durumu yurttaÅŸlarÄ±mÄ±za yeterince anlatamamÄ±ÅŸÄ±z ki 24 Haziran’da gelen tehlikeyi tam olarak algÄ±layamamÄ±ÅŸ yurttaÅŸlarÄ±mÄ±z. Bir kez daha bu yanlÄ±ÅŸ iktisadi politika anlayÄ±ÅŸÄ±na zaman kazandÄ±rmÄ±ÅŸ oldular.” (MA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 Temmuz 2018 20:08

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