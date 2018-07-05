Aynadaki opera: La Traviata

Avrupaâ€™da bÃ¼yÃ¼k baÅŸarÄ± kazanan soprano Burcu Uyarâ€™Ä±n baÅŸrolÃ¼nÃ¼ oynadÄ±ÄŸÄ± La Traviata, Ä°stanbul Opera Festivaliâ€™nde sahnelendi.

Özlem ERTAN

Ä°talyan Besteci Giuseppe Verdi’nin en sevilen operalarÄ±ndan La Traviata, güzel ama talihsiz bir kadÄ±nÄ±n, Marie Duplessis’in gerçek öyküsünü anlatÄ±r. 1847’de, henüz 23 yaÅŸÄ±ndayken veremden ölen Marie Duplessis, Paris’te yaÅŸamÄ±ÅŸ ve pek çok zengin, ünlü erkeÄŸin sevgilisi olmuÅŸtu. Bir partide karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ± Yazar Alexandre Dumas Fils ile de aÅŸk yaÅŸayan kadÄ±n, muhtemelen çok sevmiÅŸti onu. Çünkü diÄŸer sevgililerinin aksine ondan para almÄ±yordu.

Alexandre Dumas Fils, Marie Duplessis’in hayatÄ±ndan ve onunla yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± aÅŸktan yola çÄ±karak meÅŸhur KamelyalÄ± KadÄ±n romanÄ±nÄ± kaleme aldÄ±. Çok sevilmesi üzerine de kendi romanÄ±nÄ± oyunlaÅŸtÄ±rdÄ±. Ä°zlediÄŸi oyundan çok etkilenen Giuseppe Verdi ise Marie Duplessis’in öyküsünü opera sahnesine taÅŸÄ±maya karar verdi. Ä°ÅŸte meÅŸhur La Traviata operasÄ± böyle doÄŸdu. Marie Duplessis’in, KamelyalÄ± KadÄ±n romanÄ±nda Marguerite Gautier’e dönüÅŸen adÄ±, La Traviata’da Violetta Valery oldu.

GÖRKEMLÄ° BÄ°R SAHNE

Operayla ilgilenmeyenlerin bile reklam filmlerinde kullanÄ±lan Libiamo Libiamo düetiyle bildiÄŸi La Traviata, 3 ve 4 Temmuz akÅŸamÄ±, 9. Ä°stanbul UluslararasÄ± Opera Festivali kapsamÄ±nda, Zorlu PSM’de sanatseverlerle buluÅŸtu. Üstelik de Macerata Opera Festivali’nin görkemli prodüksiyonuyla ve uluslararasÄ± alanda tanÄ±nmÄ±ÅŸ, önemli solistlerin yorumuyla. YönetmenliÄŸini Henning Brockhous’un yaptÄ±ÄŸÄ± eser, aynalardan oluÅŸan dekoruyla bir hayli etkileyici. Sahnenin tabanÄ±nÄ± boydan boya kaplayan, resimlerle bezenmiÅŸ kumaÅŸlar, sahne arkasÄ±ndaki aynaya yansÄ±yor. Bu zekice yöntem salt resimli kumaÅŸlarÄ±n kullanÄ±mÄ±yla son derece görkemli dekorlar yaratÄ±lmasÄ±na olanak saÄŸlÄ±yor. Küçük sahneler olmalarÄ± hasebiyle dekor ve derinlik sorununun ortaya çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±, Ä°stanbul KadÄ±köy’deki Süreyya ile Ä°zmir Konak’ta bulunan Elhamra’da da bu ayna yöntemi uygulanabilir.

