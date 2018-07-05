10 soruda â€˜Yeni hÃ¼kÃ¼met sistemiâ€™ne dair merak edilenler

Avukat Kamil Tekin SÃ¼rek 10 soruda yanÄ±tladÄ±: Yeni hÃ¼kÃ¼met sistemi nedir, nasÄ±l iÅŸleyecek, cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n yetkileri neler, Meclisin pozisyonu ne?

Önümüzdeki hafta Meclis açÄ±lacak ve bu güne kadar bilmediÄŸimiz bir sistemle yönetileceÄŸiz. 16 Nisan sürecinde halk oylamasÄ±yla yapÄ±lan anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi ile getirilen ‘Hükümet Sistemi’ne dair hâlâ birçok nokta bilinmiyor. Avukat Kamil Tekin Sürek en çok sorulan 10 soruyu cevapladÄ±.

1- Hükümet ne zaman kurulacak. Ne zaman göreve baÅŸlayacak?

YSK’nin kesin sonuçlarÄ±nÄ± açÄ±klamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan 8 Temmuz’da TBMM toplanacak. En yaÅŸlÄ± üye tarafÄ±ndan oturum açÄ±lacak. Milletvekilleri teker teker yemin edecekler. Yemin töreni bittikten sonra CumhurbaÅŸkanÄ± TBMM’de milletvekilleri önünde yemin edecek. CumhurbaÅŸkanÄ± 8 Temmuz günü yemin edebileceÄŸi gibi yemin törenine özel bir önem atfedilmesi için bir gün sonra 9 Temmuz günü de yemin edebilir. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan’Ä±n 9 Temmuz’da yemin edeceÄŸi duyuruldu.

TBMM 8 Temmuz’da belirlenecek bir gün toplanÄ±p, Meclis baÅŸkanÄ± ve baÅŸkan vekillerini seçecek. Daha sonra 1 Ekim tarihine kadar tatile girecek.

2- CumhurbaÅŸkanÄ± kendisine yardÄ±mcÄ± atayabilecek. Bunun için bir kriter söz konusu mu? AyrÄ±ca AKP’li kaynaklar bakanlÄ±k sayÄ±sÄ±nÄ±n 16 olacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu. ÖrneÄŸin, bir sene sonra yeni bakanlÄ±klar açÄ±lÄ±p bazÄ±larÄ±ndan vazgeçilir mi?

BakanlÄ±klarÄ±n sayÄ±sÄ± ve hangi kurumlarÄ± yöneteceÄŸi eskiden kanun ile belirleniyordu. Åžimdi bakanlÄ±klarÄ±n sayÄ±sÄ± ve yapacaÄŸÄ± iÅŸler CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnamesi ile belirleniyor. DolayÄ±sÄ±yla CumhurbaÅŸkanÄ± yemin ettikten sonra bir kararname yayÄ±mlayarak bakanlÄ±klarÄ±n adÄ±nÄ± ve sayÄ±sÄ±nÄ± belirleyecek. BasÄ±ndaki haberlere göre sadece bununla yetinmeyecek, sekreterlikler ve bürolar da kuracak. Sonra aynÄ± gün ya da baÅŸka bir gün bakanlarÄ± ve diÄŸerlerini (sekreterler, bürolarda görevlendirilecekler vb.) atayacak.

CumhurbaÅŸkanÄ± yardÄ±mcÄ±sÄ± sayÄ±sÄ± da bakanlÄ±klarÄ±n sayÄ±sÄ±nÄ±n ve adÄ±nÄ±n, ne iÅŸ yapacaklarÄ±nÄ±n belirlendiÄŸi kararname ile belirlenecek. AtamasÄ± da bakan atamalarÄ± ile aynÄ± kararname ile yapÄ±lacak.

SayÄ±larÄ±n ve isimlerin deÄŸiÅŸtirilmesi ancak baÅŸka bir cumhurbaÅŸkanÄ± kararnamesi ile olabilir.

3- KHK çÄ±karma yetkisini netleÅŸtirelim. CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n çÄ±kardÄ±ÄŸÄ± KHK’yi Meclisin onayÄ±na sunmasÄ±na gerek yok. Meclis bu konuda ne zaman devrede oluyor?

CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n kararname çÄ±karma yetkisi var. Bu iki türlü oluyor. Birincisi idari düzenlemeler ve yürütme ile ilgili kararnameler (cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnameleri). Yani atamalar, görevden almalar, teÅŸkilat kurmalar, teÅŸkilat kaldÄ±rmalar vs. Bu kararnamelere TBMM müdahale edemiyor. Ancak ‘Anayasa ve yasaya aykÄ±rÄ±’ diye Anayasa Mahkemesine iptali için götürebilir.

CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n yasa yerine geçecek kararnameler çÄ±karma yetkisi de var. Anayasa’daki temel haklar vb. dÄ±ÅŸÄ±ndaki konularda. Bu kararnameler de Anayasa Mahkemesine götürülebilir, ayrÄ±ca TBMM tarafÄ±ndan aynÄ± konuda farklÄ± bir kanun çÄ±karÄ±lÄ±p geçersiz hale getirilebilir. CumhurbaÅŸkanÄ± ile TBMM çoÄŸunluÄŸunun aynÄ± partide olmamasÄ± durumunda bu konuda çatÄ±ÅŸmalar ve çekiÅŸmeler yaÅŸanacak. Bir de cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n (Burada bakanlar kurulunun artÄ±k önemi yok) OHAL ilan etmesi (TBMM’nin OHAL ilanÄ±nÄ± onamasÄ± ) durumunda OHAL kararnamesi çÄ±karma yetkisi var. Bu durumda OHAL kararnamelerinin de TBMM tarafÄ±ndan üç ay içinde onanmasÄ± gerekiyor.

4- Yeni hükümet sisteminde OHAL nasÄ±l ilan edilir? Bugün ilan edilen OHAL ile yeni sistemde ilan edilen OHAL arasÄ±nda nasÄ±l bir fark var?

CumhurbaÅŸkanÄ±; savaÅŸ, savaÅŸÄ± gerektirecek bir durumun baÅŸ göstermesi, seferberlik, ayaklanma, vatan veya cumhuriyete karÅŸÄ± kuvvetli ve eylemli bir kalkÄ±ÅŸma, ÅŸiddet olaylarÄ± nedeniyle kamu düzeninin ciddi ÅŸekilde bozulmasÄ±, aÄŸÄ±r ekonomik bunalÄ±m gibi durumlarda yurdun tamamÄ±nda veya bir bölgesinde, süresi altÄ± ayÄ± geçmemek üzere OHAL ilan edebilir.

Karar Meclise sunulur. Meclis gerekli gördüÄŸü takdirde olaÄŸanüstü halin süresini kÄ±saltabilir, uzatabilir veya olaÄŸanüstü hali kaldÄ±rabilir. Tabii Mecliste Cumhur Ä°ttifakÄ±nÄ±n çoÄŸunluk olduÄŸunu unutmayalÄ±m.

CumhurbaÅŸkanÄ± talep ederse, Meclis her defasÄ±nda dört ayÄ± geçmemek üzere OHAL süresini de uzatabilir. SavaÅŸ hallerinde ise bu dört aylÄ±k süre aranmaz.

Tabii yukarÄ±da anlattÄ±k, cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnamesi çÄ±kabilir. Kanun hükmündeki bu kararnameler Resmi Gazete’de yayÄ±mlanÄ±r, aynÄ± gün Meclis onayÄ±na sunulur. Eskiden OHAL’i Hükümet (Bakanlar Kurulu) ilan ediyordu. Åžimdi cumhurbaÅŸkanÄ± ilan edecek.

5- CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n KHK çÄ±karma yetkisi varken OHAL’e neden ihtiyaç duysun?

OHAL kararnamelerinde yetki alanÄ± geniÅŸliyor. “OlaÄŸanüstü hallerde cumhurbaÅŸkanÄ±, olaÄŸanüstü halin gerekli kÄ±ldÄ±ÄŸÄ± konularda, 104’üncü maddenin on yedinci fÄ±krasÄ±nÄ±n ikinci cümlesinde belirtilen sÄ±nÄ±rlamalara tabi olmaksÄ±zÄ±n cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnamesi çÄ±karabilir.”

