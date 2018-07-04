Urfa'da 14 yaÅŸÄ±ndaki Ã§ocuÄŸa cinsel istismarda bulunan S.Y. tutuklandÄ±

Siverek'te memur olan S.Y., 14 yaÅŸÄ±ndaki bir Ã§ocuÄŸa cinsel istismarda bulunduÄŸu gerekÃ§esiyle tutuklandÄ±.Â

Urfa'nÄ±n Siverek ilçesinde memur olan S.Y. isimli erkek, 14 yaÅŸÄ±ndaki bir çocuÄŸa cinsel istismarda bulunduÄŸu gerekçesiyle tutuklandÄ±. S.Y.’nin evine küçük yaÅŸta bir erkek çocuÄŸunun girmesi üzerine mahalle sakinleri evi takibe aldÄ±. 14 yaÅŸÄ±ndaki çocuÄŸa istismarda bulunduÄŸuna ÅŸahitlik eden mahalleli durumu polise bildirdi.

Ä°hbar üzerine olay yerine gelen polis, S.Y.’yi gözaltÄ±na aldÄ±. S.Y. çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (Urfa/MA)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 Temmuz 2018 19:56

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