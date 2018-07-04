DÄ°SKâ€™ten artan enflasyon aÃ§Ä±klamasÄ±: TÃ¼m Ã¼cretler artÄ±rÄ±lsÄ±n

DÄ°SK, artan enflasyona iliÅŸkin 'Krizi biz iÅŸÃ§iler yaratmadÄ±k, bedelini de biz Ã¶demeyeceÄŸiz' aÃ§Ä±klamasÄ± geldi.

Haziran ayÄ±nda son 15 yÄ±lÄ±n en yüksek enflasyonu yaÅŸanmasÄ± sonrasÄ± Devrimci Ä°ÅŸçi SendikalarÄ± Konfederasyonundan (DÄ°SK) ücretlerin artÄ±rÄ±lmasÄ± talebi geldi. “Türkiye yüksek enflasyon ve yüksek iÅŸsizlik kÄ±sÄ±r döngüsüne giriyor” denilen açÄ±klamada tüm iÅŸçi ücretlerine enflasyon farkÄ±nÄ±n eklenmesi gerektiÄŸi belirtildi.

DÄ°SK adÄ±na Genel BaÅŸkan Arzu ÇerkezoÄŸlu tarafÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamada, düÅŸük ücretli, yoksul ve emekli tüketicilerin enflasyonunun, 15.4 olarak duyurulan enflasyondan daha yüksek olduÄŸu vurgulandÄ±.

Bütün verilerin, enflasyonun önümüzdeki aylarda da artÄ±ÅŸ eÄŸilimde olacaÄŸÄ±nÄ± iÅŸaret ettiÄŸini söyleyen ÇerkezoÄŸlu, “Üretici fiyatlarÄ±ndaki artÄ±ÅŸlarÄ±n kÄ±sa bir süre sonra tüketici fiyatlarÄ±na da yansÄ±masÄ± kaçÄ±nÄ±lmaz olduÄŸundan enflasyonun temmuz ve aÄŸustos aylarÄ±nda da artmaya devam etmesi beklenmektedir. Öte yandan seçim sonrasÄ± yapÄ±lan zamlarÄ±n henüz istatistiklere yansÄ±madÄ±ÄŸÄ± dikkate alÄ±nacak olursa tüketici fiyatlarÄ±nda önümüzdeki aylarda önemli artÄ±ÅŸlar yaÅŸanacaktÄ±r. Dövizdeki tÄ±rmanÄ±ÅŸÄ±n etkileri de önümüzdeki aylarda fiyatlara yansÄ±maya devam edecek” dedi.

KRÄ°ZÄ°N BEDELÄ°NÄ° ÖDEMEYECEÄžÄ°Z

Türkiye’nin, döviz kurunun ve faizin aynÄ± anda artmasÄ±nÄ±n getirdiÄŸi yüksek enflasyon ve yüksek iÅŸsizliÄŸin bir arada yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± tehlikeli bir tablo ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olduÄŸunu ifade eden ÇerkezoÄŸlu ÅŸu tespitleri yaptÄ±: “Bu tablo emekçiler açÄ±sÄ±ndan hem iÅŸsizlik hem gelir kaybÄ± anlamÄ±na gelmektedir. Yüksek enflasyon ve ekonomik durgunluk, istihdamda daralmayÄ±, iflaslarÄ± ve iÅŸyeri kapanmalarÄ±nÄ± beraberinde getirebilir. Önümüzdeki aylarda iÅŸsizlikte tÄ±rmanma yaÅŸanabilir”.

YaÅŸanacak krizin faturasÄ±nÄ±n, her zaman olduÄŸu gibi, emekçilerin sÄ±rtÄ±na yüklenmeye çalÄ±ÅŸÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± belirten ÇerkezoÄŸlu, “Nitekim seçimlerin hemen ardÄ±ndan peÅŸ peÅŸe gelen zamlar, acÄ± reçetenin uygulanmaya baÅŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± gösteriyor” dedi.

Israrla sürdürülen sermaye yanlÄ±sÄ± neoliberal politikalarÄ±n ve hükümetin kendi beceriksizliÄŸinin ürünü olan ekonomik krizin faturasÄ± emekçilerin sÄ±rtÄ±na yüklenmesinin kabul edilemeyeceÄŸini söyleyen ÇerkezoÄŸlu, “Krizi biz iÅŸçiler yaratmadÄ±k, krizin bedelini de biz ödemeyeceÄŸiz” ÅŸeklinde konuÅŸtu.

ENFLASYON ASGARÄ° ÜCRETÄ° YUTTU!

Enflasyondaki hÄ±zlÄ± artÄ±ÅŸÄ±n 19 milyon civarÄ±ndaki ücretli ve maaÅŸlÄ± çalÄ±ÅŸanÄ±n gelirlerinin reel olarak erimesine yol açtÄ±ÄŸÄ±na dikkat çeken ÇerkezoÄŸlu ÅŸu talepleri sÄ±raladÄ±:

♦ Asgari ücret baÅŸta olmak ücretler revize edilmeli ve enflasyon kaynaklanan kayÄ±p ile büyüme artÄ±ÅŸÄ± eklenerek ücretler yeniden belirlenmelidir.

♦ Asgari ücrete 2018 yÄ±lÄ± için yapÄ±lan yüzde 14 civarÄ±ndaki zam daha ÅŸimdiden enflasyonun altÄ±nda kalmÄ±ÅŸtÄ±r. Asgari ücret yÄ±l sonu beklenmeden gözden geçirilmeli ve enflasyon artÄ±ÅŸÄ± ve büyüme dikkate alÄ±narak yeniden hesaplanmalÄ±dÄ±r.

♦ Enflasyondaki hÄ±zlÄ± artÄ±ÅŸ sadece asgari ücretle çalÄ±ÅŸanlarÄ±n deÄŸil tüm çalÄ±ÅŸanlarÄ±n ücretlerinde reel kayÄ±plara yol açmaktadÄ±r. Öte yandan ücret ve maaÅŸla çalÄ±ÅŸanlar yÄ±lÄ±n ortasÄ±na doÄŸru vergi dilimleri yüzünden kayba uÄŸramaktadÄ±r. Böylece çalÄ±ÅŸanlar bir yandan enflasyon bir yandan da vergi dilimi kaybÄ± nedeniyle yoksullaÅŸmaktadÄ±r.

♦ Enflasyondaki rekor artÄ±ÅŸ, vergi dilimi kaybÄ± ve ekonomik büyüme dikkate alÄ±narak ücretler derhal revize edilmeli ve artÄ±rÄ±lmalÄ±dÄ±r. (EKONOMÄ° SERVÄ°SÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 Temmuz 2018 18:35

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