AyrÄ±ca OHAL’in getirdiÄŸi avantajlar var. Temel hak ve özgürlüklerde de kÄ±smi kÄ±sÄ±tlamalar getirilebiliyor. Anayasa 119. madde: “OlaÄŸanüstü hallerde vatandaÅŸlar için getirilecek para, mal ve çalÄ±ÅŸma yükümlülükleri ile 15 inci maddedeki ilkeler doÄŸrultusunda temel hak ve hürriyetlerin nasÄ±l sÄ±nÄ±rlanacaÄŸÄ± veya geçici olarak durdurulacaÄŸÄ±, hangi hükümlerin uygulanacaÄŸÄ± ve iÅŸlemlerin nasÄ±l yürütüleceÄŸi kanunla düzenlenir.” Bir de Anayasa Mahkemesinin OHAL kararnamelerinin iptali baÅŸvurularÄ±nÄ± görüÅŸmediÄŸi göz önüne alÄ±nÄ±rsa, normal kararname yerine neden OHAL kararnamesinin tercih edilebileceÄŸi anlaÅŸÄ±labilir.

6- Anayasa’yÄ± deÄŸiÅŸtirmek ve referanduma götürmek için kaç vekile ihtiyaç var? AKP-MHP vekil sayÄ±sÄ± referandum ilan edebilecek sayÄ±ya ulaÅŸÄ±yor mu?

Anayasa’nÄ±n deÄŸiÅŸtirilmesi TBMM üye tamsayÄ±sÄ±nÄ±n en az 3'te 1'i ( 200 milletvekili) tarafÄ±ndan yazÄ±yla teklif edilebilir. Genel kurulda iki kez görüÅŸülür. Kabulü TBMM üye tam sayÄ±sÄ±nÄ±n 5'te 3’ü yani 360 oyla kabul edilir. CumhurbaÅŸkanÄ± anayasa deÄŸiÅŸikliklerine iliÅŸkin kanunlarÄ± bir daha görüÅŸülmek üzere TBMM’ye gönderebilir. Meclis geri gönderilen kanunu üye tam sayÄ±sÄ±nÄ±n 3'te 2'si ile ( 400 milletvekili) aynen kabul ederse cumhurbaÅŸkanÄ± bunu halkoyuna sunabilir. Meclis üye tamsayÄ±sÄ±nÄ±n 5'te 3'ü (360 milletvekili) ile veya 3'te 2'sinden (400 milletvekili) az oyla kabul edilen anayasa deÄŸiÅŸiklikleri cumhurbaÅŸkanÄ± tarafÄ±ndan Meclise iade edilmediÄŸi zaman halkoyuna sunulmak üzere Resmi Gazete’de yayÄ±mlanÄ±r.

DoÄŸrudan veya cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n iadesi üzerine Meclis üye tam sayÄ±sÄ±nÄ±n 3'te 2'si ile kabul edilen Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸine iliÅŸkin kanun veya maddeleri cumhurbaÅŸkanÄ± tarafÄ±ndan halkoyuna sunulabilir. Bunlar Resmi Gazetede yayÄ±mlanÄ±r.

Halkoyuna sunulan kanun deÄŸiÅŸikliklerinin yürürlüÄŸe girmesi için halk oylamasÄ±nda kullanÄ±lan geçerli oylarÄ±n yarÄ±sÄ±ndan çoÄŸunun kabul olmasÄ± gerekir.

TBMM’deki AKP ve MHP Milletvekilleri sayÄ±sÄ± tek baÅŸÄ±na anayasayÄ± deÄŸiÅŸtirme yeter sayÄ±sÄ±ndan az. Yani, AKP-MHP koalisyonu anayasayÄ± deÄŸiÅŸtiremiyor.

7- Meclis çoÄŸunluÄŸu ile (AKP+MHP koalisyonu )... Meclis neler yapabilir?

AKP-MHP çoÄŸunluÄŸu kanun yapabilir. Meclis BaÅŸkanÄ±nÄ± seçebilir ve salt çoÄŸunlukla yapabileceÄŸi diÄŸer iÅŸleri yapabilir.

8- CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n yargÄ±lanmasÄ± nasÄ±l olacak?

