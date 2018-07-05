SeÃ§im, iÅŸÃ§i sÄ±nÄ±fÄ± ve halk demokrasisi

Burjuva iktidarlar tarafÄ±ndan seÃ§imden seÃ§ime tartÄ±ÅŸmamÄ±za 'izin verilen' oy hakkÄ± ve 'demokrasi' kavramlarÄ± iÅŸÃ§i sÄ±nÄ±fÄ± iÃ§in ne ifade ediyor?

Kadir YALÇIN

Burjuva iktidarlar tarafÄ±ndan seçimden seçime tartÄ±ÅŸmamÄ±za “izin verilen” oy hakkÄ± ve “demokrasi” kavramlarÄ± iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ± için ne ifade ediyor, ne ifade etmeli?

Seçimlerde iÅŸçi ve emekçilere biçilen rol, iktidarlar istedikçe; genel oy hakkÄ±nÄ± kullan, sermeye temsilcilerini seç. Oysa seçim sistemi adil, eÅŸit ve demokratik deÄŸil. Ä°ÅŸçi ve emekçilerin oy verdiÄŸi milletvekili adaylarÄ±nÄ±n ezici çoÄŸunluÄŸu sermaye temsilcilerinden oluÅŸuyor. Bu vekiller görev yaptÄ±klarÄ± sürede sermayenin çÄ±karlarÄ±nÄ± savunup, ona göre yasalar ve kanunlar çÄ±karÄ±yor. Bu sistemin adÄ±na ise “çoÄŸulcu parlamenter sistem” diyorlar. Ä°ÅŸçi ve emekçilerin oy vermek dÄ±ÅŸÄ±nda yönetme sürecine katÄ±lmasÄ±, kendilerini bu sistem içinde ifade etmesi, mümkün deÄŸil.

Türkiye’deki sistemin özü, kapitalistlerin çÄ±karlarÄ±nÄ± korumak ve bütünüyle onun yasalarÄ±na uygun hareket eden bir yönetim biçimini saÄŸlamak. AnayasasÄ±, yasalarÄ±, kanunlarÄ± böyle düzenlenmiÅŸ, böyle iÅŸliyor. Anayasa baÅŸta olmak üzere demokratik tek bir yasa, kanun, kurum yok.

Ancak iÅŸçilerin ve emekçilerin kendi mücadelesi sonucu yasalar ve kanunlar iÅŸçilerden yana yorumlanabilir, bir takÄ±m kazanÄ±mlar saÄŸlanabilir, kimi kurumlar az da olsa demokratik içeriÄŸe bürünebilir.

YENÄ° SERMAYE PROGRAMI

Son 24 Haziran seçimiyle birlikte Türkiye yeni bir sürece girdi. Burjuva parlamenter sistem yerine cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± hükümeti (özünde baÅŸkanlÄ±k, tek adam yönetimi) sitemine (CHS) geçildi. Daha atÄ±lacak adÄ±mlar olmakla beraber, önemli bir mesafe katedildi. AKP ve onun lideri ErdoÄŸan, önümüzdeki beÅŸ yÄ±l ülkeyi yönetmek üzere kendi programÄ±nÄ±, yani sermaye programÄ±nÄ± oluÅŸturacak.

Zira daha seçim sonuçlarÄ±nÄ±n mürekkebi kurumadan sermaye örgütleri harekete geçti. TÜSÄ°AD, TOOB, TÜRKONFED baÅŸta olmak üzere sermaye örgütleri iktidardan istediklerini peÅŸ peÅŸe sÄ±raladÄ±. Bugüne kadar uygulanan sermaye programÄ±nÄ±n devam etmesini, üzerine yenilerinin eklenmesini, saldÄ±rÄ±larÄ±n katmerleÅŸmesini istiyorlar. Araya demokrasi, özgürlük gibi kavramlarÄ± sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±rarak, programlarÄ±nÄ±n ve isteklerinin toplumun talebi gibi görünmesini saÄŸlamaya çalÄ±ÅŸÄ±yorlar.

Peki durum gerçekten öyle mi? Sermaye örgütlerinin talepleri ile en geniÅŸ iÅŸçi ve emekçi talebi ne kadar örtüÅŸüyor? Ä°ktidar iÅŸçi ve emekçilerin talebini ne kadar dikkate alÄ±yor ve yerine getiriyor?

Türkiye’nin son otuz yÄ±llÄ±k geçmiÅŸi sermaye iktidarlarÄ±nÄ±n iÅŸçi ve emekçilerin talebine kulaklarÄ±nÄ± tÄ±kadÄ±klarÄ±, görmedikleri, tersine sermaye programlarÄ±nÄ± hayata geçirdiklerini gösteriyor. 24 Ocak kararlarÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda mücadele eden iÅŸçi ve emekçilere karÅŸÄ± yapÄ±lan 12 Eylül askeri darbesi ve sonrasÄ±ndaki süreç bunun en açÄ±k göstergesi. Dönemin TÄ°SK BaÅŸkanÄ± Halit Narin “Åžimdiye kadar hep iÅŸçiler güldü, ÅŸimdi gülme sÄ±rasÄ± bizde” diyerek durumu çok somut ortaya koymuÅŸtu. ArdÄ±ndan 24 Ocak kararlarÄ±, cunta ve sonraki hükümetler eliyle uygulanageldi.