GECENÄ°N YILDIZI BURCU UYAR

Åžef Alessandro Cedrone yönetimindeki Ankara Devlet Opera ve Balesi OrkestrasÄ± ile koro ÅŸefi Giampaolo Vessella’nÄ±n çalÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± Ankara Devlet Opera ve Balesi Korosundan izlediÄŸimiz La Traviata’nÄ±n solist kadrosu önemli isimlerden oluÅŸuyordu. Paris’in görkemli salonlarÄ±nda, zengin erkeklerin kollarÄ±nda geçen yaÅŸamÄ±na raÄŸmen gerçek aÅŸkÄ± özleyen, duygulu Violetta Valery’yi dünyaca ünlü Soprano Burcu Uyar oynadÄ±. Ä°lk önemli rolünü Ä°zmir Devlet Opera ve Balesinde canlandÄ±rdÄ±ktan sonra Fransa’ya yerleÅŸip kendini geliÅŸtiren Burcu Uyar, ÅŸu an dünyanÄ±n her yerinde tanÄ±nan, önemli opera salonlarÄ±nda seyircilerle buluÅŸan, kendini ispatlamÄ±ÅŸ bir koloratur soprano. Violetta’nÄ±n biricik aÅŸkÄ± Alfredo’yu Gürcistan doÄŸumlu Tenor Giorgi Oniani’den, Alfredo’nun babasÄ± Giorgio Germont’u ise Bulgaristan doÄŸumlu baÅŸarÄ±lÄ± bariton Vladimir Stoyanov’dan dinledik.

Gecenin yÄ±ldÄ±zÄ± Soprano Burcu Uyar’dÄ±. Zira genç soprano, teknik ve artistik açÄ±dan son derece zorlu bir rol olan Violetta’yÄ± kusursuz denebilecek bir mükemmellikte yorumladÄ±. Hem de eserin baÅŸÄ±ndan sonuna kadar… Ä°lk perdenin sonundaki Sempre Libera… Follie Follie adlÄ± arya, Violetta’nÄ±n Alfredo’ya âÅŸÄ±k olduÄŸunu anladÄ±ÄŸÄ± ve bunu kabullenmekte zorlandÄ±ÄŸÄ± zamanÄ±n müziÄŸidir. Bu son derece zorlu soprano aryasÄ±nda Burcu Uyar çok baÅŸarÄ±lÄ±ydÄ±. PeÅŸ peÅŸe gelen kÄ±sa notalardan oluÅŸan ve “ajilite” tabir edilen kÄ±sÄ±mlardaki icrasÄ±, sesine ne kadar hâkim olduÄŸunun göstergesiydi. KÄ±vrak sesiyle en tiz notalarda rahatlÄ±kla dolaÅŸan Burcu Uyar, “piano”larda yani hafif, yumuÅŸak bir sesle söylenmesi gereken kÄ±sÄ±mlarda da olaÄŸanüstü bir baÅŸarÄ± gösterdi. Yorumu, müzikalitesi ve oyunculuÄŸu da dikkate deÄŸerdi. Rolünü yaÅŸadÄ± ve yaÅŸattÄ±. Düetlerde ve son perdedeki Addio del Passato’da da etkileyiciydi Burcu Uyar. Zorlu PSM’nin kötü akustiÄŸine raÄŸmen…

BAÅžARILI BÄ°R BARÄ°TON

Violetta’nÄ±n sevgilisi Alfredo’yu oynayan Tenor Giorgi Oniani, kaliteli bir sese sahip olmakla birlikte ajilitelerde sesine hâkim olamadÄ±. Özellikle ilk perdede sesinin önde tÄ±nlamadÄ±ÄŸÄ±, geride kaldÄ±ÄŸÄ± duyuldu. Bununla birlikte ikinci ve üçüncü perdelerde daha baÅŸarÄ±lÄ± bir performans sergiledi. Bunda ikinci ve üçüncü perde aryalarÄ±nÄ±n baÄŸlÄ± notalardan oluÅŸmasÄ± etkili oldu. Vladimir Stoyanov ise baÅŸarÄ±lÄ± bir bariton. Teknik anlamda yetkin ve aryalarÄ±nÄ±n hakkÄ±nÄ± veriyor.

La Traviata, baÅŸta Burcu Uyar olmak üzere baÅŸarÄ±lÄ± solist kadrosu ve ilginç rejisiyle 9. Ä°stanbul UluslararasÄ± Opera Festivali’nin en ilgi çekici eseriydi. KaçÄ±rdÄ±ysanÄ±z kendinize bir iyilik yapÄ±n ve opera repertuvarÄ±nÄ±n en güzel eserlerinden biri olan La Traviata’nÄ±n kayÄ±tlarÄ±nÄ± bulup dinleyin.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 Temmuz 2018 07:44

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