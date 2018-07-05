Sanatsal tutkunun estetikle buluÅŸmasÄ±

Bu yÄ±lki temasÄ± 'YÃ¼reÄŸi Etkileyen HaklÄ± GÃ¼Ã§: Tutku' olan Akbank 36. GÃ¼nÃ¼mÃ¼z SanatÃ§Ä±larÄ± Ã–dÃ¼lÃ¼ sergisi sanatseverlerle buluÅŸtu.

Edanur TANIÅž

Ä°stanbul

Akbank 36. Günümüz SanatçÄ±larÄ± Ödülü sergisi sanatseverlerle buluÅŸtu. Bu yÄ±lki temasÄ± “YüreÄŸi Etkileyen HaklÄ± Güç: Tutku” olan yarÄ±ÅŸmaya yapÄ±lan 750 baÅŸvurudan, 18 sanatçÄ±nÄ±n eseri sergilenmeye hak kazandÄ±. KüratörlüÄŸünü Nadim Samman’Ä±n üstlendiÄŸi sergide, resim, heykel, enstalasyon ve video gibi çeÅŸitli türlerde üretilen eserler bulunuyor. Akbank Sanat 28 Temmuz’a kadar birbirinden farklÄ± ve ilgi çekici eserleriyle sanatseverleri misafir etmeye devam edecek.

TAÅž YIÄžINLARININ ARASINDAKÄ° Ä°SÄ°MSÄ°Z

Sergide “Ä°simsiz” isimli video çalÄ±ÅŸmasÄ±yla dikkat çekmeyi baÅŸaran 20 yaÅŸÄ±ndaki genç yetenek Hasan Mert Öz eserinde bilim kurgu filmlerinden yola çÄ±kÄ±yor. Videosunda “kalifiye” ve “vasÄ±fsÄ±z” ayrÄ±mÄ±na odaklanan Öz, yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± yerin farkÄ±nda olmayan insanÄ±n trajedisini bilim kurgu bir üslupla aktarÄ±yor. Öz’ün çalÄ±ÅŸmasÄ±na diÄŸer bir açÄ±dan baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda ise insan soyunun bilgisayarlarla olan imtihanÄ±nÄ± görüyoruz. Ä°mgesel bir anlatÄ±mla bilgisayarlar kentten uzaklaÅŸmanÄ±n ve kayÄ±tsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n aracÄ± olarak karÅŸÄ±mÄ±za çÄ±kÄ±yor. TaÅŸ yÄ±ÄŸÄ±nÄ±n arasÄ±nda kalan, kendi attÄ±ÄŸÄ± çÄ±ÄŸlÄ±ÄŸÄ± duymayan, yapayalnÄ±z kalan bir bireyin hazin sonunu gözler önüne seriyor.

TARÄ°HSEL VE POLÄ°TÄ°K BÄ°R ÇALIÅžMA: SESSÄ°Z

Meltem Begiç’in “Bê Dengî” (Sessiz) isimli enstalasyonu politik ve tarihsel göndermesiyle dikkatlerden kaçmÄ±yor. Enstalasyon parçalanmÄ±ÅŸ kapÄ± ve pencerelerden oluÅŸuyor. ParçalanmÄ±ÅŸ nesneleri politik ve tarihsel bir boyuta taÅŸÄ±yan ise nesnelerin üzerine konan çarpÄ± iÅŸaretleri... Bu iÅŸaretler bizi yakÄ±n dönemin en büyük katliamlarÄ±ndan MaraÅŸ’a götürüyor. ÇalÄ±ÅŸmasÄ±nda hikaye anlatÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Begiç, kapÄ±nÄ±n parçalarÄ± üzerindeki kÄ±rmÄ±zÄ± çarpÄ± iÅŸaretleriyle baÅŸta Aleviler olmak üzere her konuda toplumun ötekileÅŸtirdiÄŸi insanlara gönderme yapÄ±yor.

AKSOY, YÜZLEÅžME’YE DAVET EDÄ°YOR

Sergide gezerken bir çalÄ±ÅŸma sanatseverleri “YüzleÅŸme”ye davet ediyor. Daveti yapan ise SanatçÄ± AyÅŸe Nilden Aksoy... Bizleri Yedikule BostanlarÄ±’na götüren Aksoy, orada çalÄ±ÅŸan tarÄ±m iÅŸçileriyle tanÄ±ÅŸtÄ±rÄ±yor. Dört tarÄ±m iÅŸçisinin baskÄ± tekniÄŸiyle yapÄ±lan portrelerini izliyoruz. Portreleri görebilmek için önce önlerindeki siyah perdeleri kaldÄ±rmamÄ±z gerekiyor. Ve “yüzleÅŸme” baÅŸlÄ±yor. Kentin göbeÄŸinde, her gün geçerken görmezden geldiÄŸimiz tarÄ±m iÅŸçilerine “merhaba” diyoruz. ÇalÄ±ÅŸmada portre baskÄ±sÄ± yapÄ±lan tarÄ±m iÅŸçilerini renklendiren boyalar ise kimyasal deÄŸil, bitkisel... Tam da tarÄ±m iÅŸçilerine uygun... Portrelerin hemen yanÄ±ndaki videoda ise çalÄ±ÅŸmanÄ±n nasÄ±l hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± izliyoruz.

SANATSAL TUTKU ESTETÄ°K BÄ°R ANLATIM

Genç sanatçÄ±larÄ±n çalÄ±ÅŸmalarÄ± pek çok açÄ±dan bizlere bir deneyim sunuyor. Her çalÄ±ÅŸmada sanatsal tutku, estetik bir anlatÄ±mla karÅŸÄ±mÄ±za çÄ±kÄ±yor. Kimi zaman ‘videoart’la kimi zaman tabloyla kimi zaman da ‘enstalasyon’la... Biz sadece üç çalÄ±ÅŸmadan bahsettik... Geriye 15 baÅŸlÄ±kta birçok çalÄ±ÅŸma Akbank Sanat’ta meraklÄ±larÄ±nÄ± bekliyor.

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