CumhurbaÅŸkanÄ± hakkÄ±nda, bir suç iÅŸlediÄŸi iddiasÄ±yla TBMM üye tam sayÄ±sÄ±nÄ±n salt çoÄŸunluÄŸunun vereceÄŸi önergeyle soruÅŸturma açÄ±lmasÄ± istenebilecek. Meclis, önergeyi en geç bir ay içinde görüÅŸüp üye tam sayÄ±sÄ±nÄ±n beÅŸte üçünün gizli oyuyla soruÅŸturma açÄ±lmasÄ±na karar verecek. SoruÅŸturma açÄ±lmasÄ±na karar verilmesi halinde, Meclisteki siyasi partilerin, güçleri oranÄ±nda komisyona verebilecekleri üye sayÄ±sÄ±nÄ±n üç katÄ± olarak gösterecekleri adaylar arasÄ±ndan her siyasi parti için ayrÄ± ayrÄ± ad çekme suretiyle kurulacak 15 kiÅŸilik bir komisyon tarafÄ±ndan soruÅŸturma yapÄ±lacak. Komisyon, soruÅŸturma sonucunu belirten raporunu iki ay içinde Meclis BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na sunacak. SoruÅŸturmanÄ±n bu sürede bitirilememesi halinde, komisyona bir aylÄ±k yeni ve kesin bir süre verilecek. CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n görevde bulunduÄŸu sürede iÅŸlediÄŸi iddia edilen suçlar için görevi bittikten sonra da bu madde hükmü uygulanacak.

9- BakanlarÄ±n yargÄ±lanma sürecini bir kez daha hatÄ±rlatalÄ±m: YargÄ±lama nasÄ±l olacak?

CumhurbaÅŸkanÄ± yardÄ±mcÄ±larÄ± ve bakanlar hakkÄ±nda görevleriyle ilgili suç iÅŸledikleri iddiasÄ±yla, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tam sayÄ±sÄ±nÄ±n salt çoÄŸunluÄŸunun vereceÄŸi önergeyle soruÅŸturma açÄ±lmasÄ± istenebilir. Meclis, önergeyi en geç bir ay içinde görüÅŸür ve üye tam sayÄ±sÄ±nÄ±n beÅŸte üçünün gizli oyuyla soruÅŸturma açÄ±lmasÄ±na karar verebilir.

Diyelim ki karar verildi. Meclisteki siyasi partilerden oluÅŸan on beÅŸ kiÅŸilik bir komisyon tarafÄ±ndan soruÅŸturma yapÄ±lÄ±r. Buraya güçler oranÄ±nda üye verilir. Yani AKP- MHP burada da çoÄŸunluÄŸu oluÅŸturur.

Komisyon, soruÅŸturma sonucunu belirten raporunu iki ay içinde Meclis BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na sunar, süre yetmezse bir aylÄ±k ek süre verilir. Türkiye Büyük Millet Meclisi, üye tam sayÄ±sÄ±nÄ±n üçte ikisinin gizli oyuyla Yüce Divana sevk kararÄ± alabilir. Yüce Divan yargÄ±lamasÄ± üç ay içinde tamamlanÄ±r, bu sürede tamamlanamazsa bir defaya mahsus olmak üzere üç aylÄ±k ek süre verilir, yargÄ±lama bu sürede kesin olarak tamamlanÄ±r. CumhurbaÅŸkanÄ± yardÄ±mcÄ±larÄ± ve bakanlar, görevleriyle ilgili olmayan suçlarda yasama dokunulmazlÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin hükümlerden yararlanÄ±r.

10- Tüm bunlar için uyum yasalarÄ± yapÄ±lmasÄ± gerek ve birçok yasa seçim sonrasÄ±na bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Buradaki süreç ne durumda?

Uyum yasalarÄ±ndan bir kÄ±smÄ± yapÄ±ldÄ±. Anayasa ve yasalardaki çÄ±karÄ±lacak kelimeler cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n yemin etmesi ile resen metinlerden çÄ±karÄ±lacak. Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸinde bu konuda hüküm vardÄ±. Bir de yemin töreninden hemen sonra cumhurbaÅŸkanÄ± kararnamesi ile yapÄ±lacaklar var. Ama buna raÄŸmen deÄŸiÅŸmesi gereken yasalarÄ±n hepsi bitmiyor. OnlarÄ±n bir kÄ±smÄ± da Meclis açÄ±lÄ±nca düzenlenir.

(HABER MERKEZÄ°)

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Sistemi iÃ§in Ã§Ä±karÄ±lan 698 sayÄ±lÄ± KHK'nin tam metni

Yeni KHK ile Bakanlar Kurulunun yetkileri CumhurbaÅŸkanÄ±na devredildi

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 Temmuz 2018 18:07

www.evrensel.net