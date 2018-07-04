Kati Piri: KÄ±rmÄ±zÄ± Ã§izgi aÅŸÄ±ldÄ±, Ankara'yla mÃ¼zakereler hayal

Avrupa Parlamentosu TÃ¼rkiye raportÃ¶rÃ¼ Kati Piri, Ankaraâ€™nÄ±n ABâ€™ye Ã¼yelik mÃ¼zakerelerinin devam edebileceÄŸi hayalini bÄ±rakmasÄ± gerektiÄŸini sÃ¶yledi.

Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye raportörü HollandalÄ± parlamenter Kati Piri, 24 Haziran seçimleri ve bu seçimler sonrasÄ± Türkiye-AB iliÅŸkilerini DW Türkçe’ye deÄŸerlendirdi. AB’ye üyelik modelinin Türkiye için opsiyon olmaktan çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± belirten Piri, Ankara ile üyelik müzakerelerinin formel olarak askÄ±ya alÄ±nmasÄ± çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulunacaÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

Son seçim sonuçlarÄ±nÄ± nasÄ±l deÄŸerlendirdiÄŸi sorulan AP Raportörü Piri, öncelikle seçim kampanyasÄ±nÄ±n adil olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, “Yeni baÅŸkanlÄ±k yönetimi baÅŸkanÄ±n kuvvetler ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ± olmaksÄ±zÄ±n hiçbir demokraside görülmemiÅŸ ölçüde güce sahip olacaÄŸÄ± anlamÄ±na geliyor. BaÅŸkan ErdoÄŸan dünyanÄ±n en büyük demokratÄ± da olsa kuvvetler ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ± her siyasiye gerekli. Ancak yeni sistemde bu yok artÄ±k” yanÄ±tÄ± verdi.

‘ÖNÜMÜZDEKÄ° 5 YILDA ÜYELÄ°K HAYAL’

Piri, sonuçlar Avrupa Parlamentosu (AP) içinde nasÄ±l karÅŸÄ±landÄ±ÄŸÄ± sorusuna ise ÅŸu yanÄ±tÄ± verdi: “Biz AP olarak geçen yÄ±l Venedik Komisyonu’nun raporunun ardÄ±ndan, son anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸinin olduÄŸu gibi hayata geçirilmesi halinde Türkiye’nin AB katÄ±lÄ±m müzakerelerinin formel biçimde askÄ±ya alÄ±nmasÄ± çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulunacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± söylemiÅŸtik. Ne yazÄ±k ki o noktaya gelmiÅŸ bulunuyoruz. AP’nin tutumu deÄŸiÅŸmedi. Ne yazÄ±k ki Türk hükümeti de hiçbir deÄŸiÅŸiklik yapmadÄ±. Bu ÅŸartlarda ve en azÄ±ndan gelecek 5 yÄ±l süresince üyelik müzakerelerinin devam edebileceÄŸi hayalini bÄ±rakmak gerekiyor. Bizim açÄ±mÄ±zdan kÄ±rmÄ±zÄ± çizgi aÅŸÄ±ldÄ±. Bu yÄ±lki Türkiye raporunda müzakerelerin kesin olarak askÄ±ya alÄ±nmasÄ± çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulunacaÄŸÄ±z.”

GÜÇ TEK BÄ°R KÄ°ÅžÄ°NÄ°N ELÄ°NDE

Yine “BaÅŸkanlÄ±k sisteminin AB kriterleriyle uyumlu olmadÄ±ÄŸÄ±” yönündeki görüÅŸlerini savunmaya devam den HollandalÄ± parlamenter, “AB üyeliÄŸi için liberal bir demokrasi olmanÄ±z gerekiyor. Bu, siyasiler yargÄ±çlarÄ± atayamaz demektir. Yeni anayasaya bakarsanÄ±z, BaÅŸkan kararnamelerle ülkeyi yönetiyor. Parlamento veya bir baÅŸka ortak yasama organÄ± olmaksÄ±zÄ±n yasa yapabiliyor. Tek bir kiÅŸinin elinde bu kadar güç olmasÄ± tipik bir liberal demokrasi özelliÄŸi deÄŸil. Bu anayasa yürürlükte kaldÄ±kça ve Türkiye’de temel haklar, insan haklarÄ± ve azÄ±nlÄ±k haklarÄ± konusunda mevcut ÅŸartlar devam ettikçe, dürüst olmalÄ± ve iliÅŸkimizin bu ÅŸekilde hiçbir yere gidemeyeceÄŸini görmeliyiz” dedi.

‘AVRUPA’NIN BÖLÜNMÜÅžLÜÄžÜNÜ KULLANAN TEK LÄ°DER ERDOÄžAN DEÄžÄ°L!’

Piri, Avrupa’nÄ±n bölünmüÅŸ olduÄŸunun farkÄ±nda olan ErdoÄŸan’Ä±n, bu bölünmüÅŸlüÄŸünü kullanan tek lider olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± da ifade etti. Piri, bu konuda “Müzakerelere devam veya stop demek için 28 ülkenin onayÄ± gerekiyor. ErdoÄŸan’Ä±n AB Konseyi’nde bu tür kesin kararlar alÄ±nmasÄ±nÄ± önleyecek bir ya da iki dostu olacaktÄ±r her zaman. Bunun için kendisini suçlayamam. AB’nin. Trump da yapÄ±yor. Putin de deniyor. ErdoÄŸan da AB Konseyi’nde engelle karÅŸÄ±laÅŸmayacaÄŸÄ±nÄ± biliyordu” ifadelerini kullandÄ±.

AB içinde birçok ülkenin, son yÄ±llarda aday ülke olarak görmediÄŸi Türkiye ile sadece pragmatik iliÅŸki kurmak istediÄŸini belirten Piri, ÅŸahsen de üyelik modelinin mevcut ÅŸartlarda Türkiye için bir opsiyon olmaktan çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± düÅŸüncesinde olsa da, Türkiye halklarÄ±nÄ±n izole edilmemesi gerektiÄŸini belirtti.

'Ä°YÄ°MSER DEÄžÄ°LÄ°M'

Piri, yöneltilen “Türk Hükümeti bu gidiÅŸatÄ± nasÄ±l deÄŸiÅŸtirebilir?” sorusuna ise, “Dürüst olmak gerekirse, son iki yÄ±ldÄ±r söylediklerimizin hiçbiri dikkate alÄ±nmadÄ±ÄŸÄ±ndan iÅŸlerin birdenbire deÄŸiÅŸeceÄŸi konusunda iyimser deÄŸilim” yanÄ±tÄ± verdi. (DIÅž HABERLER)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 Temmuz 2018 18:23

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