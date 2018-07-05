'BÃ¶lgeâ€™de gelecek belirsizliÄŸi seÃ§meni AKPâ€™ye yÃ¶nlendirdi'

BÃ¶lge illerinde saha Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± yÃ¼rÃ¼ten Rawest'in YÃ¶netim Kurulu Ãœyesi Roj Esir Girasun'la 24 Haziran seÃ§imlerinin sonuÃ§larÄ±nÄ± deÄŸerlendirdik.

Ä°nanç YILDIZ

DiyarbakÄ±r

Bölge illerinde saha çalÄ±ÅŸmalarÄ± yürüten Rawest Ä°nsani ve Siyasi AraÅŸtÄ±rmalar Merkezi ile 24 Haziran seçim sonuçlarÄ±nÄ± deÄŸerlendirdik. SorularÄ±mÄ±zÄ± cevaplandÄ±ran Rawest Yönetim Kurulu Üyesi Roj Esir Girasun, Bölge’de HDP oylarÄ±nÄ±n düÅŸmesiyle ilgili çatÄ±ÅŸmalÄ± süreçten kaynaklÄ± ‘gri bölge’ olarak tabir ettiÄŸi bir kesimin faturayÄ± Kürt siyasetine çÄ±kararak oy vermediÄŸini söyledi. HDP tabanÄ±nda umuttan çok inattan oy veren bir kesimin olduÄŸunu söyleyen Girasun, AKP seçmeninin ise eskisi gibi umutlu bir ÅŸekilde oy vermediÄŸini düÅŸünüyor. HDP’nin bu kesimlerin kazanÄ±mlarÄ±nÄ± güvenceye alan bir yaklaÅŸÄ±m göstermediÄŸini belirten Girasun, “Kötü bir AKP var ve meçhul bir gelecektense AKP’yi tercih ettiler” dedi. Girasun, olasÄ± erken seçim tartÄ±ÅŸmalarÄ± için de HDP’nin kayyÄ±m atanan belediyeleri alacaÄŸÄ±nÄ± 24 Haziran sonuçlarÄ±nÄ±n kendilerine gösterdiÄŸini dile getirdi.

‘ÇATIÅžMANIN FATURASI KÜRT SÄ°YASETÄ°NE ÇIKARILDI’

Bölge illerinde bir önceki seçime göre oylarÄ±nÄ±n düÅŸmesini neye baÄŸlÄ±yorsunuz?

Öncelikle 5-6 MayÄ±s’ta bir araÅŸtÄ±rma yaptÄ±k, ardÄ±ndan 2-3 Haziran’da bir araÅŸtÄ±rma yaptÄ±k. 2 araÅŸtÄ±rmada da HDP’yi 1 KasÄ±m oyunun üstünde bulmadÄ±k. 1 KasÄ±m oyunun altÄ±nda ve benzer ÅŸekildeydi. O açÄ±dan sonuç bizim için de sürpriz olmadÄ±. 1 KasÄ±m’dan bu yana Kürtlerde çok çatÄ±ÅŸma oldu. Haliyle insanlar devlete, iktidara yakÄ±n cümleler kurdu. Bu cümleler o kadar tekrarlandÄ± ki bir genel kabule döndü. Ama burada temel mesele insanlar öfkelendi, kÄ±zdÄ± ama arada bir gri bölge var. Bu bölge çatÄ±ÅŸmanÄ±n faturasÄ±nÄ± Kürt siyasetine çÄ±kardÄ±. Kürt siyasetinde bir umut göremiyor. 1 KasÄ±m'da oyunu verdi, bunun karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± bulamadÄ±. Bu yüzden biraz geri çekildi.

‘SEÇÄ°MLERDE ESKÄ° HEYECAN YOKTU’

Roj Esir Girasun (FotoÄŸraf: RAWEST)

Neden umut göremedi?

Kürt seçmen içinde homojen bir seçmen yok. HDP’ye oy veren kesimlerin de umuttan çok inattan, öfkeden oy verdiÄŸini düÅŸünüyorum. Bir ÅŸey deÄŸiÅŸecek, önemli ÅŸeyler olacak meselesinden çok bir inada, bir öfkeye dair HDP’nin oylarÄ±nÄ±n 1 KasÄ±m seviyesinde olduÄŸunu görüyorum. Umut meselesinde 7 Haziran’dan sonra iktidar, otoritesini gittikçe saÄŸlamlaÅŸtÄ±rdÄ±. OlabildiÄŸince alana daha çok sahip olmaya baÅŸladÄ±. Bir çaresizlik de oluÅŸtu aslÄ±nda. Belediye baÅŸkanlarÄ± büyük oylarla seçildi, kayyÄ±mlar atandÄ±. Milletvekilleri seçildi, düÅŸürüldü ve yapÄ±lan hiçbir ÅŸey yoktu. O açÄ±dan 7 Haziran enerjisinden sonra ortaya 'yok' kÄ±sÄ±mda bir ÅŸey çÄ±kÄ±nca, insanlar o yüzden seçimlerin üzerine de o kadar düÅŸmedi. O eski heyecan olmadÄ±.

‘ESKÄ°SÄ° GÄ°BÄ° UMUTLU OY VERMEDÄ°LER’

ErdoÄŸan en son DiyarbakÄ±r mitinginde “ArtÄ±k Kürt sorunu yoktur” dedi. Yine Bölge aÄŸÄ±r bir süreç geçirdi ancak AKP ve ErdoÄŸan hatÄ±rÄ± sayÄ±lÄ±r bir oy aldÄ±. Bunu nasÄ±l deÄŸerlendiriyorsunuz?