DERVÄ°Åž PROGRAMINI KÄ°M UYGULADI?

2002 krizi ve Kemal DerviÅŸ programÄ± da açÄ±k ve net. Bütünüyle iÅŸçi ve emekçilere saldÄ±rÄ± yasalarÄ±yla dolu… Meclis gece gündüz çalÄ±ÅŸarak, on beÅŸ günde on beÅŸ saldÄ±rÄ± yasasÄ± çÄ±kardÄ±. Önceki hükümet döneminde çÄ±karÄ±lan Kemal DerviÅŸ programÄ±nÄ± harfiyen uygulayan AKP ve onun lideri ErdoÄŸan oldu. Uygulanan program özelleÅŸtirme, kayÄ±t dÄ±ÅŸÄ± istihdam, esnek çalÄ±ÅŸma, sendikasÄ±zlaÅŸtÄ±rma, iÅŸ güvencesinden yoksunluk, iÅŸ cinayetleri ve milyonlarca taÅŸeron iÅŸçi, tarÄ±mÄ±n çökertilmesi, saÄŸlÄ±ÄŸÄ±n ve eÄŸitimin piyasaya açÄ±lmasÄ±, hastanÄ±n ve eÄŸitim alanÄ±nÄ±n müÅŸteri olarak görülmesi, kamu kaynaklarÄ±nÄ±n yaÄŸmalanmasÄ±, sermayeye aktarÄ±lmasÄ± ilk akla gelenler. Bütün bu saldÄ±rÄ± yasalarÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra, iktidar 15 Temmuz darbe giriÅŸimini, yeni saldÄ±rÄ± yasalarÄ± için dayanak yaptÄ±, KHK’ler, OHAL ilanÄ±, grev yasaklarÄ±, on binlerce tutuklama, kamudan yüz binin üzerinde ihraç, Kürt sorununda savaÅŸçÄ± politikalara dönüÅŸ, bütün hak arayan muhalif kesimlerin terörize edilmesi ve terörle suçlanma süreci devam ediyor.

Tek adam yönetimi sermayenin çÄ±karlarÄ±nÄ± ve isteklerini hÄ±zla yerine getirmek üzere yeniden bir inÅŸa süreci yaÅŸayacak. Sermaye örgütleri bu nedenle iktidarÄ±n önüne yeni bir program koydu ve bunun harfiyen yerine getirilmesini istiyor. Türkiye sermayesi ve uluslararasÄ± tekeller, her dönem kendi programlarÄ±nÄ± uygulatacak araçlarÄ± bulup çÄ±karÄ±yor. Yeniden iÅŸçi ve emekçilerin sermayeye yedeklenmesi için her yolu deniyor. Son seçimde yaÅŸanan süreç de bunu gösterdi.

Ä°ÅžÇÄ° SINIFININ Ä°KÄ° GÖREVÄ°

Türkiye iÅŸçi ve emekçileri durumu deÄŸiÅŸtirecek yeni bir mevziiye geçmeden durum deÄŸiÅŸmez. Bunun için Türkiye iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ± ve emekçilerinin önünde iki temel görev var. Birincisi en acil talepler etrafÄ±nda sermayenin saldÄ±rÄ±larÄ±na karÅŸÄ± en geniÅŸ mücadeleci birliÄŸi kurmak, birliÄŸin önündeki her türden engelleri kaldÄ±racak yeteneÄŸi göstermek, sendikal bürokrasiyi alt edecek uyanÄ±klÄ±ÄŸa sahip olmak. Ä°kincisi sermayenin önümüze koyduÄŸu yönetim biçimine karÅŸÄ± kendisini yöneteceÄŸi bir sistemi inÅŸa etmek üzere yola koyulmasÄ±. Yani sorunun esasÄ±, iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ±nÄ±n, kendisi için sÄ±nÄ±f olmadan ve sÄ±nÄ±f olarak mücadele etmeden durumun deÄŸiÅŸmeyeceÄŸi…

Türkiye halklarÄ±nÄ±n yapmasÄ± gereken, iÅŸçi ve emekçilerin beÅŸ yÄ±lda bir önüne gelen sermaye temsilcilerini seçmek deÄŸil; fabrikasÄ±nda, sendikasÄ±nda, oturduÄŸu semtte temsilcisini, yerel yöneticilerini, yargÄ±cÄ±nÄ±, her kademedeki seçeceÄŸi yöneticileri demokratik mekanizma eliyle seçmesi, görev yapmadÄ±klarÄ±nda geri çaÄŸÄ±rma mekanizmasÄ±nÄ± kurmasÄ±dÄ±r. Bunun adÄ± da halk demokrasisi ve halk egemenliÄŸidir. Bugünün görevi ve çÄ±tanÄ±n konacaÄŸÄ± yer burasÄ± olmalÄ±dÄ±r.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 Temmuz 2018 19:48

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