Oy, bir siyasal yatÄ±rÄ±mdÄ±r. Ä°nsanlar biraz kaybedecekleri yere mümkün olduÄŸunca yatÄ±rÄ±m yapmÄ±yorlar, oy da vermiyorlar. AKP güçlü olduÄŸu için geldi bu oylar. Ä°ki, Bölge’de AKP seçmeninin eskisi gibi çok içten bir ÅŸekilde oy vermediÄŸini düÅŸünüyorum. Eskisi gibi umutlu bir ÅŸekilde oy vermiyor. Ä°ç Anadolu’daki gibi aynÄ± oranda oy veriyor olsa da motivasyondaki karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± aynÄ± deÄŸil. Daha fazla rahatsÄ±z ama HDP’yi de Bölge’de kendi güvencelerini koruyabilmesi ve belirsizlikler açÄ±sÄ±ndan AKP karÅŸÄ±sÄ±nda alternatif göremedi. Kötü bir AKP var ve meçhul bir gelecektense AKP’yi tercih etti.

Bu belirsizlikler nedir?

7 Haziran sonrasÄ±nda denediler. Muhafazakar seçmen AKP’den rahatsÄ±z ama 'tekrar bir sÄ±kÄ±ntÄ± olur mu?' diyorlardÄ±. HDP ve diÄŸer muhalif partiler muhafazakarlarÄ±, kazanÄ±mlarÄ±nÄ± koruyabilecekleri konusunda ikna edemedi. Güvenceden kastÄ±m bu. Bu belki geçiÅŸ süreciyle yapÄ±labilirdi, yapÄ±lmadÄ±. Bir de HDP aday listelerinde farklÄ± çevrelere dokunabilen isimler daha azdÄ±. HDP’nin adaylarÄ± daha fazla kendi kitlesiyle iletiÅŸimi olanlardÄ±.

‘BATI’DAN HDP’YE DAYANIÅžMA OYU GELDÄ°’

BatÄ±’da ise HDP oylarÄ±nda yükselme oldu. Bunu nasÄ±l deÄŸerlendiriyorsunuz?

Bir, HDP’nin barajÄ± geçmesi için CHP seçmeninden büyük bir dayanÄ±ÅŸma oyunun geldiÄŸini görüyoruz. Ä°ki, HDP artÄ±k sol parti olma, Türkiye partisi olma misyonunu daha inandÄ±rÄ±cÄ± hale getirdi. Çünkü vekil profilindeki deÄŸiÅŸiklik ile CHP’nin o alanda boÅŸluk bÄ±rakmasÄ±yla, baraj sorunu ile; emanet oy diyemeyeceÄŸim çünkü haksÄ±zlÄ±k olur; ama soldan kendisini sosyal demokrat olarak nitelendirenlerden ciddi bir oy geldi. Ne kadarÄ± kalÄ±cÄ± olur bilemiyorum ama Türkiye’nin batÄ±sÄ±nda yaÅŸayan Kürtlerin Bölge ile orantÄ±lÄ± oy verdiÄŸini düÅŸünüyorum.

‘MHP 7 HAZÄ°RAN OYLARINI ALDI’

Bölge’de MHP oylarÄ±ndaki yükseliÅŸleri neye baÄŸlÄ±yorsunuz?

MHP 1 KasÄ±m üzerinden deÄŸil de 7 Haziran üzerinden baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda çok bir oy artÄ±rmamÄ±ÅŸ. 7 Haziran’da aldÄ±ÄŸÄ± oylarÄ±n biraz üzerine eklemiÅŸ aslÄ±nda. 7 Haziran sonrasÄ±nda AKP’ye verilen oylar yeniden MHP’ye geldi. Bu oylarÄ±n çoÄŸunluÄŸunu Kürt illerindeki Arap ve Türklerden aldÄ±.

‘HDP KAYYIM ATANAN BELEDÄ°YELERÄ° ALACAK’

Erken yerel seçim tartÄ±ÅŸmalarÄ± gündemde. OlasÄ± bir seçimde Bölge illeri için nasÄ±l bir öngörünüz var?

DBP’nin elinde 70 ilçe belediyesi vardÄ±. 67’sine kayyÄ±m atanmÄ±ÅŸtÄ±. KayyÄ±m atanan 67 belediyenin olduÄŸu 62 ilçede 24 Haziran’da HDP birinci çÄ±kmÄ±ÅŸ. 11 tane il belediyesi var DBP’nin elinde, 11’ine kayyÄ±m atanmÄ±ÅŸtÄ±. 11 ilin 10’unda HDP 24 Haziran’da birinci oldu Bitlis dÄ±ÅŸÄ±nda. Bunun dÄ±ÅŸÄ±nda ÅŸöyle bir veri var. Åžu an AKP ve CHP’de olan 20 ilçe ve 1 ilde ise HDP birinci durumda. Ardahan merkezde birinci durumda ÅŸu an. AÄŸrÄ±’da 4 ilçe belediyesi kendisinde deÄŸilken 24 Haziran sonuçlarÄ±na göre alÄ±yor. HDP kayyÄ±m atanan belediyelerin neredeyse tamamÄ±nÄ± alacaÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyorum. Bunu 24 Haziran sonuçlarÄ± bize gösterdi.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 Temmuz 2018 19:40

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